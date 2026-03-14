El diccionario del IEC deja de asociar la palabra 'tarat' a personas con problemas de salud mental

Las palabras no son neutras. Lo saben bien las entidades y familias que luchan por dignificar la salud mental. En noviembre del 2023, el Institut d'Estudis Catalans (IEC) incorporó al diccionario catalán un cambio que parecía menor: entre los significados de la palabra 'tarat' ("tarado") se incluyó este: "Que padece un trastorno mental, dicho despectivamente". Las entidades, con Salut Mental Catalunya al frente, protestaron públicamente por lo que consideraron una nueva forma de discriminación, al asociar los problemas psiquiátricos a algo despectivo. Esa protesta ha dado sus frutos porque hoy al abrir el diccionario este significado ha desaparecido.

Según recuerda Sandra Montserrat, filóloga e integrante de la comisión lexicográfica del IEC, 'tarat' se introdujo porque era un participio que no tenía que ver con el sentido del verbo, y porque se detectó que era un vocablo usado socialmente. Pero la discusión interna (todo nuevo vocablo es fruto de un largo y riguroso proceso de discusión) fue intensa porque la palabra es ofensiva. De ahí que se introdujera en la definición lo de "dicho despectivamente".

"No son neutrales"

Precisamente, Mar Novel, coordinadora de comunicación y prensa en Salut Mental Catalunya (SMC), recuerda que la protesta de esta federación se hizo en diálogo constante con el IEC, con estos argumentos: "Explicamos por qué acepciones como esta no son neutrales: forman parte de un vocabulario históricamente utilizado para menospreciar y deshumanizar a las personas con problemas de salud mental. Y, sobre todo, insistimos en que la autoridad lingüística del diccionario otorgaba legitimidad a un uso que desde hace demasiado tiempo genera dolor". La definición del IEC incluía además un ejemplo: "Tenía un vecino tarado. Todos lo consideraban el tarado del pueblo".

Las discusiones sobre el lenguaje no son batallas menores, sino que afectan a la dignidad y a los derechos de las personas Mar Novell

De entrada, la comisión lexicográfica de la Sección Filológica del IEC respondió a las protestas y, según SMC, escribió a la entidad explicando el fruto de la discusión que habían tenido: "Entendemos que la indicación 'dicho despectivamente' puede potenciar los esfuerzos para evitar la estigmatización de las personas que sufren un trastorno mental. Quien use el vocablo tarado, tarada, lo hará como un acto de menosprecio, y el diccionario normativo de la lengua catalana desde ahora lo certifica y puede ayudar a perseguir este uso ciertamente injusto". Dicho lo cual, aseguraron que revisarían los criterios de inclusión de este tipo de usos, atendiendo a la petición de la federación de entidades, que representan a personas con trastornos mentales y sus familias.

Entrada del diccionario del IEC sobre la acepción 'tarat' / EP

Sin embargo, y tras los argumentos de Salut Mental Catalunya, la comisión lexicográfica se reunió de nuevo y retiró la referencia a la salud mental. "Se explicó el caso en el pleno de la Sección Filológica, la carta de la entidad y recuerdo que estuvimos todos de acuerdo y el Presidente de la Sección nos djio que era cierto que la cuestión no estaba bien resuelta y por esto se ha cambiado, nos convencieron", describe Montserrat, que pone este caso en contexto: todas las palabras y definiciones ofensivas para las minorías o colectivos que pueden sentirse ofendidos no son aceptadas. Esta filóloga confirma, pues, que ha sido el impuso de las entidades el que ha conseguido el cambio: "Nuestro trabajo tiene que ver con la sociedad, no estamos en una torre de marfil, debemos siempre mirar lo que pasa a nuestro alrededor".

Nuestro trabajo tiene que ver con la sociedad, no estamos en una torre de marfil Sandra Montserrat — Integrante de la Sección Lexicográfica de la Sección Filológica del IEC

En la actualidad, la definición de "tarat" ya no incluye el trastorno mental y se focaliza en una manera despectiva de definir el comportamiento no normal de una persona: "Que tiene un comportamiento anómalo, extraño o mal visto, dicho despectivamente" y pone dos ejemplos "El tarado de mi vecino canta ópera de madrugada. Pensarán que estás tarado si solo dices disparates". Se focaliza, pues, en el comportamiento no normal de una persona. Las entidades se felicitan por ello: "Es una muestra de que el diálogo funciona -afirma Novell-, que la sociedad civil puede incidir, que las instituciones escuchan, y que las discusiones sobre el lenguaje no son batallas menores, sino que afectan a la dignidad y a los derechos de las personas".

Un proceso largo

Para que la sección Filológica del IEC acepte un nuevo vocablo o acepción, antes se lleva a cabo un exhaustivo proceso de análisis. Pueden proponer nuevas palabras los expertos, pero también entidades y personas a título individual. A partir de ahí se hace un informe completo de la "vida" de esta palabra. Los integrantes de la comisión lexicográfica pueden interpelarse por escrito. El proceso se repite dos veces hasta que se somete a votación final de la sección Filológica. 'Tarat' se introdujo en el 2023 fruto de este proceso.

Palabras que duelen

Este caso es solo un ejemplo más de como la evolución de la sensibilidad social fuerza cambios en las definiciones de las palabras. En 2015, el diccionario de la Real Academia Española (RAE) cambió la acepción de trapacero en la definición de gitano, argumentado que se trataba de un "uso ofensivo o discriminatorio". Eso fue así tras una campaña de sensibilización de las entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

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