Diana González y Martín Correa-Urzquiza, antropólogos: "Las personas psiquiatrizadas son sujetos productores de conocimiento válido"

Las personas que han sufrido trastornos mentales que ayudan a otras personas en su misma situación, los llamados 'peer to peer' (parejas de igual a igual) cada vez son más, apoyadas por oenegés o incluso administraciones. Se trata de una manera directa, humana y horizontal de ayudar a ciudadanos que se enfrentan a un dolor nuevo e inesperado. Pero un artículo de dos antropólogos advierte que estas iniciativas pueden tener un ángulo no tan luminoso. Y alerta que esta iniciativa puede ser absorbida por las instituciones para construir al "buen paciente" que no cuestiona el modelo actual ni tiene voz ni voto en la toma de decisiones.

En concreto, los autores se preguntan si más allá de ayudar a otras personas con problemas de salud mental, estos ciudadanos que actúan como 'peer to peer' pueden cuestionar diagnósticos, particular en espacios de toma de decisión, se tienen en cuenta sus saberes y se les paga de forma equiparable a otros roles profesionales.

Es una forma de sabiduría sobre la condición humana, sobre cómo el sufrimiento existencial se manifiesta y vive Diana González y Martín Correa-Urquiza — Máster en Antropología Médica y Salud Global y Doctor en Antropología Médica y Salud Internacional, respectivamente

El texto describe como el "potencial transformador" de estas personas, -porque hablan directamente de sus casos, de igual a igual, horizontalmente- pueda ser neutralizado por las instituciones y ser cooptado, "convirtiendo progresivamente en una versión institucionalmente blanqueada del buen paciente".

El artículo, titulado "saberes profanos y justicia epistémica en salud mental: análisis crítico del agente de apoyo entre iguales en el Estado español", lo firman Diana González y Martín Correa-Urquiza, Máster en Antropología Médica y Salud Global y Doctor en Antropología Médica y Salud Internacional, respectivamente. Ambos alertan de que los 'peer to peer', puede ser captados institucionalmente y perder "su potencialidad como figura crítica, disruptiva y colectivamente articulada".

El riesgo de ser instrumentalizados

En sentido crítico, los autores hablan de cómo el llamado "paciente experto" lo es en ciertos contextos siempre y cuando reproduzca el discurso biomédico y promueva que se tome la medicación -la adherencia al tratamiento- o es intermediario entre profesionales y otras personas con trastornos. Según el artículo, algunos de estos "pacientes expertos" acaban sintiéndose aislados e instrumentalizados.

Los autores, críticos con el modelo psiquiátrico imperante, lamentan que estos pacientes expertos puedan acabando "adaptándose" a las normas del sistema. Por ello, proponen que estas personas vayan más allá de explicar su experiencia personal y se integren en movimientos sociales para generar conocimiento.

La sabiduría profana

Ambos antropólogos ensalzan el saber en primera persona en salud mental: "es una forma de sabiduría sobre la condición humana, sobre cómo el sufrimiento existencial se manifiesta y vive". Es, insisten, un conocimiento filosófico-existencial que complementa el modelo biomédico que se centra en los síntomas.

Personas silenciadas

El texto considera de entrada una injusticia que las personas con problemas de salud mental no hayan tenido voz propia y que haya habido un "silenciamiento de la experiencia vivida". Los autores consideran que se ha dado prioridad a los diagnósticos, la patologización y la intervención "por encima del reconocimiento de las personas psiquiatrizadas como sujetos productores de conocimiento válido". En definitiva, personas que han sido "desacreditadas".

Al mismo tiempo, en los últimos años esta tendencia ha cambiado en favor de los "saberes profanos", es decir, de dar voz a estas personas mediante las organizaciones "en primera persona" porque durante siglos quien ha sentido la locura ha sido excluido de los espacios institucionales donde se elabora el discurso al respecto. La idea ha sido la de cambiar la mirada hacia ellos y en lugar de ser un "objeto pasivo", a la posibilidad de producir alternativas. Y lograr una mirada horizontal respecto a ellos.

Crear una "zona de contacto"

Pero los autores piden ir más allá de la posibilidad de que estas personas ofrezcan su testimonio personal, su vivencia. Y plantean la necesidad de cambiar el conocimiento sobre la salud mental y "desarticular el relato hegemónico" que, según González y Correa-Urquiza, se ha basado en una mirada biomédica.

¿Se amplían los márgenes?

La prueba de la eficacia del 'peer to peer', según ambos profesionales, es detectar si gracias a ellos existen o no espacios de deliberación horizontal, si se amplían los márgenes de lo que puede inscribirse dentro de la salud mental, si se incorporan nuevas palabras y "marcos interpretativos" y, en definitiva, si estas vivencias impactan en las prácticas profesionales o sin absorbidas "como complemento inofensivo que no cuestiona" los fundamentos de la mirada hegemónica que, según los autores, se basa en el saber biomédico.

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Finalmente, proponen una "zona de contacto" que sirva para que dialoguen las diferentes miradas que tienen que ver con la salud mental, para generar conocimiento de forma compartida, a partir de culturas y experiencias distintas: las de las primeras personas y las de los profesionales.