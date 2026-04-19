Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH

Una investigación con una innovadora técnica confirma la existencia de patrones de base genética en determinadas enfermedades mentales. La novedad es que, como se indica en el análisis, en esta ocasión se trata de subrayar que "integrar niveles de análisis podría proporcionar una comprensión más profunda de los mecanismos biológicos subyacentes a las condiciones psiquiátricas". En concreto, integrar neuroimagen y secuenciación del ARN (expresión génica) para analizar diferentes enfermedades psíquicas.

"Los factores genéticos y biológicos delimitan los paisajes de vulnerabilidad pero no determinan por completo los resultados" Alessio Giacomel — Coautor del estudio

En concreto, el estudio, publicado recientemente en la revista Molecular Psychiatry, indica que "la expresión génica" puede ser más destacada en algunos trastornos más que en otros, a través de mecanismos biológicos no siempre detectados por los datos investigados. De este modo, mientras trastornos como la depresión mayor muestran una relación clara con estos factores biológicos, las correlaciones son "limitadas o ausentes" en el TEA, la anorexia o el Trastorno Obsesivo Compulsivo. Para medir estos casos, se usa una combinación de datos que generan una escala, llamado Riesgo Asociado a Trastornos Basado en la Expresión Génica (GEDAR, por sus siglas en inglés).

Hallazgos para buscar remedios

En concreto, en la depresión se detectan factores biológicos en regiones cerebrales (las corticales y subcorticales), de acuerdo con investigaciones previas sobre otros factores biológicos como la llamada desregulación inmune y el adelgazamiento cortical y otras alteraciones estructurales. "Estos conocimientos pueden ayudar a guiar la innovación terapéutica, particularmente en los esfuerzos actuales para orientar mecanismos relacionados con el sistema inmune y mitigar las consecuencias estructurales y funcionales del trastorno", indican los investigadores. En base a estos hallazgos, proponen seguir con esta tendencia: analizar conjuntamente datos genéticos y neuroimagen porque consideran que esto puede "revelar los mecanismos biológicos subyacentes a las condiciones psiquiátricas".

Los datos indican que la relación no es simple, y otros factores, como el momento del desarrollo y el riesgo ambiental, pueden contribuir a cómo se moldean los cambios en el cerebro Danais Dima — Investigadora integrante del estudio

"Para el TDAH y la esquizofrenia -indica Danis Dima, integrante del equipo investigador-, la alineación [entre genética y trastorno] apareció principalmente en regiones cerebrales más profundas, subcorticales, como el estriado o el hipocampo. En el TDAH, los genes implicados estaban relacionados con el desarrollo cerebral y la conectividad, mientras que en la esquizofrenia estaban en su mayoría relacionados con el sistema inmune". En el caso del autismo, la anorexia o el TOC no se halló mucha correspondencia entre el mapa genético y la estructura cerebral adulta. Los analistas apuntan a que en otros trastornos no se ha hallado correlación porque se detectan genéticamente durante períodos prenatales o tempranos de la vida, mucho antes que las alteraciones se hagan evidentes en exploraciones en adultos.

La herencia no lo es todo

Uno de los autores del estudio, Alessio Giacomel, explica a SanaMente que "los datos respaldan un modelo en el que los factores genéticos y biológicos delimitan los paisajes de vulnerabilidad —es decir, sesgan ciertos circuitos o regiones hacia la disfunción—, pero no determinan por completo los resultados. Por ejemplo, dos individuos con un riesgo genético similar pueden divergir en función de las experiencias tempranas de vida, la activación inmunitaria, la exposición al estrés o los efectos del tratamiento". Así pues, este investigador subraya que "aunque estamos convencidos de que los mecanismos biológicos son centrales e indispensables para comprender estos trastornos, la evidencia se opone claramente a un determinismo puramente biológico y, en cambio, respalda un modelo dinámico y multinivel en el que los genes, el cerebro, el desarrollo y el entorno interactúan continuamente para producir el fenotipo clínico".

Incorporar capas biológicas

Se trata de hallazgos basados en una nueva metodología que lleva a los especialistas a pronosticar que a medida que aumente la comprensión de la complejidad del cerebro, "la investigación futura ha de tener como objetivo incorporar nuevas capas biológicas adicionales", entre ellos la transcriptómica de células individuales y la epigenética "para construir una comprensión más compleja" de como los cambios codificados en los genes pueden analizarse para ver la evolución desde el genoma al cerebro, el comportamiento y los trastornos psiquiátricos.

Abre nuevas vías

Narcís Cardoner, jefe de Psiquiatría del Hospital de Sant Pau, destaca la importancia de este estudio porque ayuda a entender mejor los trastornos. No se trata tanto, añade, de que se demuestren causas directas, sino que "puede abrir nuevas vías para entender los trastornos y generar nuevas preguntas".

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Danais Dima considera que "mapear dónde el riesgo genético se encuentra con la estructura cerebral puede ayudarnos a comprender mejor por qué las condiciones y enfermedades mentales difieren tan profundamente en su biología, síntomas y respuestas al tratamiento. Los datos indican que la relación no es simple, y otros factores, como el momento del desarrollo y el riesgo ambiental, pueden contribuir a cómo se moldean los cambios en el cerebro. No es sorprendente que la respuesta a nuestra pregunta original no sea un simple "sí" o "no"".