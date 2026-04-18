Entrevista | Maria José Valiente Psicóloga y colaboradora de SanaMente
María José Valiente, psicóloga: “A las segundas oportunidades llega más una persona que ha vivido, que se ha vuelto a levantar"
“El cambio da miedo. Pero si no aceptamos el cambio, no viviremos”
“Las segundas oportunidades no son solo las primeras y las segundas; están las terceras y están las cuartas. Hay infinitas posibilidades”
Maria José Valiente nos invita en esta ocasión a reflexionar sobre las segundas oportunidades en la vida. Cómo abordarlas, qué herramientas pueden resultarnos útiles para dar el paso. Y con ella abordamos el 'método RSEVA' para tener todas las claves de este tipo de decisiones.
-Maria José, estamos ante una de las cuestiones que todos nos planteamos en algún momento de la vida, ¿verdad?
-Ya lo decía el estoico Marco Aurelio: la vida empieza en el momento en que tomas conciencia y te das cuenta de que solo tienes una. Y en el momento en que te das cuenta de que quizá no es la vida como te gustaría vivirla, es bueno darte una segunda oportunidad.
-A veces podemos tender a pensar que eso llega solo a una determinada edad. ¿Puede llegar en cualquier momento de la vida? ¿Cómo llegamos a esas decisiones?
-Puede llegar en cualquier momento de la vida. Pero llega más a una persona que ha vivido, que ha caído, que se ha vuelto a levantar, que tiene una experiencia. Porque entonces eso le permite tomar conciencia, que es la clave. Tomar conciencia.
Ya lo decía el estoico Marco Aurelio: la vida empieza en el momento en que tomas conciencia y te das cuenta de que solo tienes una
-¿Y caer, entre comillas, es necesario? Hay gente que piensa que hasta que no caes no tomas conciencia. ¿Qué piensas tú?
-A veces no hace falta que caigas tú. A veces ves la vida. Ves a uno, ves a otro, a quien le ha ido mal, a quien le ha pasado algo, y puedes pensarlo. No para compararte, pero sí puedes tomar conciencia.
-¿Qué otra cosa puede ser la palanca del cambio?
-A veces es la gota que colma el vaso. A veces una persona, de repente, un día vive algo en el trabajo y dice: se acabó. Yo me voy de aquí. Y la gente dice: caramba, por esta tontería... No, no es por esta cosa. Es que ya lo he ido acumulando inconscientemente y llega un día, y un hecho determinante, que te hacen decir “basta, basta. Yo no merezco vivir de esta manera, yo quiero ser coherente”, y te das otra oportunidad.
-¿Qué le dirías a la gente que piensa: mira, yo voy tirando, me da miedo, o no tengo ganas, o me da vértigo, o pienso que lo importante es conservar, mantener, no cambiar?
-Es el miedo. La vida está al otro lado del miedo. A veces una persona se boicotea a sí misma, se frena, tiene miedo. ¡Pero si todos acabaremos yéndonos de aquí!
-Sí, todo es temporal.
-¿De qué tenemos miedo? ¿Qué puede pasar? No estamos en medio del desierto solos. Estamos viviendo. El mayor reto de un ser humano es conocerse a sí mismo.
-La segunda oportunidad no solo se puede dar en el trabajo, sino también en los estudios... Se puede cambiar de familia, de pareja, se puede cambiar interiormente...
-Interiormente. Y tomar conciencia, y hablar, y reconocer, y querer mejorar, reorganizarse, pensar: ¿yo estoy bien en este trabajo? ¿Yo tengo una buena relación de pareja? ¿Yo puedo dar más? Planteártelo, atreverte a pensar.
-Atreverse a pensar. Citas a otro autor, Brooks, que dice: una de las claves del bienestar es permitirse evolucionar.
-A veces hay gente que hace tiempo que no te ve y se dirige a ti y te habla como eras hace 20 o 30 años. Y tú te quedas parado, porque dices: yo ya no estoy ahí. Se está dirigiendo a un yo de mi pasado. Y yo estoy aquí, he evolucionado, he cambiado. Las personas no podemos quedarnos en el pasado. Estamos aquí.
¿De qué tenemos miedo? ¿Qué puede pasar? No estamos en medio del desierto solos. Estamos viviendo
-Ahora desarrollaremos el método RSEVA de Maria José Valiente para ejecutar esta decisión de cambiar de pareja, de país, de trabajo o de cambiar interiormente. Porque la primera cuestión que me has señalado como importante es revisarte; por eso es la R de RSEVA: Revisarte. ¿Cómo se hace?
—Pensando, tomando conciencia. Te sientas o te vas a caminar por la naturaleza y piensas. En un espacio introspectivo, de calma, donde estés tú contigo y no tengas distractores ni estímulos. Y ser valiente. En la vida hay que ser valiente. Y escribir: yo quiero cambiar de trabajo, estoy harto de estar aquí. Yo quiero irme de este país, quiero irme no sé dónde. Esta relación es lo que me está minando. Escribir es terapéutico. Escribes: ¿qué puedo hacer con esto? Marcarte un objetivo y después ir dando todos los pasos.
—Vale, lo siguiente que explicas en este RSEVA es la S de Soltarse.
-Dejar ir da miedo, porque la persona querría tener cogida aquí una cosa y ya tener otra para agarrarse. En ese momento estás como en el vacío. Es un momento de transición en el que echas de menos la seguridad que te daba ese pasado, aunque no te gustara, y tienes el miedo de un futuro que todavía no existe y no sabes cómo irá. Es una sensación que a mucha gente le da miedo, y por eso no da el paso.
-Mientras decías eso, he pensado en muchos hombres, más que en mujeres, que van encadenando parejas.
-Sí, claro, no se atreven a estar consigo mismos. No se atreven a soltar. Yo en consulta veo mucha gente que me dice: “es que no sé a quién elegir, tengo a mi mujer, la seguridad, la familia, y tengo a otra persona que me da vida”. Y digo: ¿y por qué tienes que elegir? ¿Por qué no te eliges a ti mismo? Te tomas un tiempo, porque aquí estás enredando a todo el mundo.
-Exacto, y contigo mismo, que es eso de dejarse ir. Te estás engañando a ti. El siguiente paso del RSEVA es la E de Elegir mejor.
—Aquí ya empiezas el siguiente paso, es decir: vale, dejo esto, pero... Elegir mejor es lo mismo, es ser valiente. Es atreverse a decir no. A veces, una persona ha aceptado muchas cosas que no eran aceptables para ella. Pero las aceptaba. Por ejemplo, también tenemos que ser un poco racionales con una pareja. Todo eso de las mariposas es muy bonito, pero eso se acaba y lo que queda es otra cosa. Entonces, tienes que ser un poco racional y preguntarte: ¿tenemos conversaciones de calidad? ¿Nos ayudamos? ¿Nos cuidamos el uno al otro? ¿O estamos aquí solo para pasarlo bien?
Elegir mejor es lo mismo, es ser valiente. Es atreverse a decir no. A veces, una persona ha aceptado muchas cosas que no eran aceptables para ella
-Revisarte, Soltar, Elegir mejor, y después la V de los Vínculos...
—Tenemos que cuidar a las personas. Si tienes una persona en tu vida que es buena persona, que te ayuda, que te escucha, que no te juzga, que está ahí, cuídala. Porque perder a una buena persona es perder mucho en la vida. No puedes llamar a los amigos cuando te va mal y decir: ostras, mira lo que me ha pasado, venga, ayúdame. Y cuando te va bien, ni te acuerdas. No, hay que cuidarlos. Son las muletas en este proceso. Sí, te ayudan. A veces, una llamada con tu madre o con un amigo de verdad es lo más terapéutico.
-Revisarte, Soltar, Elegir mejor, cuidar los Vínculos... Y la última de las fases, por decirlo así, de este método RSEVA es la fase A de Aceptar el cambio.
—¿Quién quiere ser libre? Todo el mundo. ¿Quién quiere aceptar el cambio? Nadie. El cambio da miedo. Pero si no aceptamos el cambio, no viviremos. El miedo, a veces, es inválido, no te permite cambiar. Eso es un error, porque estamos aquí. Y, como decía Ramon Llull, mientras vivimos, vivamos.
A veces, una llamada con tu madre o con un amigo de verdad es lo más terapéutico
-Y hasta hay gente que dice: cuando ya eres muy mayor, ya tiendes a mantenerte... Pero tú tienes una experiencia con un matrimonio muy, muy mayor...
-Sí, un matrimonio mayor de 85 y 90 años. Estaban en una residencia, yo iba a verlos a menudo, y un día fui y solo estaba ella. Y pensé: quizá él ha muerto, porque, a veces, a esas edades, o está enfermo, o... Y le digo: ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Antonio? Y me dice: “es que me he separado”. Me dice: “yo ya no podía más, yo no quería acabar mi vida sin haberme permitido una cosa que yo quería desde hacía muchos años, y que tenía miedo de hacer. Y un buen día le dije: nos tenemos que separar. Y ahora tengo el mando, subo la persiana, pido lo que quiero para comer. Son cosas muy pequeñas, pero yo las agradezco”.
-“Tengo el mando”, es muy simbólico.
—Es simbólico, sí. Es una manera de decir: tengo el control también de mi vida y de lo que quiero hacer, aunque sea limitado. También es importante pensar que las segundas oportunidades no son solo las primeras y las segundas; están las terceras y están las cuartas. Hay infinitas posibilidades. El tren no pasa solo una vez; trenes pasan muchos.
-Sí, porque eso de que el tren pasa solo una vez es muy de las películas de Hollywood.
Caer no es fracasar. Fracasar es quedarse en el suelo. No levantarte. No volver a intentarlo. Y nunca empiezas de cero
-Sí, es eso de “ay, si ahora me equivoco y nunca más volveré a encontrar el amor de mi vida, el trabajo de mi vida”... ¡No pasa nada! Si te equivocas, cuanto antes te bajes del tren, menos recorrido tendrás de vuelta para coger otro. Lo importante, para cerrar, es tomar conciencia, independientemente de la edad que tengas. Eso no importa, no importa. La vida es mientras vivimos. Y tienes que tener pensamientos alcanzables. Yo no puedo decir ahora: me han encantado los astronautas del Artemis, yo también quiero ir a la Luna. Es ridículo. Con esa expectativa me hundiré.
Si te equivocas, cuanto antes te bajes del tren, menos recorrido tendrás de vuelta para coger otro
-Y también pensar que caer no es fracasar.
-Exacto. Ni equivocarse. Fracasar es quedarse en el suelo. No levantarte. No volver a intentarlo. Y nunca empiezas de cero. Empiezas desde tu bagaje, desde tu experiencia. Y si te equivocaste, es porque no sabías lo que sabes ahora.
