John Armstrong, filósofo: "El amor es la tarea más extraña a la que nos enfrentamos, la mejor y la más difícil"

El filósofo John Armstrong propone que el amor estable, el amor duradero, el amor profundo, tiene mucho que ver con la imaginación, entre otros atributos. Parece sorprendente, pero tiene sentido. La explicación está en el ensayo 'Los requisitos del amor', que es un repaso exhaustivo a las diferentes maneras de explicar el porqué de este sentimiento y cómo desarrollarlo.

"Ponemos demasiado énfasis en encontrar a la persona adecuada y no lo suficiente en cultivar las cualidades que nos permiten merecer y dar amor" John Armstrong — Filósofo

La imaginación es determinante, por ejemplo, para "pensar en cómo la experiencia del otro puede diferir de la nuestra, preguntarnos qué podría necesitar". La imaginación entendida pues, como un acto en favor de la pareja, en favor de la evolución de la pareja. Esto es especialmente importante porque el amor, nos recuerda Armstrong, aunque sea un sentimiento arraigado en todos, no siempre se ha expresado de la misma manera a lo largo de la Historia. Y es determinante tener esto en cuenta porque si bien el amor duradero es difícil, no es menos cierto que "las dificultades también son producto de nuestra forma de pensar". Y esto es lo que, añade, sí podemos controlar "hasta cierto punto", para lograr que la unión funcione.

La pareja perfecta, un mal camino

Armstrong usa también el método del descarte, para explicar qué no proporciona amor perdurable. Por ejemplo, "encontrar una pareja lo bastante buena no garantiza" que eso suceda en absoluto. No se trata de hallar a la persona idónea (cosa que daría para otro libro) sino, explica el filósofo, en nosotros mismos, en nuestras capacidades para "cuidarla y amarla". Es decir, asumir la actitud adecuada, porque siempre habrá cierto grado de incompatibilidad.

La propuesta de este ensayo no es apta para miradas románticas -en el sentido contemporáneo- porque se basa fundamentalmente en admitir que "el amor es la tarea más extraña a la que nos enfrentamos, amén de la mejor y la más difícil".

En la génesis del amor contemporáneo está la de superar la soledad o el aislamiento. Cosa que, como un espejo, nos lleva a preguntarnos qué ofrecemos nosotros, qué "yo" esencial consideramos digno de ser amado. Armstrong usa ejemplos de la tradición cristiana para poner en valor la importancia, y el gozo, de cuidar a alguien que no seamos nosotros mismos.

¿Es para tanto que él se deje siempre el tubo de dentífrico sin tapar? John Armstrong — Filósofo

Y para esta tarea, la de encontrar en la persona amada esa superación de la soledad, y también para el ofrecimiento de nosotros mismos, la imaginación juega un papel determinante para desarrollar la pasión... y también el peso que ejercer para el odio ("¿Es para tanto que él se deje siempre el tubo de dentífrico sin tapar?"). Es la imaginación -como sinónimo de crear condiciones para la armonía, para ver la parte positiva, para completar y alimentar la relación- la que nos hace convencer de que la persona amada responde a la perfección a nuestras necesidades.

Encapricharse es de inmaduros

Tampoco es amor sólido el que se basa en algo que muchos entenderán: el encaprichamiento. Armstrong es contundente: "Es la cara negativa de la imaginación" porque se puede basar solo en una apreciación errónea de lo que buscamos en la otra persona. "Al encapricharnos de alguien, lo usamos para forjarnos una idea fantasiosa de nosotros mismos".

Dicho de otro modo, quien se encapricha -y el autor pone ejemplos deliciosos de la historia de la literatura- es quien tiene "un rango insuficiente de categorías emocionales", y recomienda en este caso a quien se encapriche que forje una amistad, no una pareja. También alerta de cierto enamoramiento basado en cierta adicción que puede llevar a la autodestrucción. Y ahí Armstrong insiste en que enamorarse ha de nacer de los deseos... y también de la imaginación, que nos permite mirar la realidad con más agudeza. Y nos ayuda a ver la abundancia de opciones que tenemos.

Al encapricharnos de alguien, lo usamos para forjarnos una idea fantasiosa de nosotros mismos John Armstrong — Filósofo

Por ejemplo, a quien solo ve un cuadro o una pieza musical superficialmente se le escaparán muchas cosas profundas. En el amor, igual: una persona aparentemente anodina pero con cualidades atractivas, le pasará desapercibida a un observador "casual". O sea, imaginación para percibir detalles. Algo que en el amor, en el amor a largo plazo, sabemos que es determinante para mantener la pasión.

John Armstrong añade a la imaginación otros requisitos como el de la bondad y la caridad a la hora de interpretar al otro. Al mismo nivel que el afecto. Y no solo hace falta todo eso, sino también entender la dificultad inherente a toda relación seria. Y no verla como el prolegómeno de una ruptura sino como la "base de operaciones" del amor.

Y las diferentes maneras de interpretar el deseo sexual en relación con el amor (la tesis de que no siempre coinciden, o la versión de tradición católica de que deben ir de la mano). Aquí también recomienda usar la imaginación, como sinónimo de que en especial los hombres deben enriquecer su concepto de "qué resulta sexualmente atractivo". Por último, pero no menos importante, debemos aportar a la relación -si la queremos hacer durar- "un conjunto de cualidades muy diferentes a las que en un principio" nos llevaron a esa relación.

¿Qué tal le ha ido al autor?

Y sin ánimo de avanzar acontecimientos a los lectores del ensayo, sí puede decirse que John Armstrong también habla de sus experiencias amorosas para sacar de ello otra lección, que tiene que ver con eso de "hasta que la muerte nos separe".

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Y un último consejo: "Ningún sitio web puede permitirse decirnos la verdad sobre el amor: quizás debamos mirar nuestros propios defectos o aprender a comprender y soportar las limitaciones de los demás".