Dainius Pūras, exrelator de la ONU sobre salud mental: "El único grupo que se opone a cambios esenciales es el de los psiquiatras"

Dainius Pūras, psiquiatra lituano, defensor de los Derechos Humanos y exrelator de la ONU sobre salud física y mental es uno de los mayores conocedores mundiales de los desafíos de la salud mental. Desafíos que tienen que ver con ciertos status quo, con reticencias y con tendencias dominantes. En esta entrevista, coincidiendo con el segundo aniversario de SanaMente, responde por escrito y con mucha firmeza respecto a estos retos y lo hace con una mirada social y comunitaria que puede incomodar a algunos.

-Durante su mandato en Naciones Unidas, usted pidió insistentemente eliminar las hospitalizaciones forzosas en psiquiatría. ¿Qué repercusión tuvo eso? ¿Por qué muchos países siguen practicándolas? ¿Se realizan con garantías suficientes para proteger los derechos de los pacientes?

-La hospitalización forzosa y el tratamiento forzoso son un legado del statu quo que debe abandonarse. Propuse que los Estados dieran prioridad y destinaran cada vez más recursos a servicios que respeten los Derechos Humanos y eviten cualquier restricción, es decir, cualquier forma de coerción. En el mundo están surgiendo servicios creativos e innovadores de este tipo, tanto en el Norte global como en el Sur global. Sin embargo, estos servicios comunitarios, no coercitivos y basados en derechos humanos, por ahora son más bien la excepción que la regla. Deberían convertirse en la regla y recibir la máxima financiación.

Los servicios comunitarios, no coercitivos y basados en derechos humanos, por ahora son más bien la excepción que la regla

Mientras tanto, los servicios heredados de épocas pasadas, en los que se apoya el statu quo —grandes instituciones residenciales, hospitales psiquiátricos separados, uso excesivo de medicamentos psicotrópicos, uso generalizado de sujeciones y privación de libertad— deben ir desapareciendo gradualmente. Si no se logra prohibir de inmediato el uso de la coerción en psiquiatría, entonces demos otros pasos, no jurídicos sino de política pública. El único grupo que se opone a cambios esenciales y propone mantener el statu quo es el grupo profesional de los psiquiatras. La buena noticia es que entre los psiquiatras aparecen cada vez más personas que apoyan la necesidad de cambios profundos.

-En Catalunya siguen existiendo hospitalizaciones de larga duración en los mal llamados “manicomios”, centros psiquiátricos donde estos ciudadanos pasan casi toda su vida. ¿Por qué es tan difícil llevar a cabo esta desinstitucionalización?

-Los mayores obstáculos están en las actitudes de las personas. Existe una paradoja interesante: la gente se enorgullece de tener sentido común y, basándose en ese sentido común, hace muchos siglos decidió que a los “locos” se los podía y se los debía mantener encerrados en instituciones especiales. Por desgracia, cuando hablamos de las prácticas psiquiátricas, Europa no muestra liderazgo. La paradoja es que precisamente en la región europea hay más niños y adultos —más que en otras regiones— que todavía viven en instituciones especiales de carácter psiquiátrico.

La gente, basándose en el "sentido común", hace muchos siglos decidió que a los “locos” se los podía y se los debía mantener encerrados

Se siguen practicando medidas mecánicas de contención. Esto significa que los pacientes son atados en determinadas circunstancias. Los centros psiquiátricos afirman que se hace en casos en que el paciente puede lesionarse a sí mismo o a otros. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué alternativas podrían aplicarse?

-Todos somos rehenes de un problema sistémico creado por la práctica psiquiátrica y por prejuicios heredados del pasado. Utilizamos métodos coercitivos sin haber intentado siquiera resolver la situación con métodos no coercitivos. Si todos los interesados nos sentáramos tranquilamente a analizar cada caso en el que se utilizó la coerción contra un paciente que atravesaba un sufrimiento mental —en psiquiatría se usa el término psicosis—, podríamos encontrar otra manera, no coercitiva, de resolver el problema. Bien, estoy convencido de que encontraríamos una solución en 9 de cada 10 casos, si no en 10 de cada 10. Pero, influidos por el estigma y los prejuicios, ni siquiera queremos intentarlo. Falta paciencia, falta voluntad, falta voluntad política.

Utilizamos métodos coercitivos sin haber intentado siquiera resolver la situación con métodos no coercitivos

-Usted ha hablado de “intereses creados” como una de las razones por las que domina el modelo biomédico en la comprensión de la salud mental. ¿A qué intereses creados se refiere? ¿Hay margen para confrontarlos con otros poderes “alternativos”?

-Esos servicios psiquiátricos tradicionales, consolidados bajo el dominio del modelo biomédico, dominan porque a los gobiernos de todo el mundo les resulta más conveniente mantener el statu quo que emprender reformas sistémicas. Hay muchas alternativas no coercitivas basadas en derechos, tanto en el Norte global como en el Sur global.

A los gobiernos de todo el mundo les resulta más conveniente mantener el statu quo que emprender reformas sistémicas

El problema es que, cuando surgen dificultades financieras en un Estado, lo que se cierra precisamente son esas “alternativas”, porque hasta ahora se consideran como si fueran un lujo del que se puede prescindir. Algunos expertos hablan de la paradoja de que precisamente en el Sur global podría ser más fácil llevar a cabo reformas sistémicas, porque allí no existiría una resistencia tan fuerte como en el Norte global, con una infraestructura de psiquiatría biológica muy poderosa e influyente.

-¿Durante su mandato percibió alguna influencia o presión por parte de la industria farmacéutica?

-La influencia o presión directa de la industria farmacéutica sobre los actores del sistema de salud mental es ahora menor que antes. Pero la influencia que creó en décadas anteriores sigue siendo tan grande que ya ni siquiera necesita hacer mucho más. Durante las últimas décadas, desde 1990 hasta 2010, médicos, políticos y miembros de la sociedad —incluidos los pacientes— recibieron información muy sesgada sobre la eficacia de los medicamentos psicotrópicos en el tratamiento de los trastornos mentales.

Desde 1990 hasta 2010, médicos, políticos y pacientes recibieron información muy sesgada sobre la eficacia de los medicamentos psicotrópicos

-Observamos tendencias a la individualización y a la personalización del tratamiento de la salud mental...

-Con el desarrollo de la ciencia y de la práctica médica se fue consolidando cada vez más un modelo que sobredimensionó logros reales o supuestos de la biomedicina, elevándolos al nivel de milagros. La práctica médica pasó a financiarse cada vez más en función de intervenciones individuales dirigidas a la enfermedad del paciente y a un diagnóstico concreto. Si no hay paciente, diagnóstico e intervención médica concreta, no pueden destinarse recursos de salud.

La ayuda a las personas con trastornos mentales, al adoptar las prácticas de otras áreas de la medicina, también tomó el camino biomédico. Se crearon muchos diagnósticos y los recursos financieros se emplean como si la ciencia y la práctica psiquiátricas trataran de enfermedades cerebrales y de la reparación del cerebro. Pero cada vez más investigaciones demuestran lo contrario.

No se encuentran biomarcadores en los trastornos mentales. ¿Y qué se encuentra? Violencia, discriminación y otros factores de riesgo psicosocial

No se encuentran biomarcadores en los trastornos mentales. ¿Y qué se encuentra? Cada vez se descubre más que las personas cuya psique está alterada de una u otra manera han vivido mucha violencia, discriminación y otros factores de riesgo psicosocial.

-¿Cómo conciliar un mensaje político basado en cuidar nuestra salud mental, dar prioridad al bienestar, la paz mental o prácticas como el mindfulness o el yoga, mientras que en el modelo neoliberal el foco está en la exigencia, la competitividad, el individualismo y la rapidez?

-Es difícil conciliar estas direcciones distintas; probablemente incluso sea imposible. Sin ninguna duda, el capitalismo de tipo estadounidense, es decir, el neoliberalismo, ha tenido y sigue teniendo consecuencias negativas para la salud mental de los individuos y de las sociedades. Otro mal, también tóxico para la salud mental, es la tendencia creciente de los Estados a apartarse de los principios democráticos y avanzar hacia el autoritarismo.

-¿Cree que en el futuro habrá otro modelo que sustituirá a la mirada biomédica?

-Muchos científicos, entre ellos profesores de psiquiatría, han enviado y siguen enviando señales de que, con el exceso de modelo biomédico, la psiquiatría ha caído en una profunda crisis científica y de valores. Esto ya estaba claro hace 20 años, y ahora tenemos aún más pruebas. Yo veo el futuro de la psiquiatría en la psiquiatría social.

El modelo biomédico no ha funcionado. La élite psiquiátrica debería reconocerlo con responsabilidad y dejar de engañar a la sociedad

El modelo biomédico en psiquiatría no ha funcionado. La élite psiquiátrica debería reconocerlo con responsabilidad y dejar de engañar a la sociedad. Por cierto, ya se han dado los primeros pasos. La Asociación Mundial de Psiquiatría ya ha declarado que es necesario reducir de forma significativa y año tras año el uso de medidas coercitivas en la práctica psiquiátrica, y propone formar a los psiquiatras en métodos de ayuda no coercitivos. Solo queda desear que cuanto antes empiecen a hacerlo también los grupos profesionales nacionales de psiquiatras.

El movimiento de las primeras personas es hoy más eficaz que todas las fuerzas que yo conozco que actúan en el ámbito de la salud mental

-¿Tiene la impresión de que las personas que sufren trastornos todavía no son los principales participantes en su propio tratamiento?

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-Sí. Las personas que utilizan los servicios de psiquiatría siguen sufriendo intensamente actitudes discriminatorias y paternalistas asentadas entre los psiquiatras y otros especialistas y miembros del personal. En el discurso ya han cambiado muchas cosas, pero la práctica cotidiana cambia más lentamente. El movimiento de estas personas es hoy más eficaz que todas las fuerzas que yo conozco que actúan en el ámbito de la salud mental. Sueño con que, en un futuro próximo, también los profesionales de la salud mental luchen de manera igual de activa y apasionada por los derechos humanos.