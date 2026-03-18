Laia Arnal, directora del Pacte Nacional de Salud Mental: "La tendencia ha de ser la hospitalización a domicilio"

En la primera entrevista que concede tras acceder al cargo, la nueva directora del Pacte Nacional de Salut Mental del Govern se propone no solo mejorar los recursos sino reforzar la prevención y potenciar las herramientas sociales, tanto o más que la medicación. Laia Arnal concreta, además, medidas para casos acuciantes como el de los jóvenes con trastornos de alta complejidad, los Trastornos de Conducta Alimentaria y la salud mental en la escuela. La nueva responsable ha puesto deberes a todas las 'conselleries' y anuncia para diciembre los primeros datos de un observatorio para poner el termómetro al bienestar de los catalanes.

-Entre las prioridades de este año en el proyecto de Presupuestos, si se aprueba, está la de potenciar alternativas a la hospitalización. ¿Estamos hablando de evitar que las urgencias psiquiátricas estén tan colapsadas? ¿De crear casas de descanso, como se usan en algunos países?

-Uno de los principios del Pacte, que persigue transformar el modelo actual, será la desinstitucionalización. Es decir, que todo lo que no requiera un ingreso en un hospital de agudos se pueda hacer en un hospital de día, un centro de día, un centro de jóvenes o una unidad especializada. La tendencia ha de ser hacer la hospitalización a domicilio, incrementado los Equipos Guía y los Equipos de Trabajo Asertivo Comunitarios (ETAC). El año pasado hicimos cinco y este año el objetivo es hacer diez más. No será rápido ni inmediato, pero se trata de hacerlo. Y quiero añadir que todo lo esto solo lo haremos si tenemos Presupuestos. Y no solo con un incremento en la 'conselleria' de Salud. Entre el 70% y el 80% de los determinantes de nuestra salud mental son sociales, económicos, culturales y ambientales. Y hay que atender a las causas de raíz.

Entre el 70% y el 80% de los determinantes de nuestra salud mental son sociales, económicos, culturales. Hay que atender a las causas de raíz

-En relación con la desinstitucionalización, hay un tema de fondo y lento, que es vaciar los hospitales, las largas estancias. Pero hay un problema de hoy que es de la saturación de las urgencias psiquiátricas, con personas esperando dos y tres días... ¿Este tapón cómo podemos solucionarlo?

-Nos haríamos trampas si incrementáramos solo las plazas de urgencias psiquiátricas, porque esto es taponar la hemorragia. Tenemos que incrementar y dotar, sobre todo en calidad, los equipos que permiten una atención previa a la urgencia. Trastornos como el TCA o del neurodesarrollo se han de tratar de forma intensiva antes de que haya una desregulación y se recurra a una emergencia. Debemos reforzar los equipos intermedios previos a la urgencia, que han de ser emergencias que requieren una intervención urgente. Cuando una joven o un joven se autolesionan causan una desesperación para la familia.

Incrementar las plazas de urgencias psiquiátricas es taponar la hemorragia y tenemos que dotar en calidad a los equipos que permiten una atención previa a la urgencia

Si no hay riesgo vital, cosa que se puede hacer en domicilio, ha de atenderse en un centro especializado. Muchas de las actuaciones que planificamos van hacia la creación de plazas y centros nuevos para esta desinstitucionalización.

Laia Arnal, durante la entrevista en el Palau de la Generalitat. / Ferran Nadeu / EPC

-Existe un perfil muy concreto, el de los jóvenes con problemas de alta complejidad, con trastornos de conducta, psiquiátricos... Había un plan de choque previsto para ellos, con las 'conselleries' de Salut, Drets Socials y Educació. Le traslado la angustia de estas madres. ¿Qué les podemos decir?

-Nos hemos comprometido a crear 40 nuevas plazas en este tipo de centro, como hospitales de día, para atender estas patologías. ¿Son suficientes? No, pero es importante incrementar las plazas. Y debemos poder demostrar a corto plazo que este recurso tiene un impacto adecuado.

Nos hemos comprometido a crear 40 nuevas plazas [para casos alta complejidad] como hospitales de día ¿Son suficientes? No, pero es importante incrementar las plazas

-¿Estas 40 plazas dependen de que haya presupuestos?

-En parte sí, porque si no hay Presupuestos no las podremos crear. Y muchas de las cosas del programa de acción, tampoco. El objetivo es que estos servicios, una vez funcionen, se han de incorporar al servicio de salud, mantenerse y llevarlos a la dimensión adecuada.

-Hablando de jóvenes, usted sabe que numerosos profesionales de la mayoría de los centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) denuncian falta de recursos, de profesionales, descoordinación, desequilibrio territorial... ¿Qué responde a estos profesionales y sobre todo a las familias, que piden cita a un CSMIJ y les dan hora para dentro de seis meses?

-En el último año, se ha reducido el tiempo de primera visita, que ahora está entre 16 y 26 días. Es mucho más razonable. Y se ha reducido la frecuencia de las sucesivas visitas, en torno a los 53 días. No se trata solo de garantizar estos equipamientos sino muchas otras actuaciones para descongestionar y que se traten solo las personas que lo necesitan. Volviendo a los casos de alta complejidad, muchos se pueden atender en las fases tempranas. Estamos haciendo un plan de choque para los jóvenes con trastornos del neurodesarrollo, con actuaciones en centros y con las familias. Algunos de estos necesitarán un CSMIJ, pero otros pueden ser tratados o acompañados en las escuelas.

Estamos haciendo un plan de choque para los jóvenes con trastornos del neurodesarrollo, con actuaciones en centros y con las familias

La tendencia es hacer un diagnóstico precoz y una intervención precoz. Queremos incorporar este año un psicólogo en cada Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico (EAP) para reforzar la detección precoz y atención precoz de TEA en niños de cero a tres años, porque está demostrado que si intervienes en los seis, siete y ocho ya hay autoestima baja, autoestigma, familias que están empezando claudicar, problemas sociales...

No se trata solo de garantizar estos equipamientos [Centros de Salud Mental InfantoJuvenil] sino muchas otras actuaciones para descongestionar y que se traten solo las personas que lo necesitan

-¿Esto también depende de que haya presupuestos?

-Sí. Hay 72 EAP, debemos poner un psicólogo. Esta medida vale 4,5 millones de euros, el Pacte pondrá entre 2,5 y 3 y Educación pondrá el resto. Muchas de las medidas de ahora se verán en tres años o en seis.

Hay gente que se debería medicar y no se medica, gente que se medica en exceso y gente que se medica mal

-El nivel de consumo de ansiolíticos y antidepresivos en Catalunya y España es de los mayores de Europa. Los profesionales lo vinculan a falta de psicoterapias, falta de profesionales, y a la petición de algunos pacientes de soluciones rápidas...

-Cuando es necesario, hacen falta los fármacos, pero a menudo no tienen éxito si no vienen acompañados de terapia o cambios de pautas de conducta o de un acompañamiento psicosocial.

-Faltan psicólogos... y no se 'fabrican' de un día a otro...

-Faltan psicólogos clínicos. Un psicólogo clínico cuesta diez años en crearse. Por esto el Pacto es a diez años vista. Y también necesitamos psicólogos generalistas, y otros perfiles. Los REBEC (Referentes de Bienestar Emocional) descongestionan los ambulatorios porque la gente alegramente va a que le den las 'benzos' y las pastillas para cantar en la ducha y hemos conseguido un recurso profesionalizador, que sitúa a estas personas en una terapia ocupacional o en un grupo de marcha nórdica, para entendernos. Hay gente que se debería medicar y no se medica, gente que se medica en exceso y gente que se medica mal.

Laia Arnal, directora del Pacte Nacional per la Salut Mental, en el Palau de la Generalitat tras la entrevista. / Ferran Nadeu / EPC

-Las hospitalizaciones para personas, mayoritariamente mujeres, con trastornos de la conducta alimentaria (TCA), se centran mucho en el control de peso. Solo se dispone de un centro con un abordaje holístico, en Martorell, con gran efectividad. Las personas afectadas y los profesionales piden más centros así...

-Martorell se debe reproducir, sí, esta es la voluntad. Hacen falta unidades de hospitalización, intentaremos que sean de la más corta estancia posible. Y reforzarlo con hospitales de día, porque es una fórmula que funciona para que se vayan enganchando a su proyecto de vida.

-En el debate sobre jóvenes, redes sociales y salud mental, ¿Cuál es su criterio?

-Mi criterio es que solo prohibiendo no haremos nada, debemos capacitar, acompañar a la gente que está en torno a los jóvenes: docentes, familias, entornos, sociedad. Acompañarlos a hacer un buen uso. Las tecnologías no son buenas ni malas, son neutrales. Es el uso que tú hagas de ellas. Debemos hacer mucha formación y acompañamiento en el buen uso.

Las tecnologías no son buenas ni malas, son neutrales. Es el uso que tú hagas de ellas. Debemos hacer mucha formación y acompañamiento

-No le preocupa tanto la edad de inicio del móvil, 14 o 16 años...

-Exacto. Es como el sexo, ¿cuál es la edad de tener una vida activa y saludable en el sexo? Pues depende.

-¿Cuándo va a ser una realidad el Observatorio de Salud Mental que usted anunció en el Parlament?

-El Observatorio es una herramienta, un cuadro de indicadores para que los gestores y planificadores puedan tomar decisiones con una información real y las tendencias. La ciudadanía también tendrá información sobre cómo se despliegan las políticas. Y no solo de indicadores de salud sino también variables de educación, trabajo, y otros factores de riqueza individual y colectiva. Y se presentará en diciembre.