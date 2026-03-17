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Bienestar y etapas vitales

Catherine Durkin, psiquiatra: "El riesgo de desarrollar problemas de salud mental puede aumentar durante la perimenopausia"

“Las que han tenido problemas de salud mental anteriormente pueden ser particularmente vulnerables durante esta etapa", afirma

"Limitar el malestar emocional de las mujeres a las hormonas es muy reduccionista”, advierte Alba Luque, enfermera especialista en salud mental

Los sofocos son uno de los síntomas más habituales de la menopausia

Los sofocos son uno de los síntomas más habituales de la menopausia / Freepik

Marc Darriba

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Barcelona
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La menopausia se ha asociado tradicionalmente a síntomas físicos como los sofocos o los trastornos del sueño. Sin embargo, cada vez más investigaciones empiezan a analizar también su impacto en la salud mental. Ansiedad, cambios en el estado de ánimo o dificultades de concentración pueden aparecer durante esta etapa vital, aunque los expertos advierten de que los factores hormonales no explican por sí solos lo que muchas mujeres experimentan.

Durante años, la relación entre menopausia y salud mental ha recibido poca atención en la investigación médica y en la práctica clínica. En los últimos años, sin embargo, varios estudios han empezado a analizar cómo esta transición biológica puede influir en el bienestar emocional. “La relación entre menopausia y salud mental todavía no se comprende bien, ni entre la población general ni entre muchos profesionales”, explica en declaraciones a SanaMente Catherine Durkin, psiquiatra del Royal College of Psychiatrists en Reino Unido.

Según la especialista, cada vez hay más evidencia de que algunas mujeres pueden experimentar cambios emocionales importantes durante esta etapa. “La evidencia científica sugiere que el riesgo de desarrollar problemas de salud mental puede aumentar durante la perimenopausia”, señala.

Qué ocurre en el cerebro

La perimenopausia es el periodo de transición hormonal que precede a la menopausia y puede prolongarse durante varios años. En esta etapa, los niveles hormonales fluctúan de forma significativa, especialmente los estrógenos. Estas fluctuaciones pueden afectar a distintos procesos del cerebro relacionados con el estado de ánimo, el sueño o la regulación emocional. “Las fluctuaciones hormonales, especialmente en los niveles de estrógeno, parecen desempeñar un papel importante”, explica Durkin.

Las fluctuaciones hormonales, especialmente en los niveles de estrógeno, parecen desempeñar un papel importante

Catherine Durkin

— Psiquiatra del Royal College of Psychiatrists en Reino Unido

No todas las mujeres experimentan los mismos efectos. Factores como los antecedentes de salud mental o la situación vital pueden influir en cómo se vive esta transición. “Las que han tenido problemas de salud mental anteriormente pueden ser particularmente vulnerables durante esta etapa”, añade la psiquiatra. Algunos estudios longitudinales han observado que el riesgo de depresión puede llegar a duplicarse durante la perimenopausia en comparación con la etapa previa a la menopausia.

Los síntomas más frecuentes

Los cambios emocionales durante la menopausia pueden manifestarse de formas diversas. Entre los síntomas psicológicos más frecuentes se encuentran la ansiedad, el insomnio, la irritabilidad o las dificultades de concentración. Muchas mujeres describen también lo que se conoce como “niebla mental”, una sensación de lentitud cognitiva o dificultades para recordar cosas cotidianas. Aunque estos síntomas pueden generar preocupación, los especialistas recuerdan que forman parte de un proceso complejo en el que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales.

¿Puede provocar ansiedad o depresión?

La menopausia puede asociarse con un mayor riesgo de ansiedad o depresión, especialmente durante la perimenopausia. Sin embargo, los expertos subrayan que no todas las mujeres experimentan estos problemas ni con la misma intensidad. “Muchas mujeres no relacionan estos síntomas con la menopausia y tampoco siempre son reconocidos en la práctica clínica”, explica Durkin. Esto puede provocar que algunos problemas de salud mental pasen desapercibidos o se interpreten de forma incompleta.

Por qué las hormonas no lo explican todo

Aunque los cambios hormonales influyen en el bienestar emocional, algunos profesionales advierten de que reducirlo todo a una cuestión biológica puede resultar simplista. “Limitar los problemas de salud mental de las mujeres únicamente a las hormonas es muy reduccionista”, señala Alba Luque, enfermera especialista en salud mental en el Hospital de Mollet y miembro de la Asociación Catalana de Profesionales de la Salud Mental (ACPSM-AEN). Según explica, la salud mental durante la menopausia está profundamente influida por el contexto vital de cada mujer.

La menopausia sigue siendo algo que muchas mujeres viven en silencio o con vergüenza

Alba Luque

— Enfermera especialista en salud mental en el Hospital de Mollet

Las circunstancias personales pueden desempeñar un papel clave en cómo se vive esta etapa. Factores como las relaciones de pareja, el apoyo familiar, la situación económica o experiencias de violencia pueden influir en el bienestar emocional. “No es lo mismo atravesar una etapa vital con apoyo familiar y una relación que te sostiene que hacerlo en situaciones de vulnerabilidad, violencia o soledad”, explica Luque.

En la práctica clínica, muchos casos que llegan a los servicios de salud mental tienen que ver con factores acumulados a lo largo de la vida. “Si fuera únicamente un tema hormonal, muchas de estas mujeres no llegarían a los servicios de salud mental”, añade.

¿Cómo cuidar la salud mental durante la menopausia?

Hablar abiertamente sobre la menopausia y sus efectos emocionales puede ser un primer paso para mejorar el bienestar psicológico durante esta etapa. Compartir experiencias con otras mujeres, buscar apoyo profesional cuando sea necesario o comprender mejor los cambios que se producen en el cuerpo puede ayudar a afrontar esta transición con mayor tranquilidad. “La menopausia sigue siendo algo que muchas mujeres viven en silencio o con vergüenza”, señala Luque.

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Una etapa que todavía se vive en silencio

A pesar de los avances en investigación, la menopausia sigue siendo un tema poco visible en muchos ámbitos sociales y sanitarios. Para muchas mujeres, puede ser también un momento de reflexión y transformación personal. “Puede ser una etapa interesante para compartir experiencias con otras mujeres y replantearse muchas cosas”, concluye Luque.

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