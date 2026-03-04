David Clark, psicólogo e investigador: "Las psicoterapias no solo ahorran dinero al sistema de salud, hacen crecer la economía"

David Clark es un prestigioso psicólogo clínico británico, referencia internacional por sus métodos para reinterpretar los mecanismos que sostienen el malestar emocional. Es impulsor del plan IAPT (Improving Access to Psychological Therapies), profesor de Psicología Experimental en la Universidad de Oxford y asesor clínico del Departamento de Salud del gobierno británico. Clark es un firme defensor de las terapias psicológicas como método no sol útil a largo plazo sino beneficioso para las arcas públicas para evitar problemas de salud a medio y largo plazo. Ha visitado Barcelona con motivo del 40 aniversario del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) que ha premiado su labor.

-En su intervención al recoger el reconocimiento del COPC habló de la importancia de las psicoterapias. En el contexto catalán y estatal, persiste esta controversia entre psicoterapias y medicación, y alcanzamos los más altos niveles de consumo de ansiolíticos. ¿A qué atribuye estos datos?

-Obviamente, existen medicamentos que son efectivos para tratar problemas mentales y es muy importante que la gente tenga esta opción. Pero creo que lo que no está funcionando bien es que los ciudadanos no haya visto cómo puedes llevar a cabo tratamientos psicológicos más ampliamente disponibles. Y es en parte porque la investigación en tratamientos psicológicos está financiada por entidades sin ánimo de lucro y gobiernos, pero después no hay dinero para introducir esta investigación en el sistema público de salud. Las compañías farmacéuticas que desarrollan medicamentos, evidentemente van a invertir mucho dinero para introducirlos en el sistema público de salud.

La investigación en tratamientos psicológicos está financiada por entidades sin ánimo de lucro y gobiernos, pero después no hay dinero para introducir esta investigación en el sistema público de salud David Clark — Psicólogo clínico

-Las grandes industrias farmacéuticas llevan a cabo una tarea de investigación indudable, pero también tienen, como usted afirma, capacidad para introducir sus resultados en la vida diaria de las personas...

-Sí, pero creo que el trabajo que tanto yo como otros estamos llevando a cabo está realmente ayudando a los gobiernos a ver que invertir en terapias psicológicas ahorra dinero. Esto es muy claro con iniciativas como las que hemos llevado a cabo en Inglaterra, Noruega y en España, que han hecho los tratamientos más disponibles. Y se ve que se ahorra dinero del sistema de salud público. Las personas [tratadas con estas terapias] tienen menos ataques al corazón. Esto no es una opinión, es una evidencia. Además, no solo se ahorra dinero del sistema público de salud. La evidencia más impresionante es que ayuda a la economía a crecer.

-¿A qué se refiere?

Un estudio hecho aquí, un transdiagnóstico, con personas de forma aleatoria, con tratamientos en atención primaria, constata que se recupera más gente si ha recibido un tratamiento psicológico. Pero en un seguimiento a estas personas un año después del tratamiento, si has sido tratado de forma convencional, tus ingresos económicos se mantienen, pero si has sido tratado con un tratamiento psicoterapéutico, no solo tienes más posibilidades de recuperarte de tu problema de salud mental sino que tus ingresos personales aumentan. Esto es muy importante porque significa la economía en su conjunto crece, porque estas personas vuelve a trabajar, son más productivas. Y hemos encontrado lo mismo en Inglaterra y en Noruega. Así que no importa de donde lo investigues en Europa, porque recibes la misma conclusión.

-¿Cree que la Unión Europea va a tener en cuenta estas evidencias y aplicarlas en los sistemas de salud en otros países?

-De hecho, existe un informe de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que se basa en el caso Noruego, afirmando que es una de las diez mejores iniciativas para mejorar el bienestar de la población, y calcula los beneficios que significaría para cada país de la UE y es realmente impresionante.

-Hablando de tratamientos, de psicoterapia y de fármacos, en Catalunya y el conjunto del Estado persiste la idea, según los trasladan muchos médicos, de muchas personas de reclamar directamente la pastilla... ¿Cree que es una idea todavía instaurada?

-En 32 servicios públicos de salud en Europa y Norteamérica se ha preguntado a la gente: ¿Si tiene la opción de escoger en un tratamiento farmacológico basado en la evidencia o una terapia psicológica basada en la evidencia, qué prefería? Y, por supuesto, algunas personas responden 'yo querría las drogas'. Pero esto solo un tercio de las personas. Hay una proporción de tres a uno en favor del tratamiento psicológico. Y estos son resultados muy robustos y en muchos países. Creo que si llevas a cabo una encuesta a la población, en porcentaje, las terapias psicológicas serás más populares.

Los gobiernos deberían comportarse más como hace una compañía farmacéutica, que pone el dinero se asegura de tener un retorno

-¿Por qué cree que esto es así?

-Porque los medicamentos pueden actuar más rápidamente, pero el problema con las pastillas es que cuando paras de tomarlas, tienes un severo riesgo de recaída. Pero con un buen tratamiento psicológico no solo te ayuda a superar tu actual problema de salud mental, sino que te enseña habilidades para lidiar con futuras situaciones estresantes. Y tienes menos recaídas.

-Se trata de una estabilización a largo plazo...

-Ambos, medicamentos y tratamientos psicológicos, tienen su lugar. Lo que decimos es que la gente debería poder escoger. El problema en muchos países actualmente es que la gente no tiene esta elección.

-Volviendo a la investigación, las grandes farmacéuticas invierten porque ...

-La medicación tiene un alto coste para desarrollarse y quieren recuperar el dinero y obtener beneficios.

-Y la investigación psicológica no genera beneficios privados sino para todo el mundo...

Noticias relacionadas

-Sí. Es la diferencia. Pero en esencia es un argumento similar: las farmacéuticas quieren un retorno económico; y con las terapias psicológicas, son los gobiernos los que las desarrollan y pagan para desarrollarlas, y también los gobiernos quieren un retorno económico, porque si hicieran como las compañías farmacéuticas... 'Hemos invertido, hemos pagado, ahora queremos el dinero, gracias al crecimiento económico que generan estos tratamientos'. Los gobiernos deberían comportarse más como hace una compañía farmacéutica, que pone el dinero se asegura de tener un retorno. Los gobiernos ponen el dinero en el tratamiento psicológico pero no gastan lo suficiente para lograr el retorno.