Esther Pousa, psicóloga clínica: "¿Escuchar voces es estar loco? Rotundamente, no"

Muchas más personas de las que seguramente nos imaginamos oyen voces. Voces que para ellas son tan reales como las que todos percibimos, pero que no lo son. Lejos de tratarse siempre de un problema psiquiátrico, lejos de ser una sentencia para siempre, expertos como la psicóloga clínica Esther Pousa, del Hospital de Sant Pau, ayudan a dejar claro, ya de entrada: "Escuchar voces no es estar loco. Rotundamente, no".

Según diferentes estadísticas europeas, las personas que oyen voces (o alguna otra alucinación visual) pueden representar desde el 0,6% de alucinaciones auditivas diurnas en población general, hasta el 7% de población del 16 a 19 años (que sufre alucinaciones en general), según un estudio del Adult Psychiatric Morbidity Survey (APMS). Una encuesta online del 2022 a más de 10 mil personas concluyó que las alucinaciones afectan a entre el 6 y el 15% de la población general. Las cifras varían según la metodología utilizada. Las alucinaciones más frecuentes son las auditivas.

¿En qué consiste una alucinación auditiva?

"Una alucinación auditiva es una percepción de una voz, o de un estímulo auditivo sin que ese estímulo exista en realidad. Lo más habitual es escuchar voces humanas -describe Pousa- pero también pueden oírse ruidos y música. Respecto a las voces, no necesariamente son de personas reconocibles. A veces son de personas de la calle, a veces de una persona del pasado. A veces de personajes desconocidos".

¿Qué dicen las voces?

Pousa detalla que "normalmente el contenido suele ser negativo, peyorativo. O bien son voces dando órdenes: 'no salgas de casa, hazte daño'. El contenido es crítico, con mensajes que desvalorizan. En ocasiones hay voces que no critican sino que comentan lo que hace la persona, a lo largo del día. En ocasiones estas voces pueden ser positivas, pueden decirte 'muy bien' pero incluso así también te pueden criticar".

¿Con qué frecuencia se oyen?

"Según nuestros cuestionarios -describe la psicóloga-, la frecuencia es muy variable. Desde personas que oyen la voz una vez al día a las que las escuchan desde que se levantan hasta que se van a dormir, lo cual es obviamente muy limitante. Hay personas que las oyen cuando salen a la calle, o en determinadas situaciones, lo cual las lleva a evitar estas situaciones. El tono de las voces también puede variar mucho, desde las personas que perciben la voz a un volumen normal hasta las que las sienten tan altas que les duele el oído. Otras oyen gritos, o solo murmullos".

¿Escuchar voces es tener esquizofrenia, es estar loco? ¿Por qué sucede?

"Rotundamente, no. No equivale a estar loco. Es una experiencia no extraña en la población general. Se atribuye a una desregulación dopaminérgica en los circuitos mesolímbicos [del cerebro], que provoca alteraciones en las áreas del lenguaje, que hace que el diálogo interno se perciba como externo. Existe un mecanismo cerebral que nos dice que un estímulo que percibimos sensorialmente procede de fuera o dentro del cuerpo. Esto a veces se altera, con lo cual se atribuye como exterior un estímulo que es interior". Por tanto, escuchar voces no es sufrir una enfermedad mental necesariamente.

"Es importante destacar -afirma el Departament de Salud en su web Canal Salut- que no todas las personas que tengan síntomas psicóticos incipientes [como puede ser una alucinación auditiva] han de desarrollar, necesariamente, un trastorno psicótico completo. Algunas pueden recuperarse completamente. La detección y el tratamiento de la psicosis incipiente son fundamentales para su recuperación".

¿Qué detonantes lo provocan?

"Puede ser una enfermedad mental -afirma la experta- y las que normalmente cursan con estas alucinaciones son la esquizofrenia (con base genética), y también el estrés postraumático o los episodios disociativos, así como las depresiones con síntomas psicóticos.

Pero también la causa pueden ser enfermedades como la epilepsia temporal o el delirium, o neurodegenerativas. O también sufrir pérdida auditiva.

Seudoalucinaciones

Cuando las causas son enfermedades no mentales, normalmente existe conciencia de la alucinación, por lo que no se habla de alucinaciones son de seudoalucinaciones. En las enfermedades psiquiátricas no se da esta pseudoalucinación, se percibe la voz como real.

También puede haber otros factores como el consumo de substancias como el cannabis o estimulantes, un aislamiento social extremo o un episodio muy fuerte de estrés. Determinados episodios psicológicos pueden contribuir a la alucinación, como el hecho de haber sufrido un trauma".

¿Qué importancia tiene la detección precoz?

En el Canal Salut del Govern de Catalunya se indican, entre otros, los siguientes indicadores que nos han de llevar a estar alerta: disminución del rendimiento académico o laboral. Estar más callado y aislarse. Pensamientos confusos. Desconfianza respecto a las personas del entorno. Cambios bruscos en el estado de ánimo. Problemas para dormir. Falta de cuidado o higiene personal. Ideas insólitas y excesivamente intensas. Sentimientos extraños o ausencia de sentimientos. Dificultades para distinguir la realidad de la fantasía.

Las terapias ayudan a disminuir la intensidad y la frecuencia de las voces Esther Pousa — Psicóloga Clínica.

Para Pousa, esta detección precoz es fundamental para obtener una valoración psiquiátrica, si es el caso. "De lo contrario, estás muchos años con una voz que comenta tu conducta y esto te limita mucho; en cambio, si te pones en manos de un profesional, puedes reducirla porque con la medicación muchas voces la se van, porque la medicación incide en los circuitos dopaminérgicos y regula la dopamina.

Existen además tratamientos psicológicos basados en cambiar la relación con las voces, porque normalmente estas voces tienen un poder sobre la persona, que siente que no tiene el control. La psicoterapia ayuda a entender las situaciones en que se oyen las voces, y a lograr un potencial control sobre ellas. En realidad es un diálogo interno. Por ejemplo, si la voz te dice que eres un inútil y no vale la pena que vivas, la terapia ayuda a preguntar a la persona si esto lo ha pensado también ella sobre si misma. Las terapias ayudan a disminuir la intensidad y la frecuencia de las voces. O a convivir con ellas si persisten.

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¿Qué efectos pueden llegar a tener?

Pousa subraya que los casos más graves pueden llevar a la persona que sufre estas alucinaciones a morir por suicidio. El porcentaje de personas que acaben haciendo daño a otras personas es mucho más pequeño que el de las que se dañan a si mismas porque la voz les dice que lo hagan. Esta profesional sale al paso del prejuicio y el estigma que asocia estas alucinaciones a casos de violencia consumada contra terceras personas y sostiene que los datos y la práctica clínica avalan que se trata de un porcentaje ínfimo de los casos, asociados normalmente a que estas personas se sienten atacadas y actúan defensivamente.