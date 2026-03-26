Ángela Fernández, psicóloga: "No todo son heridas emocionales, a veces es falta de madurez y egoísmo"

Cuidar la salud mental es una prioridad cada vez más aceptada. Parar para reconectar con uno mismo, algo casi inconcebible hace no tantos años, es ahora algo lógico. Sin embargo, los traumas o las heridas emocionales "no pueden justificarlo todo", alerta Ángela Fernández, psicóloga especializada en gestión y regulación emocional y relaciones de pareja.

"Me veo en la obligación de hacer este vídeo", empieza diciendo en su canal de TikTok, donde acumula más de 23.000 seguidores. "No todo es trauma, no todo son heridas emocionales o apego ansioso, a veces simplemente es falta de educación, falta de madurez emocional, egoísmo; gente que no sabe mirar más allá de su propio ombligo", expone, en una opinión que ya advierte que posiblemente es impopular.

Actuar sin pensar y no responsabilizarse

Las heridas emocionales están ahí, claro, y explican algunas actitudes, aunque en algunos casos eso no es motivo de justificación. "Puede que actúes mal porque eres una mala persona, hay cosas que no vienen de heridas del pasado ni de un sistema nervioso desregulado, vienen de una costumbre de actuar sin pensar en los demás y de la comodidad de no responsabilizarse, de saber que va a haber alguien al otro lado dispuesto a justificar, comprender y a aguantar tu conducta", sentencia la psicóloga.

"Últimamente, todo tiene nombre clínico, explicación psicológica... esto no puede justificarlo todo; a veces lo que duele no viene de unos patrones del pasado, simplemente duele por lo que ya sabemos: porque está mal. A veces simplemente estás con alguien que no tiene ni la más mínima intención en trabajar en nada de sí mismo".

Fernández explica que "hay conductas que no vienen del dolor, sino del hábito". Es por ello que recomienda que, si reconoces estos patrones en alguien cercano, no intentes buscar el origen de esos comportamientos. "No intentes escarbar, no intentes entender, no intentes priorizar el origen de esas heridas o de ese pasado, de esa persona... igual no hay nada y simplemente esa persona está cómoda ahí y no quiere cambiar porque no quiere priorizar esa responsabilidad afectiva".

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"Dejemos de sobrejustificarlo todo a través de las heridas emocionales y los traumas, hay gente que simplemente actúa mal porque son malas personas y son egoístas", concluye.