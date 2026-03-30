Núria Casanovas, psicóloga: "El inconsciente nunca te explica un problema sin darte la solución"

Núria Casanovas es psicóloga, tiene 20 años de experiencia en interpretación de dibujos, autora de numerosas formaciones a otros profesionales y vicepresidenta de la sección de Psicología de la Intervención Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC). En esta entrevista nos descubre, a partir de su último libro ('La interpretación de los dibujos') lo que un simple trazo nos puede revelar sobre el inconsciente de un niño... y de un adulto.

-¿Qué información hallamos en los dibujos de los niños?

-Si le preguntas a un niño de cuatro años cómo está, te dirá simplemente ‘bien’. Con su dibujo no solo accedes al síntoma, sino a lo que me parece más fascinante descubrir: qué tecla tocar para que mejore. Además, el dibujo indica prioridades. Tratas esa cuestión y la situación se va reajustando. Es decir, que con un escáner muy rápido vemos qué está viviendo el niño y qué necesita.

Con el dibujo no solo accedes al síntoma sino a qué tecla tocar para que el niño mejore

-¿Funciona con adolescentes?

-Controlan más, piensan más, hay control mental. Pero también se me corroboraban las hipótesis. Y en los cursos que imparto a profesionales les propongo dibujar. Si en la vida personal quieres sentirte mejor, dibuja. El dibujo es una herramienta muy potente. Si dibujas veinticinco mariposas, vamos a ver qué te pasó a los veinticinco años. Y la mariposa es signo de transformación. Con eso elaboro una hipótesis: ¿A los veinticinco te sucedió algo que supuso un cambio en positivo?

Si en la vida personal quieres sentirte mejor, dibuja

-Existe evidencia, entonces, de que los dibujos funcionan como herramienta...

-Sí. En un árbol al que se le dibuja un agujero: si está en la parte baja del tronco, es algo relacionado con la infancia; si está más arriba, es un acontecimiento más reciente. El tronco es como una línea de vida...

Núria Casanovas, tras la entrevista, en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

-Algunas personas pensarán que esto son conjeturas, pero según el libro, está muy estudiado incluso incluso en niños de dos años, fijándonos en la presión que hacen sobre el papel cuando hacen garabatos.

-La presión, el tipo de trazo... Son rasgos potentes porque provienen del inconsciente.

-¿Sirve también para los dibujos de adultos?

-¡Yo un día vi que no me había dibujado manos! [ríe] Cuando el inconsciente quiere dar a conocer cosas de uno mismo, quiere comunicárselo al consciente y hace omisiones en los dibujos. Como lo de las manos. En las clases tengo personas que hacen diseño gráfico... y también hacen omisiones muy graves. No entienden por qué no han dibujado una cara. El dibujo es un lenguaje del inconsciente.

-Una parte de la técnica es ‘dibujo libre’

-Mi crítica sobre la psicología es que se enfoca mucho al diagnóstico. Yo lo he llevado a la normalidad: vamos a estudiar qué necesita una persona en cualquier circunstancia. En casa, en la escuela… Uso interpretación del mundo de los sueños, de la investigación de las figuras geométricas, para ir incorporando información. Y alterno niños de terapia con gente de fuera, porque el riesgo de la psicología es tratar solo las psicopatologías.

Cuando el inconsciente quiere dar a conocer cosas de uno mismo, quiere comunicárselo al consciente y hace omisiones en los dibujos

-En su libro se fija también en qué color se escoge para dibujar...

-Sí, siempre que el color nos llame la atención. El rojo, por ejemplo, puede ser el color de la pasión o de la rabia. Cuando el inconsciente se quiere manifestar, lo hace de forma exagerada: es diferente pintar una camiseta roja que una persona toda pintada en rojo, o una madre pintada en rojo. Tenemos que fijarnos en lo que sale de lo habitual.

Dibujo infantil analizado por la psicóloga Núria Casanovas / N.C

-Otro análisis es el que se deriva de mirar en qué parte del folio se dibuja… La parte izquierda es el pasado, la derecha es el futuro, la parte de abajo es más terrenal…

-Es como coger un fragmento de la vida de una persona y ver qué hay. La gente me dice: ‘adivinas mi futuro’. Después de un período depresivo, quizás no sabemos explicar si estamos mejor, pero el inconsciente sí sabe. A la semana siguiente del dibujo corroboro lo que anunciaba el inconsciente.

-Póngame un ejemplo…

-Un niño que solo dibujó la línea del suelo negra. Nada más. Al día siguiente la hizo… marrón. Y yo pensé: vamos a usarlo como herramienta de interpretación. ¿Negro? Hay que trabajar los miedos. ¿Por qué en la parte de abajo del papel? Porque no eran miedos mentales, sino que tenía miedo en su habitación. Y construimos un castillo en la habitación. Tenemos que ir a lo material y físico si el tema aparece en la parte de abajo del papel. Se le pasó el miedo. ¿Marrón? Dependencia. Necesitaba más estar con su madre. Y el tercer dibujo que hizo: todo hierba en la parte de abajo. Hierba y nada más. Cuando aparece mucha hierba son niños hipersensibles que necesitan que los tratemos con cariño, entre algodones. Y así lo hicieron los padres.

-¿Cómo fue el dibujo siguiente?

-Completo, con una casa, un sol, mariposas, de todo…

-Aparte de todo esto, dibujar en si mismo relaja, calma, es recomendable para todos…

-Claro, va bien en si mismo, es sacarte un peso de encima. Y si sabemos interpretar el dibujo, aceleraremos en la solución. Descargas tensión y alguien te puede explicar ‘necesitas ir a caminar más, o hablar’. Es paralelo al mundo onírico: cuando soñamos, digerimos emociones. Cuando dibujamos, también. Aunque dibujemos sin sentido, podemos acelerar en la resolución de un problema.

Aunque dibujemos sin sentido, podemos acelerar en la resolución de un problema

-Si, fruto de dibujos en niños, usted ve indicios de hechos graves deduzco que lo primero es buscar recursos para atenderlos…

-Lo primero que haces con un dibujo es ir a buscar recursos. El inconsciente nunca te explica un problema sin explicarte la solución. Nunca. El inconsciente se autorregula. Yo nunca te diré nada que tu inconsciente no sepa, y te mostraré la parte positiva. Por ejemplo, una persona ya sabe que es nerviosa, lo que no sabe es la solución. Y el dibujo me dará la solución. Ni una vez falta este indicador.

-Póngame otro ejemplo

-Un niño que puede haber sido maltratado puede dibujar fuego. Es un posible indicador. Y puede aparecer un personaje con una boca muy grande. Esto es fantástico porque este niño ya puede hablar de lo que ha pasado. Igual se creía que no se lo podía decir a nadie. Otro niño no hará la boca, pero sí dibujará un envoltorio al personaje que dibuja, para que se sienta protegido. Y le diré ‘yo te protejo, estás en un entorno seguro’. Y el niño se habrá sentido entendido.

Núria Casanovas, especialista en interpretación psicológica de dibujos, en Barcelona, tras la entrevista. / Jordi Otix / EPC

-¿Los psicólogos deberían usar más los dibujos?

-Formo a profesionales y cuando lo usan hallan resultados espectaculares. Se debería usar más en adultos. Por ejemplo, en terapias de pareja que no funcionan, porque uno no ha accedido al inconsciente del otro. A veces las parejas van a terapia y se pelean. En cambio, si les propusieran dibujar la solución…

Se debería usar el dibujo en terapias de pareja que no funcionan, porque uno no ha accedido al inconsciente del otro

-Póngame otro ejemplo, con niños

-Niños que dibujan un sol muy grande y se pasan 15 minutos dibujándolo. Eso es que necesitan alegría. Les digo a las familias que favorezcan la risa en casa, con las series, juegos… A la semana, el niño está transformadísimo. A menudo, un problema de ansiedad y rabia es carencia de buen humor. Los dibujos son un acelerador en procesos psicológicos y no haría falta un psicoanálisis de veinte años [ríe]. Con los dibujos, reduciríamos costes. Sería mucho más eficaz el tema del psicólogo.

-En todo caso, no estamos etiquetando sino describiendo, ¿verdad?

-El dibujo es un acelerador para sentirnos mejor. Es una estrategia de mejora.

-¿Qué pediría a la 'consellera' de Salud si la tuviera delante, respecto a la función de los dibujos?

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-Yo lo integraría en las escuelas, puede ser una herramienta importante para detectar abusos y acelerar procesos. Segundo, lo usaría mucho para solventar el fracaso escolar: cuando un niño está fracasando y le falta autoestima, qué fácil sería verlo rápido con un dibujo y ayudarlo un poco más. Y tercero, permite hacer terapia mucho más rápida y ver qué niño es prioritario, en un momento en que todo está desbordado y no encuentras psicólogos ni psiquiatras. Si en 5 minutos tienes un escáner de lo que tienes que trabajar con un niño, eso puede ser muy útil en un contexto de listas de espera enormes.