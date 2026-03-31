Rosa Rabbani, psicóloga: “Todos los cambios de etapa, como la llegada de un hijo, van acompañados de una crisis"

Nos llega esta consulta de una mujer: “Hace años que estamos juntos, la relación siempre ha sido buena, con mucha complicidad, con tiempo para pasarlo juntos, pero desde que hemos tenido a nuestro hijo, que ahora cumplirá un año, todo ha cambiado. Entiendo que hay cambios de prioridad, que hay cansancio, estrés y nuevas responsabilidades, pero tengo la sensación de que nos estamos distanciando. Solo hablamos de cuestiones prácticas, dedicamos poco tiempo a estar juntos, discutimos por cosas pequeñas… ¿Esto forma parte de esta etapa de la paternidad y maternidad o es que se está deteriorando la relación?” La pregunta es pertinente y probablemente se la hacen muchas parejas en la misma situación…

-La pregunta es pertinente. Si supieras la de parejas que llegan a las consultas porque interpretan que existe un distanciamiento que se está cargando la relación... La etapa de la crianza, en la vida de cualquier pareja, es la más exigente. La naturaleza es sabia y nos regala nueve meses para mentalizarnos, para prepararnos. Pese a ello, la maternidad es una experiencia que es muy difícil prepararla desde la teoría.

-Es que mucha gente con la que hemos hablado al respecto, nos ha dicho: ‘pregúntale a Rosa cómo lo hacemos porque la teoría nos la sabemos, pero la práctica es muy diferente’.

-La cuestión es que debes entender las dificultades por las que estás atravesando en esta etapa, cómo pasan, porqué pasan… Si sabes como funciona este engranaje, después es más fácil ir encontrando pequeñas soluciones y aplicarlas. Si no entendemos nada y se nos escapa todo de las manos, parece que perdemos las riendas de la vida y tenemos sensaciones como la de esta mujer.

Si sabes como funciona este engranaje, después es más fácil ir encontrando pequeñas soluciones y aplicarlas

-¿Qué debemos tener en cuenta, pues?

-Que la estructura de vida que tanto nos ha costado crear, el marco en el que funcionamos sabiendo los roles, las funciones repartidas y las normas de convivencia… de un día por otro salta por los aires porque nada de lo que habíamos construido nos sirve porque ahora tenemos un bebé dependiente, demandante. Estamos a la intemperie, no tenemos ningún marco ni pistas de como hacer las cosas. Pero no podemos poner la vida en pausa.

-¿Qué dicen los estudios sobre esta vivencia?

-Pues que todos los pasos de una etapa a la siguiente van acompañados de una suerte de crisis. A veces una minicrisis, a veces una maxicrisis. Todo lo que en la etapa anterior nos ayudaba a saber cómo gestionar el día a día de la pareja ya no sirve.

Todo lo que en la etapa anterior nos ayudaba a saber cómo gestionar el día a día de la pareja ya no sirve

-Por ejemplo: muchas mujeres dicen que él no entiende que ahora el bebé es la prioridad, y él se enfada porque no puede ir a jugar a pádel o ir a cenar en pareja. ¿Esto qué nos indica de la pareja?

- En el ejemplo que me pones es de hombres a los que les cuesta esta adaptación. Y es mucho más frecuente. Necesitamos entender que el modelo familiar del que partíamos ya no funciona porque las parejas han cambiado, las necesidades y el funcionamiento ha cambiado. Pero no nos ha dado tiempo de crear un nuevo modelo que responda a nuestras necesidades.

-Tú hiciste una tesis doctoral al respecto…

-Sí, sobre el conflicto de roles, sobre qué pasa en las diferentes etapas de dos personas con su trayectoria, cuando se juntan. Fue curioso descubrir que -como en otros estudios- la mayoría de parejas no tenían grandes conflictos antes de tener hijos y que con la llegada del primer hijo estallaba la tercera Guerra Mundial porque en la etapa anterior estás más capacitado para ceder. Pero cuando tienes un hijo ya no puedes ceder en cualquier cosa, y la negociación es mucho más complicada.

La mayoría de parejas no tenían grandes conflictos antes de tener hijos y que con la llegada del primer hijo estallaba la tercera Guerra Mundial

-Esto es más o menos inevitable porque hay un elemento nuevo. Pero volviendo al papel de estos hombres que no contribuyen, se sienten desplazados…

-Quieren tiempo para ellos.

-Vale, ¿y qué hace la mujer, lo asume o se plantea una separación con un bebé?

-Tenemos que sentarnos a hablar. ¿Cómo se hace la construcción del marco del que hablábamos antes? Esto no se hace por inspiración divina, se hace si vamos practicando el ensayo y error, hacemos demandas y nos entendemos y hacemos esfuerzos.

Todas estas cuestiones han de estar habladas. Estos pactos y demandas son las que te ayudan a que te vayas mentalizando para una de las experiencias más importantes que cualquier persona

-No hablo de un día puntual y de un impulso, sino de un proceso en el que ella se puede sentir frustrada y ver que ese no era el hombre que yo creía, porque se va a jugar a pádel en lugar de estar con una criatura de seis meses y yo no he dormido en toda la noche para darle pecho…

-Haberlo comprobado antes

-Pero si antes no he tenido hijos…

-Pero las cosas se pueden comprobar y se pueden pactar.

-Sí, pero seguramente un año antes tu compañero te dirá que seguro que lo cuidará..

-Pues o te has casado con un cafre…

-Los hay… Y muchos hombres que -como decía el añorado Carles Capdevila- dicen que tener hijos les ha cambiado la vida. ¿Entonces por qué los has tenido?

-Es que esta es la pregunta del millón. Si has tenido hijos esperando que tu vida continúe exactamente igual, es que o tu proceso de maduración no ha evolucionado correctamente o que le falta un hervor.

-Qué concluimos entonces?

-Que debe haber una preparación. Los nueve meses de embarazo no son para ver que las mujeres cambian su cuerpo ni para comprar el cochecito, es para que ambos nos preparemos, nos mentalicemos. Y lo hacemos a través de la conversación, de la reflexión, bajando la teoría a la práctica. Cómo será nuestro día a día, quien se hará cargo de qué.

-Son horas, tiempo, dinero

-Todas estas cuestiones han de estar habladas. Estos pactos y demandas son las que te ayudan a que te vayas mentalizando para una de las experiencias más importantes que cualquier persona pueda tener en su vida.

-¿Y si no pasa antes?

-Bueno, tenemos una vida por delante para hacer el trabajo. Pero es más estresante.

-Hay padres hombres que dicen que no les ha compensado ser padre. Y algunas madres.

-Pero ¿cuáles eran las expectativas que tenían? ¿Por qué has tenido el hijo? Muchos padres y madres veo que tienen hijos como si fueran salchichas. Tienen la idea de la crianza como dar de comer, que duerman cuando toca y vayan correctamente vestidos y poca cosa más. ¿Qué preparación tienen estas personas para ser padres?

-¿Y qué opinas de eso de ‘tenemos una crisis de pareja, tengamos un hijo’?

-Esto es un craso error. Es garantizar que esta crisis no digo que sea irresoluble o irreversible, pero multiplicarás por mucho las posibilidades de no solucionar los problemas. Soluciona tus problemas y después ten todos los hijos que quieras.

Tener hijos para arreglar una pareja es un craso error. Soluciona tus problemas y después ten todos los hijos que quieras

-Y no es obligatorio tenerlo…

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-Muchas personas me hacen esta reflexión: por diferentes razones, no quieren tener hijos. Pero hacer la reflexión sobre si estás preparado o dispuesto a tener hijos y hasta qué punto, ya me parece absolutamente responsable, porque la mayoría de las veces los hijos llegan y ni se nos ha pasado por la cabeza pensar en si tocaba tenerlo o no. Hay que hacer introspección y llegar a nuestras propias respuestas. Necesitamos toda una vida para hacer la maduración en que llegue el momento en que seas una persona preparada para ser madre o para ser padre.