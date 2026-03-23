Nuria Roure, psicóloga experta en sueño, equipara no dormir al estado de embriaguez: “Saltas por cualquier cosa”

Dormir es una necesidad fisiológica tan importante como comer y beber. Es por eso que es esencial mantener un sueño de calidad todos los días, como parte de una vida saludable.

La doctora Nuria Roure es licenciada en Psicología con un doctorado en medicina del sueño. En una publicación en Instagram, Roure ha explicado los riesgos que comporta dormir poco: "Si duermes menos de 6 horas de forma habitual esto es lo que le pasa a tu cerebro".

¿Qué afectaciones tiene en el cerebro dormir poco?

Hay tres áreas del cerebro que se ven especialmente afectadas cuando se duermen tan pocas horas, el tiempo que ella considera mínimo -seis horas- para que pueda ser considerado un sueño de calidad.

La corteza prefrontal de este órgano, encargada de controlar los impulsos, resolver problemas y tomar decisiones, funciona cuando se duerme poco como si estuviera en un estado de embriaguez. Por lo tanto, pierde el control total de estas funciones.

Además, la amígdala, que es el centro donde se encuentran las emociones y, especialmente, la sensación del miedo, se hiperactiva. Es decir, cualquier situación afecta emocionalmente más de la cuenta a la persona y “saltas por cualquier cosa”, explica la psicóloga, te vuelves es más irascible.

Por último, el hipocampo, responsable de la memoria, empieza a fallar. Esto hace que la persona empiece a olvidarse de ciertas cosas y no consiga consolidar lo que ha aprendido.

Tal y como lo explica la doctora, “cada día que pasa arrastras más cansancio cerebral. Hay más fallos de memoria, estás más irritable y tomas decisiones impulsivas”.

Otras afectaciones

Por si fuera poco, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) ha señalado, en un estudio publicado en noviembre pasado, que dormir menos de seis horas aumenta el riesgo de padecer una enfermedad coronaria, un tipo de enfermedad cardiaca.

Además, también puede desarrollarse diabetes, ya que el sueño repercute en la habilidad de procesar la glucosa y puede provocar altos niveles de azúcar en sangre.

Un sueño corto también puede derivar en hipertensión arterial resistente, donde los niveles de la presión arterial se mantienen por encima de lo normal, ictus o insuficiencia cardiaca.

La importancia de una buena calidad del sueño

La Separ afirma que más de la mitad de españoles no duerme las horas necesarias, casi la mitad duerme mal y una tercera parte se despierta cansada.

Noticias relacionadas

Es por eso que expertos como la doctora Nuria Roure aseguran que “el cerebro necesita esas horas [mínimas] para limpiarse, repararse y consolidar la información”.