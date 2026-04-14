Salud refuerza las aulas integrales de apoyo con psicólogos clínicos y terapeutas

Las algo más de 60 Aulas integrales de Apoyo (AIS, en sus siglas en catalán) cuentan desde este año con un refuerzo extra desde la conselleria de Salud. Se trata de psicólogos clínicos y de terapeutas ocupacionales que se incorporan a estas aulas, diseñadas para mejorar la atención de los niños con necesidades educativas especiales. Este refuerzo llega en un contexto de creciente malestar y protestas del profesorado, reclamando entre otras cuestiones una mayor dotación de recursos para los alumnos con necesidades educativas especiales. Los docentes han protagonizado varias jornadas de huelga y manifestaciones y el principal sindicato del sector mantiene su rechazo a las propuestas del Govern, pactadas con CCOO y UGT.

Según fuentes de la conselleria, la dotación consiste en unas 25 horas mensuales de trabajo de un psicólogo clínico por cada una de estas aulas. Y un terapeuta ocupacional por cada dos AIS. La decisión se enmarca en la necesidad de reforzar este tipo de unidades educativas, que constituyen un recurso educativo y terapéutico singular que tiene como objetivo proporcionar de forma temporal una atención integral e intensiva a alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a trastornos mentales y de conducta graves que necesitan de este apoyo.

El refuerzo de estas aulas se ha llevado a cabo mediante los 10 millones de euros de un suplemento de crédito aprobado el pasado año por el Govern y destinado a políticas de salud mental. Este suplemento es un instrumento del Ejecutivo para inyectar más dinero pese a no disponer de presupuestos. El 'president' Salvador Illa prometió en diciembre doblar este suplemento de crédito durante el 2026, a la espera de si se puede disponer de nuevos presupuestos.

Los presupuestos pendientes

Medidas como esta inyección de profesionales de psicología y terapeutas ocupacionales podrían robustecerse, lógicamente, si se aprueban unos presupuestos que incrementen la inversión en salud mental. En su comparecencia en el Parlament para explicar las cuentas de Salud, la consellera Olga Pané, explicó que si se aprueban las cuentas se incrementará un 13% el presupuesto para salud mental. En concreto se trata de 67 millones de euros adicionales para llegar a la cifra de 589 millones. La intención es dedicar este dinero a reforzar la atención infantojuvenil, medidas de prevención del suicidio y alternativas a la hospitalización, así como medidas de detección precoz de trastornos del neurodesarrollo, entre otras medidas.

Las necesidades en salud mental

Xavier Trabado, presidente de la Taula del Tercer Sector, recordó en la última reunión del Pacto Nacional por la Salud Mental, que existen ya estudios, como el que dirigió el catedrático de Economía de la UPF Guillem López Casasnovas, sobre la insuficiencia grave que tiene el presupuesto del sector de la salud mental en Catalunya. Un estudio que cifra en 220 millones de euros anuales la cantidad necesaria para igualar a Catalunya con los países más avanzados.

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El Pacto Nacional por la salud mental se aprobó el pasado año, fruto de un proceso iniciado en la legislatura anterior, presidida por el republicano Pere Aragonès. El nuevo Ejecutivo del PSC ha mantenido ese compromiso. En diciembre pasado, tal como avanzó SanaMente, se rubricó ese acuerdo, que es un conjunto de estrategias y prioridades para mejorar la salud mental no sólo a nivel sanitario sino también en áreas como los servicios sociales, la justicia o la empresa.