Joseba Achotegui: "A veces los psiquiatras actuamos normalizando a las personas en vez de ayudarlas a que sean libres"

Joseba Achotegui es mucho más que un psiquiatra. Su curriculum de intervenciones en los más prestigiosos centros de investigación del mundo solo es comparable con su aportación sobre el impacto psicológico de las migraciones, el 'síndrome de Ulises'. Pero es que, demás de todo ello, Achotegui reflexiona en esta entrevista, antes de una conferencia al respecto en el Palau Macaya de la Fundació 'la Caixa' de Barcelona, sobre cómo el modelo social hegemónico narcisista influye en nuestro bienestar emocional.

-Habla usted a menudo de un modelo social cada vez más narcisista. ¿A qué se refiere?

-Partimos de los planteamientos de Freud y Wilhelm Reich, y después ha habido una evolución que nos ha llevado a este modelo. Aunque este modelo no necesariamente tenemos que seguirlo, es el que nos imponen, y podemos no aceptarlo. Es un modelo peligroso porque genera ganadores y perdedores; es un modelo de suma cero, lo que implica que siempre hay personas que salen perdiendo, lo cual genera muchos problemas.

-¿Cree que la psiquiatría habla lo suficiente sobre política?

-No, la psiquiatría en general habla más de biología que de política. Yo pienso que debería hablar un poco más sobre la política. El modelo biopsicosocial es importante, pero en la práctica se termina reduciendo a lo bio-bio-bio. Y, aunque tiene algo de razón, se debería hablar más sobre estos temas, aunque es un asunto complejo que necesita más espacio para discutir.

La psiquiatría debería hablar un poco más sobre la política

-¿Qué relación ve entre el modelo social narcisista y los trastornos psiquiátricos?

-El modelo social nos condiciona mucho, o al menos intenta condicionarnos. No es fácil rebelarse contra un modelo tan dominante como el actual. Este modelo narcisista es muy diferente del modelo clásico freudiano, que era el modelo basado en la aceptación de las normas sociales, incluso aunque esas normas causaran sufrimiento. Freud hablaba del complejo de Edipo y cómo las normas son necesarias, mientras que otros psicoanalistas como Reich argumentaron que no deberían existir normas impuestas por el sistema, ya que eso inhibe la creatividad y la expresión vital.

-¿Cómo se ha dado la transición del modelo freudiano al modelo narcisista?

-Entre estos dos modelos, Freud y Reich, se coló el narcisismo. La figura de Narciso, que se muere mirando su imagen, simboliza la superioridad y el desprecio por los otros. Este modelo narcisista se ha colado en la sociedad a través de la escuela de Frankfurt y las ideas de la postmodernidad. El fracaso del mayo del 68 y el colapso de modelos como el soviético fueron elementos claves para la entrada del postmodernismo, que al final ha derivado en un nihilismo peligroso.

El colapso de modelos como el soviético fue clave para la entrada del postmodernismo, que al final ha derivado en un nihilismo peligroso

-¿El narcisismo actual, en su opinión, es bueno para la salud mental?

-Yo creo que no, porque es un modelo de ganadores y perdedores. Y sabemos que cuando alguien pierde y es humillado, esto genera mucho resentimiento. [Thomas] Picketty explica que siempre ha habido gente arriba y gente abajo, pero no se despreciaba a los de abajo. Ahora al perdedor se le desprecia, se le dice que es por su culpa, porque no vale, porque es vago. Hay un planteamiento meritocrático mal entendido.

También hay un narcisismo del perdedor, que se rebela contra otros en lugar de ir a las causas de lo que le hace estar mal

-Hay una corriente en psicología que dice que si tú no estás bien es porque no quieres, si este famoso ha podido salir adelante tú también has de poder...

-Hay un tipo de autoayuda y psicología que está potenciando esto. Soy crítico con eso. El modelo suma cero no es sano. El win-win, en cambio, es el modelo que tiene un lugar para todos. Y no se me ha ocurrido a mí. Venimos de la etapa paleolítica en la que hemos compartido. Ahí se ha creado la psicología humana, compartiendo en grupo. El modelo narcisista todo esto lo rompe. Y llega a humillar al perdedor, y la humillación se relaciona con el trastorno mental. Está muy investigado. También sostengo que también hay un narcisismo del perdedor, que a veces entra en el victimismo, de sentirse especial. Y, en vez de entender que vive una situación de opresión, se rebela contra otros en lugar de ir a las causas de lo que le hace estar mal. Los perdedores se encuentran manipulados, confundidos... Y las redes sociales fomentan el narcisismo, pero atribuyen culpas a otros.

Achotegui, durante la entrevitsta en el Palau Macaya. / Zowy Voeten / EPC

-¿Está diciendo que ciertos trastornos o malestares tienen que ver con el modelo social?

-Siempre ha habido malestar, pero este modelo social favorece que haya estos trastornos y quizás más que antes porque ahora la gente es más consciente, pero el modelo narcisista es muy insano. También para el vencedor, porque vive siempre temiendo que le vayan a atacar.

-Y el ganador siempre quiere más...

-Es una competición sin fin y una hipertrofia del yo. Que favorece el resentimiento, impide el contacto con otros. Hay que hacer un cuestionamiento de esto.

-¿Hay que poner en acento en lo social?

-Lo social influye tanto como lo biológico y si tienes un modelo tan insano, evidentemente vas a estar con un malestar psíquico. Esto nos lleva a un escenario en el que todo se monetiza, incluso las relaciones personales. Vemos incluso la pareja como una gestión empresarial, incluso los hijos. En otros modelos la gente vivía el tiempo, los afectos. Y ahora pareces tonto si haces esto.

Todo se monetiza, incluso las relaciones personales. En otros modelos se vivía el tiempo, los afectos

-¿Cuál es el camino para cuestionar el modelo?

-En primer lugar, darnos cuenta, analizarlo, debatirlo. Ha muerto [Jürgen] Habermas, que hablaba de la deliberación racional como fundamento de las sociedades democráticas. Dedicar tiempo a ello. El modelo narcisista es hegemónico, en términos de Gramsci. Hemos introyectado el modelo, cuando en realidad el modelo de la cooperación, si lo miramos a nivel evolutivo, es lo que nos ha permitido progresar. La célula es una unión de bacterias, la fotosíntesis se hace por la relación entre bacterias y plantas. Todos los grandes avances se hacen por colaboración. Si todo hubiera sido competición, ahora tendríamos bacterias gigantescas. Lo que ha permitido ir más allá es la unión. Lo que me preocupa es que el modelo neoliberal lo estamos introyectando sin darnos cuenta, sin defensas.

Si lo miramos a nivel evolutivo, el modelo de la cooperación es el que nos ha permitido progresar

-¿Qué opina del modelo meritocrático?

-El modelo meritocrático mal entendido es muy dañino. Se nos dice que los "ganadores" han llegado donde están por su propio esfuerzo, sin reconocer que muchos de ellos provienen de entornos privilegiados. Este modelo crea una narrativa en la que el perdedor es culpable de su propia situación, lo que aumenta la humillación y la frustración, afectando profundamente la salud mental de aquellos que no encajan en este modelo de éxito.

Este modelo crea una narrativa en la que el perdedor es culpable de su propia situación, lo que aumenta la humillación

-¿Qué le pediría a sus colegas psiquiatras a la hora de tratar a sus pacientes en relación con el modelo narcisista?

-Les pediría que seamos más conscientes de que, a veces, actuamos normalizando a las personas en vez de ayudándoles a que sean libres. Es una idea muy Foucaultiana. El psiquiatra ha hecho la función de volver a poner en el carril a la gente que no está bien, pero no se trata de eso, se trata de que sean libres, no de normalizarlos para el sistema. Hay una frase de Foucault: tenemos que ayudar no a normalizar a la gente sino a que sean ellos mismos. Un señor hipercompetitivo que coge una depresión, y al que se le trata para que vuelva a serlo. No, has de ayudarlo a que sea él mismo.

-¿Este modelo narcisista es la antítesis de la introspección, de la paz interior...?

-Todavía es más complicado porque todo eso se ha comercializado, se ha convertido en una moda vacía. Vamos a hacer meditación pero después de meditar te dedicas a putear al otro. Una psicóloga decía que un paciente hacía meditación y luego abofeteaba a su mujer.

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