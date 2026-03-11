Manel Sánchez, psiquiatra: "La discriminación por edad provoca que haya depresiones que pasan sin tratamiento"

Uno de cada cuatro suicidios consumados en Catalunya el pasado año los consumaron personas mayores de 65 años. El 17% de las personas mayores de 75 años sufren un bajo bienestar emocional. Una de cada diez mujeres de esta edad tiene depresión moderada o grave. En Catalunya viven solas más de 310 mil personas mayores de 65 años. Estos datos dibujan un mapa con una conclusión clara: la necesidad de atender mejor la salud mental de las personas mayores. En cambio, se da por sentado que a ciertas edades es normal que sufran psicológicamente.

Manel Sánchez, uno de los mayores expertos en psicogeriatría de España, es contundente: "El edadismo, la discriminación por edad sucede mucho, incluso en el propio mundo sanitario. Se afirma: 'como quieras que está si tiene 80 años, su mujer ha muerto y los hijos no quieren saber nada'. Esto hace que muchos cuadros depresivos en estas edades pasen sin tratamiento".

Sánchez habla con la autoridad de coordinar una unidad especializada en Psiquiatría Geriátrica en el Hospital Germanes Hospitalàries de Martorell, dirigir una cátedra en la UAB y presidir la Sociedad Española de Psicogeriatría. El edadismo se da incluso entre las personas mayores. "Y se aplica menos esfuerzo diagnóstico y terapéutica, cuando el hecho de actuar con energía, con las herramientas efectivas que tenemos, puede cambiar la calidad de vida de la persona".

No es inevitable

"Es inevitable que una persona quede viuda, pero sí que es evitable que tenga una depresión", subraya Sánchez. Este profesional reclama a familiares y amigos de personas con esta situación, actúen como si los síntomas los tuviera un hijo suyo. Y reclama profesionales formados en atención psicogeriátrica. Muchas veces se detecta mejor la parte cognitiva de las personas mayores, más que la parte emocional de su vida.

Mayor riesgo de suicidio

Una de las consecuencias de los trastornos en edades avanzadas es que todas las depresiones graves tienen mucho más riesgo de suicidio que entre las personas jóvenes. Si en jóvenes hay entre 30 y 40 intentos por cada suicidio consumado, entre las personas mayores, esta proporción es solo de tres o cuatro intentos por cada suicidio consumado. Además, las cifras globales de suicidio están experimentando una cierta tendencia a la baja, pero en edades avanzadas esto no está sucediendo, especialmente en hombres.

Manel Sánchez, coordinador de la Unidad de Psiquiatría Geriátrica del Hospital Germanes Hospitalàries de Martorell, junto al equipo de la Unidad. / Marc Asensio Clupes / EPC

Según datos de España en 2024, a partir de los 80 años, las tasas de suicidio por cada 100.000 habitantes se disparan, especialmente entre los hombres. En el grupo de 85 a 89 años, la tasa masculina alcanza los 40,2 suicidios por cada 100.000 habitantes, y supera los 45 casos en el tramo de 90 a 94 años, situándose entre las más altas de toda la serie. Algo que, insiste Sánchez, podría paliarse "si tratáramos mejor la depresión, en lugar de entrar en el diálogo nefasto de que esto es lo que les toca por edad".

Es nefasto entrar en el diálogo de que esto es lo que les toca por edad Manel Sánchez — Coordinador de la Unidad especializada en Psiquiatría Geriátrica en el Hospital Germanes Hospitalàries de Martorell

También las propias personas mayores tienden en ocasiones a justificar su estado anímico. Añádase a ello que en estas generaciones todavía existe una valoración negativa de los profesionales de la salud mental, que asocian a los 'loqueros'. Sin estas medidas de prevención, pueden llegar los suicidios, que en estas edades llegan sin avisos previos ni notas. Dejan muy pocas pistas, indica Sánchez.

La epidemia de la soledad

La soledad no deseada es, en términos de salud mental, un factor determinante. "Es un factor epidémico", afirma con contundencia Sánchez. "La soledad es un factor que puede generar trastornos emocionales y cognitivo, hay más demencia en las personas que viven solas", detalla el coordinador de la unidad de Psiquiatría Geriátrica.

Trastorno y demencia se retroalimentan

Las causas que llevan a sufrir un trastorno mental por primera vez en su vida cuando ya son mayores, sin antecedentes, son varias: puede ser que estos problemas tengan como causa un deterioro cognitivo de tipo degenerativo, explica el psiquiatra. También existen personas que arrastren durante años cuadros emocionales.

Personas que han sufrido depresiones con cierta frecuencia tienen más riesgo de sufrir una demencia Manel Sánchez — Coordinador de la unidad especializada en Psiquiatría Geriátrica en el Hospital Germanes Hospitalàries de Martorell

Muchos cuadros degenerativos pueden iniciarse con síntomas psicológicos y emocionales. Más de dos años antes de diagnosticarse una demencia pueden aparecer síntomas psiquiátricos. Es decir, que una depresión a los 68 años puede llevar a una demencia dos años después. "La neurodegeneración no solo acarrea problemas de memoria sino también emocionales", detalla Sánchez.

La importancia de prevenir

También puede suceder al revés: un trastorno degenerativo lleva a una depresión o un problema psiquiátrico. "En este caso son personas, habitualmente, que han sufrido depresiones con cierta frecuencia, y tienen más riesgo de sufrir una demencia. En este caso porque la reiteración de las depresiones, debido a los mecanismos cerebrales que se ponen en marcha, provocan un exceso de hormonas del estrés, sobre todo el cortisol, que son muy tóxicas para unas determinadas neuronas del hipocampo, zona relacionada con la memoria", describe el experto.

Un 40% de las demencias son prevenibles, de tal manera que si una depresión pudiera ser controlada durante el transcurso de la vida, se reducirían mucho estas demencias provocadas por los episodios depresivos.

Ganar calidad de vida

Prevenir, tratar, abordar con profesionales a las personas con problemas de salud mental en edades avanzadas, logra una mejora en calidad de vida evidente. "Mejorar una condición depresiva en una persona mayor aunque tenga muchas otras limitaciones, le cambia la vida a ella y al entorno". Es un círculo virtuoso: la percepción mejora, la apertura a los demás, mejora, e incluso mejora el dolor físico.

Manel Sánchez, en el exterior de la Unidad de Psiquiatría Geriátrica del Hospital Germanes Hospitalàries de Martorell. / Marc Asensio Clupes / EPC

Conclusión: "Hacer el esfuerzo de diagnosticar bien y tratar bien, aunque la persona sea muy mayor y tenga muchas limitaciones, es el chip que nos tenemos que inculcar, no lanzar la toalla, porque tenemos herramientas y tratamientos seguros".

Cuando estas personas mejoran se dan cuenta, a menudo, de los años que llevaban arrastrando los problemas emocionales. Y exclaman: "¡Ojalá hubiera ido al médico antes!"