Qué es la sinestesia tacto-espejo que la actriz Alexandra Jiménez ha reconocido tener: "Lo descubrí hace poco leyendo un libro"

A veces, la gente padece condiciones mentales o físicas y no se da cuenta porque no se habla mucho de ello. Este es el caso de Alexandra Jiménez, que ha confesado en su aparición en el programa 'El hormiguero' que padece sinestesia tacto-espejo.

Hace unos días, el pasado día 25, Javier Cámara y Alexandra Jiménez acudieron al programa para presentar ‘53 domingos’, la nueva película dirigida por Cesc Gay que se estrenó en Netflix el 27 de marzo. Alexandra Jiménez es una actriz española que se dio a conocer como África Sanz en la serie televisiva 'Los Serrano'. Ha interpretado también otros personajes en las series 'La pecera de Eva', 'La zona' o 'El inocente', y en películas como 'Toc Toc' y 'Si yo fuera rico'.

La actriz española ha reconocido en el programa de televisión que padece, además de una hipocondría muy elevada, de sinestesia tacto-espejo. Según explica el portal de salud mental 'La mente es maravillosa', esta condición neurológica consiste en experimentar sensaciones táctiles tras ver cómo se toca a otras.

Características de esta condición

Las principales características de la sinestesia tacto-espejo, son la activación de la corteza somatosensorial (región del lóbulo parietal responsable de procesar información táctil, dolor y temperatura), generando la sensación de que la persona está siendo tocada como si se tocara su propio cuerpo, que sea una experiencia íntegramente consciente y que haya automaticidad, es decir, las experiencias se tienen que dar sin ser pensadas previamente.

Las dos teorías que más peso tienen para explicar este fenómeno son la teoría del sistema visual y somatosensorial, que apuntan que las personas con sinestesia tacto-espejo cuentan con el sistema visual y somatosensorial directamente conectado. También la teoría de las células bimodales, que plantea que estas células, al observar el tacto, se activan tanto para los estímulos táctiles como para los visuales.

Su cerebro se apropia de sensaciones

La actriz afirma en el programa cómo descubrió que tenía esta condición: "Lo descubrí hace poco leyendo un libro de Siri Hustvedt que se llama 'La mujer temblorosa o la historia de mis nervios', que explica lo que le sucedía a ella. Al ver a una persona que se hace una herida o un corte, hay una traducción en tu cuerpo porque tu cerebro reconoce eso y se lo apropia".

Alexandra Jiménez responde a Pablo Motos sobre cómo se sentiría si él se pegara un martillazo en el dedo: "Tengo un escalofrío que me viene por las extremidades, se me junta aquí [en el pecho o la boca del estómago] y me da un temblor. Siento ese estremecimiento, me corre la sangre diferente y tengo que dejar que se me pase. Hay escenas de películas que no puedo mirar".

Además de eso, la actriz habla de que también sufre prosopagnosia, una condición que hace que le cueste mucho reconocer caras: "A veces llega hasta puntos donde no me reconozco a mí misma en un espejo", comenta la actriz española.