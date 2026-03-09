Claves para entender la utilidad y los riesgos de los ansiolíticos

Después de conocer la odisea que sufrió Mònica (nombre ficticio), de 22 años, por superar su adicción a los ansiolíticos, y la denuncia de su madre de la falta de formación especializada para realizar diagnósticos más precisos, abordamos con Mercè Madre, coordinadora de consultas externas de la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de Sant Pau, las claves para entender la función de los ansiolíticos y sus riesgos.

¿Para qué están indicados?

"Se usan principalmente para tratar problemas de ansiedad e insomnio. Son unos fármacos muy efectivos y tienen un efecto muy inmediato. Esto les convierte en un tratamiento muy eficaz. Pero no están indicados como tratamiento de primera elección en ninguno de los dos problemas, ansiedad e insomnio. En el trastorno por ansiedad se debería gestionar esta ansiedad, este malestar, y en el caso del insomnio, hacer higiene del sueño. Y recurrir a las 'benzos' [benzodiazepinas] en segundo término, si ves que el paciente no mejora. Y siempre ha de ser un tratamiento, el de las benzos, a corto plazo. Ha de ser un tratamiento de menos de cuatro semanas".

¿Qué efectos provocan?

"El ansiolítico es un depresor del sistema nervioso central. A nivel cerebral, actúan sobre el circuito de recompensa, el mismo que activan otras substancias adictivas como el alcohol u otras. Las drogas producen una liberación de dopamina en el circuito de recompensa o placer, a nivel cerebral, y provocan una sensación de bienestar. Las 'benzos' actúan en el mismo circuito pero con una menor potencia adictiva en comparación con el tabaco o la cocaína.

Si tengo un problema con la cocaína toda la sociedad sabe que es ilegal y que estoy consumiendo algo adictivo. Con la 'benzo' es más difícil Mercè Madre — Coordinadora de consultas externas de la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de Sant Pau

El consumo crónico hace que se produzcan cambios a nivel cerebral que generan dependencia física. Y genera cierta abstinencia. Por eso la desprescripción tiene una serie de pautas.

Las benzodiacepinas más consumidas. / ALBA IGLESIAS

¿Generan adicción?

"Debemos diferenciar dos términos. Uno es el de la dependencia física. Otro, la adicción. Los ansiolíticos son sustancias a las que tu cuerpo se acostumbra. El día que no la tomes, por ejemplo en el caso del orfidal para dormir, puedes tener un insomnio como efecto rebote. Esto es la dependencia física. Y sucede a todo el que lleva a cabo un tratamiento crónico con benzodiacepinas.

Esto es diferente a desarrollar una adicción, que es un consumo problemático. Es decir, tomar dosis más elevadas de las prescritas. O tomadas durante más tiempo del aconsejado. Aparece la necesidad de tomar el fármaco para controlar cualquier malestar del día a día. La adicción genera una repercusión en la vida de la persona. Solo una pequeña proporción de las personas que han hecho un tratamiento crónico con 'benzos' desarrolla una adicción".

¿Existen tratamientos crónicos?

"La realidad del día a día es que faltan pautas de higiene del sueño -para los casos de insomnio- o de gestión de la ansiedad, y faltan profesionales. Junto a esto, la demanda de la sociedad, la intolerancia al malestar emocional, a situaciones vitales no patológicas de la vida que acabamos medicalizando, deriva en que exista una sobreprescripción de benzodiacepinas.

¿Cómo es la adicción a los ansiolíticos?

"Muchas veces la persona tarda en darse cuenta, porque dice que se lo ha prescrito el médico. Necesitan más y no entienden por qué. No se detecta hasta que la persona pide ayuda. Si tengo un problema con la cocaína toda la sociedad sabe que es ilegal y que estoy consumiendo algo adictivo. Con la 'benzo' es más difícil y por esto es importante que la prescripción esté bien hecha para la fase puntual de insomnio o la crisis de ansiedad, para que el cuerpo no se acostumbre. Y hacer un buen seguimiento de la pauta. Tenemos a personas haciendo desintoxicación de benzodiacepinas. Son personas que llegan en un estado de ansiedad grave y muchas veces con otro consumo añadido, de alcohol, de cannabis, de varias substancias. Y si tienen un trastorno mental, como un trastorno depresivo, esto las hace más vulnerables.