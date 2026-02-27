La misión científica Hypatia III incluirá un estudio sobre la espiritualidad en situaciones extremas

La misión Hypatia III Mars, que expondrá a situaciones vitales extremas a un grupo de diez científicas catalanas, incorporará un estudio sobre la salud emocional de las mujeres participantes en este experimento. Así lo ha aprobado esta misión, a propuesta de la Cátedra UB FSM de Salud Espiritual y Humanización. La responsable de esta Cátedra, Anna Falcó, destaca la importancia de este tipo de mediciones: "Se trata de demostrar que la dimensión espiritual es explícita y tiene entidad propia para ser tenida en cuenta en este tipo de situaciones"

Hypatia Mars es un proyecto que va a llevar a diez mujeres, de perfiles científicos de alto nivel, a convivir durante semanas en un espacio inhóspito. El objetivo es fomentar la investigación espacial, al mismo tiempo que se pone en valor el papel activo de las mujeres en las STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

En concreto, en verano del 2027, las diez personas participantes en la tripulación del proyecto Hypatia III pondrán rumbo a la isla Devon, en el Ártico canadiense, para instalarse durante varias semanas en la 'Flashline Mars Arctic Research Station', un campamento marciano concebido para simular cómo sería vivir y trabajar en Marte. Allí, en un entorno extremo y aislado, estas investigadoras trabajarán para estudiar el estado del permafrost y el avance del deshielo para entender cómo estos fenómenos transforman el paisaje terrestre y, eventualmente, cómo podrían afectar a la vida en otros mundos lejanos.

Un estudio multidisciplinar

Las investigadoras analizarán cuestiones microbianas, vegetales y animales para comprender cómo la vida podría sobrevivir en un entorno parecido al de Marte, y llevarán a cabo experimentos en el ámbito de la ingeniería. Pero también se analizarán los desafíos físicos, psicológicos y sociales de la vida humana en entornos aislados y extremos, similares a los de Marte.

Y, además de estas dimensiones, la Cátedra de Espiritualidad llevará a cabo un estudio en clave espiritual sobre las diez participantes en la misión. "Trabajamos la dimensión espiritual y lo haremos con una investigación de tipo cualitativo fenomenológico, con entrevistas en profundidad individuales", explica Falcó.

(Foto de ARCHIVO) Las científicas de la misión posan durante la presentación de la misión. / David Zorrakino / Europa Press

Existen muy pocos precedentes similares en los que se haya estudiado la dimensión espiritual en situaciones extremas, por lo cual la Cátedra da mucho valor a este estudio, que se enfocará desde una perspectiva laica, científica y salutogénica. "Nos interesa explorar, ver si hay variaciones, si el propósito de vida se ha tambaleado o no durante la misión", detalla la responsable de este proyecto y de la Cátedra.

La dimensión humana

Falcó recuerda que los humanos se han enfrentado a lo largo de la historia a situaciones extremas, por lo que es de especial interés porque "más allá de sus habilidades científicas, debería también haber una referencia a la dimensión espiritual, y ver si al regresar de la misión están en una situación de debilidad o no; cabe recordar que todas las dimensiones humanas están interrelacionadas". "si se pierde el sentido de vida -añade- es probable que aparezcan trastornos psicológicos que se acaben etiquetando como depresivos, o dolores físicos, todo esto es lo que analizan este tipo de estudios".

El 'factor Viktor Frankl'

¿Por qué son importantes estudios sobre la salud espiritual? Falcó responde que los resultados pueden dar "herramientas para cuantificar o medir esta dimensión". Y recuerda que la espiritualidad explica, entre otras cuestiones, el motivo por el que "hay personas que ante las adversidades siguen adelante, tienen un propósito, y otras no; aquí el objetivo es que todos los seres humanos tengamos herramientas para cuidarnos, con meditación con una buena salud mental, comiendo bien, pero también cuidando la espiritualidad. Cómo Cátedra pretendemos aportar el granito de arena generando este tipo de evidencia".