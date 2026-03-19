Salud mental
Andrés Martín Asuero, psicólogo, sobre las implicaciones de la meditación: "Actúa como espejo de tu alma"
El experto da las claves para paliar el estrés y los trastornos de ansiedad
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Mucha gente vive hoy en día con situaciones de mucho estrés o ansiedad. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de ansiedad son los más comunes del mundo. De hecho, en 2021, afectaron a 359 millones de personas en todo el mundo. Puede que la meditación sea la clave para rebajar estos datos.
La meditación es la práctica de la mente y el cuerpo por la que una persona enfoca su atención en algo. Puede ser desde un objeto, una palabra, una frase o la propia respiración. Esta práctica es positiva para reducir al mínimo pensamientos o sentimientos que causan tensión, según el Instituto Nacional del Cáncer.
Andrés Martín Asuero es un psicólogo licenciado en Ciencias por la Universidad de Navarra. Tiene un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Deusto, obtuvo el diploma en Gestión Internacional de Empresas por Insead de Francia y es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Importancia de la meditación
En el podcast La fórmula, el experto ha explicado por qué es importante la meditación: "La meditación actúa como espejo de tu alma. Igual que al levantarte por la mañana te miras la cara y ves cómo estás y si necesitas arreglarte mucho, es importante hacer lo mismo con tu mente. Darte cuenta si esa mañana te has levantado con energía o sin energía o te has levantado de un talante determinado".
Andrés Martín Asuero realiza un programa de ocho semanas de reducción de estrés que se llama Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). El psicólogo asegura que el gran cambio que se puede ver con este programa es "una reducción de ansiedad, el estrés y el malestar en general, en torno a un 30% en esas ocho semanas".
Meditación en mujeres embarazadas
Además, realizó "un estudio muy interesante con mujeres embarazadas que tenían estrés, elegidas al azar en una clínica. Se demostró que, si las mujeres practicaban la meditación, había más salud en su embarazo y más salud en el bebé al nacer".
Según asegura el experto, visualizó que el cerebro de las madres y el de los bebés cambiaban. Además, observó que el cerebro de los bebés cuyas madres habían meditado durante el embarazo, a los dos años de vida presentaban mejoras sociológicas emocionales.
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