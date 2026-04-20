Lurdes Quintero, geógrafa y mediadora: "Hay que ir con cuidado al relacionar la causa-efecto en la muerte por suicidio"

Lurdes Quintero es Licenciada en Geografía, es mediadora de conflictos y se identifica con la psiquiatría crítica que cuestiona la existencia de las enfermedades mentales. Ha vivido esta cuestión en primera persona, se considera una persona con diversidad mental y no acepta la etiqueta psíquica. Ha publicado '40 segons, Les ganes de morir en la societat capitalista' en la que pone el foco sobre las causas sociales del suicidio.

-¿Qué tesis quieres aportar al fenómeno del suicidio?

-El libro nace de una experiencia personal y de echar de menos lo que rodea la muerte por suicidio. Todo lo que hallaba era desde una perspectiva individual y privada, de algo que pasa de puertas adentro, como pasaba con la violencia machista. Yo creía y percibía, y por mi experiencia, que era una cuestión colectiva y que este relato no estaba al orden del día. También el hecho de que sea completamente patologizada, como una enfermedad, cuando la mayoría de personas que mueren por suicidio no están enfermas. Si han desarrollado alguna depresión o ansiedad es por consecuencias sociales, no porque les nazca de forma biológica el hecho de estar así. Quiero apelar a la responsabilidad como sociedad de hablar con esto y poner soluciones y no relegar las políticas de prevención a poner más psiquiatras y psicólogos.

Yo percibía que el suicidio era una cuestión colectiva y que este relato no estaba al orden del día

-El libro pone el foco más en lo social que en lo psicológico o biológico, para entender el fenómeno del suicidio. Según las entidades de prevención, se trata de un fenómeno multifactorial... En el texto hablas de asesinatos sociales...

-Un suicidio antes de un desahucio es un asesinato social. Clarísimo, desde mi perspectiva. Yo considero que las enfermedades mentales no existen. Es una terminología para excluir a las personas con diversidad mental que hay en la sociedad. Yo tengo una diversidad mental y no me considero una persona enferma. Y por tanto, desde la psiquiatría crítica y el activismo del 'Orgull Boig', defiendo en primera persona -que en esto nadie me lo puede negar- mi visión de las enfermedades mentales. Yo no me considero una persona enferma sino diversa a nivel mental. Esto es completamente legítimo. Y, sí, el libro está hecho desde esta perspectiva, es la mía y es política. Pero no he venido a que se me rebata, sino que se me pregunte y yo informo. No vengo a contrastar perspectivas.

Las enfermedades mentales no existen. Es una terminología para excluir a las personas con diversidad mental

-En el libro también afirmas que "nunca podemos saber cuál ha sido el motivo del suicidio" y que es "multifactorial"

-Yo lo que hago es insistir en que la muerte por suicidio es muy compleja y multifactorial y que el problema es que únicamente se ha definido desde las causas médicas. Yo esto lo hago dentro de la Cátedra de Antropología Médica de la URV (Universitat Rovira i Virgili). Se debe poner sobre la mesa que hay factores relacionados con causas sociales. En ningún momento hago la determinación de que todas las muertes por suicidios son sociales...

-En el libro cuestionas la existencia de las enfermedades mentales

-Sí, porque yo vengo de la psiquiatría crítica. No considero que un autismo sea una enfermedad mental, es una diversidad, yo me alineo con la psiquiatría crítica...

En ningún momento hago la determinación de que todas las muertes por suicidios son sociales

-El autismo no, pero la esquizofrenia, la depresión mayor, el trastorno bipolar...

-... Para mí son neurodivergencias. Se puede estar de acuerdo o no. He hecho una investigación y aporto datos. Intento trazar un relato que hasta ahora no he hallado a nivel bibliográfico con datos, lo cual no significa que todos los suicidios sean por estas causas. Hay muertes que son eutanásicas. En la muerte por suicidio hablamos de la fase final del sufrimiento, no de qué le pasó tres años antes. Hemos de hablar de las ganas de morir como un proceso que comienza muy atrás en la historia de vida de la persona y acaba con la ideación suicida. Pero solo se aborda, en cuanto a prevención, cuando la persona ya está con la ideación o ha hecho un intento.

Retrato de Lurdes Quintero, autora de “40 segons, les ganes de morir en la societat capitalista” / Pau Gracià / EPC

-¿A la depresión no se puede llegar por diferentes causas biológicas, psicológicas y sociales?

-Yo lo que digo es que también hay factores sociales que llevan a tener una depresión. Y que hay personas que mueren por suicidio que no tienen depresión y que tienen un sufrimiento que les genera la sociedad. Yo no soy médico, lo he analizado desde el punto de vista antropológico de la conflictología social. El suicidio es una muerte muy compleja y multifactorial y trazo un relato de las situaciones sociales o lo que hay en la sociedad capitalista que haga que las personas no tengan ninguna otra salida que la muerte por suicidio. Sí me pongo con las neurodivergentes es porque soy neurodivergente y he sufrido el encierro psiquiátrico pero no estoy eliminando que haya otros motivos. Yo he analizado unos cuantos. Y de motivos sociales hay muchos que me he dejado. No es excluyente.

Trazo un relato de situaciones de la sociedad capitalista que haga que las personas no tengan ninguna otra salida que la muerte por suicidio

-En cuanto a las medidas de prevención, el libro denuncias de que se basan en lo sanitario, pero en el plan catalán se habla de prevención y de colectivos vulnerables...

-Pero se despliegan desde el ámbito sanitario.

-Hablas de los psiquiatras como cárceles y de los psiquiatras como carceleros ¿En qué sentido lo afirmas?

-No sé si has vivido alguna experiencia de encierro psiquiátrico, pero en especial en las comarcas de Tarragona, el modelo es el del encierro. Cuando alguien tiene sufrimiento psíquico, lo que menos necesita es un aislamiento o una contención mecánica y esto es lo que se está haciendo.

-¿Las TIC pueden explicar el aumento de casos de suicidio?

-Hay que ir con cuidado en relacionar la causa-efecto en la muerte por suicidio, porque es una cuestión muy compleja. Lo que sí puede hacer es que ante un sufrimiento en un entorno laboral o escolar, las redes sociales hace que este sufrimiento o acoso no se acabe nunca. Puede generar escenarios de sufrimiento infinito y continuo y que incluso crezca exponencialmente.

Ante un sufrimiento en un entorno laboral o escolar, las redes sociales hacen que este sufrimiento o acoso no se acabe nunca

-Entiendo que se trata pues de poner el foco en los aspectos sociales...

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-Sí porque he echado de menos esta bibliografía, hay un vacío que he intentado llenar, no excluyendo la otra bibliografía, ni excluyendo motivos médicos, biológicos. No substituyo unos por otros, aporto una información de un relato que hasta ahora no existía. Hablo de valores del capitalismo como la competitividad, la exigencia laboral, la soledad, el individualismo. Lo hago para ampliar el foco y animar a que las políticas de prevención no se planteen solo desde departamentos médicos sino desde Habitatge o Ensenyament. Es transversal. Hay muchos profesionales que pueden hacer políticas de prevención. No niego que las que hay tengan su efecto, digo que hay que ampliarlas.