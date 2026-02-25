Visibilización de la diferencia
La unión del teatro y la salud mental da un paso adelante con la cocreación artística
Barcelona acoge la 3a edición del festival 'Sacseig' para generar sensibilidad social a través de la ficción artística
"La escena teatral relacionada con la salud mental ha dado un giro espectacular", afirma Diana Casellas, de SJD
Auge de las obras sobre salud mental en los escenarios
Empoderamiento. Normalización. Dignificación. Creatividad. Calidad artística. Son algunos de los valores que el Festival de teatro 'Sacseig' trata de poner encima del escenario a partir de mañana en Barcelona. Se trata de una iniciativa que, como su nombre indica, persigue dar una sacudida a los espectadores y a la ciudadanía en general respecto a realidades a menudo invisibilizadas como la de las personas en riesgo de exclusión social, los presos y las mujeres y hombres que sufren enfermedades mentales. Y todo ello con un nuevo concepto, el de la cocreación, que supone un trabajo intenso de 'residencias' entre autores y testimonios en primera persona.
Todo ello se verá a partir de este jueves en Barcelona en la tercera edición de 'Sacseig' en el que van de la mano de Sant Joan de Déu y una entidad teatral con el sugerente nombre de Utopía. "Es un revulsivo para nuestros centros y también para el mundo cultural, y nos gusta pensar que el contacto con la realidad de estas personas en situación de vulnerabilidad también sacude a los creadores", describe una de las impulsoras del festival, Diana Casellas, que es responsable de sensibilización de Solidaritat Sant Joan de Déu.
Protagonistas por un día
En las ediciones anteriores ya se trabajó conjuntamente la creación por parte de autores y primeras personas. Pero ahora la preparación se ha llevado a cabo en las llamadas residencias, que suponen una preparación durante meses de cada una de las piezas que se van a representar en los tres días del festival. "Es un proceso más largo -detalla Casellas- que permite ir construyendo la pieza final desde una cierta tranquilidad y la conciencia de sentirse protagonista, desde la oportunidad de ser vistos, porque estas realidades quedan más al margen y tienen pocas posibilidades de subir a escena y recibir un aplauso, y sentirse protagonistas por un día".
Nos gusta pensar que el contacto con la realidad de estas personas también sacude a los creadores
Se trata de funciones únicas, sí, sin perjuicio de la posibilidad de que puedan tener réplicas más adelante en otras poblaciones. Y el contenido de las representaciones no tiene que ver necesariamente ni con la exclusión social ni con los trastornos mentales.
Lo que sí garantizan todas las obras es la presencia de actrices y actores en situaciones de vulnerabilidad. Algunas son personas sin hogar, atendidas por Sant Joan de Déu y la fundación AREP. Otros son personas atendidas en la Unidad Hospitalaria de Rehabilitación Psiquiátrica del centro penitenciario Brians II, que representará 'El cor és lliure' el viernes 27 a las 19h en Can Felipa (Poblenou, Barcelona), fruto de una colaboración entre el Parc Sanitari Sant Joan de Déu y Dau al Sec Arts escèniques. También es fruto de una colaboración la obra de personas atendidas en un centro de rehabilitación comunitaria y un centro de salud mental de Barcelona. La propuesta escénica, además, incluye una representación matinal este jueves para institutos de Bachillerato.
Un salto de calidad
Los responsables de esta iniciativa tienen claro que el objetivo no es el de hacer subir al escenario a personas con riesgo de exclusión. "La escena teatral relacionada con la salud mental ha dado un giro espectacular, hay grandes espacios escénicos, existe más sensibilidad social, por lo que el objetivo es crear una escena de calidad y que lo que se muestre tenga calidad artística", opina Casellas.
