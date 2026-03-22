Nuria Roure, psicóloga experta en sueño, explica por qué no es bueno posponer la alarma del despertador: "Estás engañando al cerebro, porque no sabe en qué momento empieza el día"

Dormir es una de las funciones biológicas más importantes para el ser humano, pero también una de las más infravaloradas. En una sociedad marcada por las prisas, el estrés y las agendas llenas, muchas personas sacrifican horas de descanso, pensando que podrán recuperarlas más adelante.

Sin embargo, los especialistas advierten cada vez más de las consecuencias que puede tener no dormir bien: desde problemas de concentración hasta riesgos para la salud mental y física.

Sobre esta cuestión reflexiona la psicóloga y experta en sueño Nuria Roure durante su participación en el pódcast 'Rompiendo esquemas'. A lo largo de la conversación, en la primera parte, donde se habla de las 'Señales de alarma cuando no duermes bien', la especialista aborda algunas de las causas más frecuentes de los problemas para dormir y explica cómo los hábitos cotidianos influyen directamente en el descanso nocturno.

Dormir mal como señal de alarma

Para Roure, las dificultades para dormir no deben entenderse únicamente como un problema aislado, sino como un síntoma que puede alertar de que algo no está funcionando correctamente. "El no dormir bien en sí mismo ya es un síntoma, ya es una señal de alarma", explica.

En este sentido, la psicóloga señala que muchas personas acuden a consulta preocupadas por su falta de descanso, aunque el origen del problema suele estar en otros factores. "Cuando vienen mis pacientes y me dicen: 'Nuria, es que no duermo, es que me despierto', les digo: 'Bueno, pues agradécelo'", afirma. Y añade: "Porque [el sueño] te está diciendo que hay una causa, algo que no está funcionando bien en tu cuerpo, en tu vida, y eso te está generando ese mal dormir".

Entre los factores que pueden provocar interrupciones del sueño se encuentran problemas físicos como las apneas. Según explica Roure, "cuando nuestro cuello se cierra y dejamos de respirar, ¿qué hace nuestro cerebro para protegernos, para que no nos muramos, no nos ahoguemos? Nos despierta, y nos va creando despertares durante la noche".

El sueño empieza cuando te despiertas

Más allá de las causas médicas, la especialista asegura que, en la mayoría de los casos, el origen del mal descanso está relacionado con el estilo de vida. "En el 70% de las personas la causa de ese mal dormir la encontramos en nuestro día a día, en nuestro estilo de vida, en nuestro ritmo de vida", señala.

En este sentido, Roure subraya una idea clave: "El sueño se empieza a fabricar cuando nos despertamos por la mañana". A partir de ese momento, el cerebro necesita varias horas para generar la presión de sueño necesaria para volver a dormir por la noche. "Nuestro cerebro tarda unas 16 o 17 horas en fabricar el sueño", explica.

Esto significa que la hora a la que nos levantamos condiciona directamente la hora a la que tendremos sueño por la noche. "Todo lo que hacemos en esas 16 o 17 horas está trabajando a favor o en contra de la noche", advierte.

Irse demasiado pronto a la cama

Según la especialista, uno de los errores más habituales es intentar acostarse demasiado pronto cuando se está cansado. "Hay muchas personas que a lo mejor se van a la cama a las diez y media y me dicen: 'Nuria, es que a mí me cuesta mucho dormir'. Claro, yo les digo: 'Es que te vas demasiado pronto, todavía no es hora de ir a la cama'".

Esta situación puede provocar que las personas se despierten durante la madrugada y tengan dificultades para volver a dormir. "Se van a la cama y luego a las dos o a las tres de la madrugada ya se despiertan y les cuesta mucho volver a dormir", explica.

El cansancio acumulado de la semana

Otro hábito muy extendido es intentar recuperar el sueño perdido durante el fin de semana. Sin embargo, Roure advierte de que esta estrategia no suele funcionar. "Hay gente que me dice: 'Nuria, yo entre semana como voy a tope duermo poco y el fin de semana recupero'. Hay que vigilar con eso, porque primero nos estamos autoengañando"; la experta recuerda que no, que el sueño no se recupera.

Además, el cansancio acumulado puede tener consecuencias en la vida cotidiana. "Si cada día vamos durmiendo menos, el riesgo ese mismo día de que tú no estés tan concentrado, de que tengas un accidente o de que se te olviden cosas importantes aumenta", explica.

La importancia de las rutinas

Para mejorar la calidad del descanso, Roure insiste en la importancia de mantener rutinas estables y de empezar el día con una señal clara para el cerebro. Por eso recomienda colocar el despertador lejos de la cama y evitar utilizar repetidamente el botón de posponer. "Eso es lo peor, porque te doble engañas", advierte. "Te sales del sueño profundo, no estás descansando bien y, además, estás engañando al cerebro porque no sabe en qué momento empieza el día".

La psicóloga también destaca el papel del ejercicio físico en la calidad del descanso. "Cuando nosotros hacemos ejercicio intenso, lo que estamos segregando es un neurotransmisor en nuestro cerebro que se llama adenosina, que es el que nos lleva a esa fase más profunda de sueño”, explica.

En definitiva, Roure insiste en que dormir bien depende en gran medida de los hábitos diarios. "Cómo tú vivas tu día luego va a tener repercusiones en tu sueño", concluye.