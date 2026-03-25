El 42% de los trabajadores se sienten solos en el trabajo, según un estudio de la UB

La soledad ya no es solo una experiencia íntima. Tampoco se limita a la vida personal. Según un estudio sobre población trabajadora en España, liderado por la Universitat de Barcelona (UB), el 42% de los españoles admite haberse sentido sola en el trabajo en algún momento. Eso sí, el dato requiere matiz: solo entre un 8% y un 10% dice sentirlo de forma frecuente o constante. Así lo indica una encuesta a 5400 ciudadanos empleados en España.

La relación es más fuerte con la soledad como origen que como consecuencia de los problemas de salud mental Joan Domènech-Abella — Investigador y profesor del departamento de Sociología de la Universitat de Barcelona y autor del estudio

Este detalle es clave. Porque, aunque no sea una experiencia sostenida en el tiempo, el hecho de que aparezca en tantas trayectorias laborales apunta a un fenómeno extendido. Y, sobre todo, a un problema que va más allá del ámbito individual. “Aunque sea puntual, el hecho de que aparezca en tantas trayectorias laborales nos indica que no es un fenómeno anecdótico”, apunta Joan Domènech-Abella, investigador y profesor del departamento de Sociología de la Universitat de Barcelona y autor del estudio. “La relación es más fuerte con la soledad como origen que como consecuencia de los problemas de salud mental”, explica Domènech-Abella. Es decir, no solo nos sentimos solos porque estamos mal: también podemos encontrarnos mal porque nos sentimos solos.

Soledad laboral y personal no siempre coinciden

Uno de los resultados más reveladores es que la coincidencia entre soledad en el trabajo y fuera de él es baja. Dicho de otro modo: una cosa no explica necesariamente la otra. “El contexto es clave: no es lo mismo el trabajo que la vida personal. Las dinámicas y las relaciones son diferentes”, explica el sociólogo.

Si no abordamos las causas estructurales, estamos intentando resolver un problema colectivo como si fuera individual Joan Domènech-Abella — Investigador y profesor del departamento de Sociología de la UB y autor del estudio

Se puede tener una vida social plena y, al mismo tiempo, sentirse desconectado o invisible en el entorno laboral. Y también puede ocurrir lo contrario. Este hallazgo obliga a ampliar la mirada. La soledad no depende solo de los vínculos personales, sino también de cómo están organizados los espacios en los que pasamos buena parte del día.

Las condiciones de trabajo pueden generar soledad

Si hay un elemento que atraviesa los resultados del estudio es este: las condiciones laborales importan, y mucho. La inseguridad, el estrés o la falta de autonomía se asocian de forma significativa con una mayor soledad. No es solo una cuestión de carga de trabajo, sino de cómo esta se vive y se organiza.

“Trabajar bajo presión es una estrategia directiva, no una necesidad”, apunta Domènech-Abella, cuestionando un modelo productivo que a menudo prioriza el rendimiento por encima de los vínculos.

En este contexto, la soledad no aparece como una disfunción individual, sino como el resultado de un entorno que dificulta la conexión. Jornadas intensas, ritmos acelerados o estructuras jerárquicas pueden erosionar la confianza, los espacios informales y el sentido de pertenencia. “Muchas veces ponemos el foco en la persona, pero deberíamos mirar más qué está pasando en el entorno laboral”, señala Domènech-Abella.

El impacto de la soledad laboral en la salud mental y el absentismo

Las consecuencias van más allá del malestar puntual. El estudio muestra que la soledad se asocia a niveles más elevados de depresión y ansiedad, así como a un mayor absentismo laboral. Pero lo más relevante es el papel que juega. Más que una consecuencia, puede actuar como un eslabón intermedio: las malas condiciones laborales deterioran las relaciones, esto genera soledad y, a su vez, impacta en la salud mental. Este mecanismo desplaza el foco. El malestar no es solo una cuestión psicológica individual; también tiene una dimensión organizativa.

Migrantes, jóvenes y cuidadores

El estudio también apunta a diferencias entre colectivos. Personas jóvenes, migrantes o con responsabilidades de cuidado registran niveles más altos de soledad en distintos ámbitos, lo que evidencia que el fenómeno no afecta a todos por igual. Esto no elimina la dimensión personal, pero sí obliga a ampliar el enfoque: no se puede abordar la soledad sin revisar cómo trabajamos y cómo nos relacionamos dentro de los entornos laborales.

Claves para repensar el trabajo

Si el trabajo puede generar soledad, también podría contribuir a reducirla. Pero esto implica ir más allá de las soluciones superficiales y poner el foco en la cultura de empresa, los liderazgos y las condiciones materiales. En este sentido, cada vez más expertos apuntan a un cambio de paradigma: entender la soledad como un riesgo laboral más, junto al estrés o la carga de trabajo. “Si no abordamos las causas estructurales, estamos intentando resolver un problema colectivo como si fuera individual”, concluye Domènech-Abella.

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