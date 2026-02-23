Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salvador IllaJoan LaportaEl Mencho23FTemporal Nueva YorkGregorio MoránHuelga FerrocarrilsEnfermedades sangreValenciaIAMejillones intoxicados
instagramlinkedin

El valor del descanso

Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: "Una de las causas más frecuentes de dormir mal es la ansiedad que generamos nosotros mismos"

La especialista, doctorada en medicina del sueño, advierte de la mala influencia que pueden tener nuestros prejuicios en la calidad del descanso

La calidad del descanso está relacionada con la interpretación que hacemos de lo que nos sucede.

La calidad del descanso está relacionada con la interpretación que hacemos de lo que nos sucede. / FREEPIK.ES / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tú también lo habrás notado alguna vez: cuando el descanso se tuerce, todo el día parece ir cuesta arriba. No es una sensación aislada. En la edad adulta lo saludable son entre siete y nueve horas de sueño, según autoridades sanitarias como el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos.

Aun así, dormir "lo suficiente" no siempre equivale a dormir "bien". Como constatan organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, la calidad del sueño es fundamental: que sea reparador, relativamente continuo y en un entorno que lo favorezca (por ejemplo, en una habitación tranquila y fresca, y evitando pantallas justo antes de acostarte).

En el terreno de la calidad del sueño entran en juego muchos factores: hábitos, horarios y, por supuesto, el modo en que llegas mentalmente al final del día. No es raro que, cuando el descanso falla, empiece a instalarse una especie de preocupación anticipada que acaba condicionando la noche.

Cómo interpretamos lo que nos pasa

Es justo ahí donde la psicóloga Nuria Roure pone el foco con una idea clara: "Una de las causas más frecuentes de dormir mal es el generar ansiedad durante el día". Según explica, a menudo creemos que esa ansiedad nace únicamente de lo que ocurre fuera: el trabajo, una relación complicada o un entorno exigente.

Sin embargo, la experta en sueño apunta en otra dirección. "Realmente la ansiedad la vamos generando nosotros por lo que nos decimos, por cómo nos hablamos, por cómo interpretamos las cosas que nos pasan en el día a día", explica en un razonamiento que conecta con la filosofía estoica.

Roure añade que con el sueño puede ocurrir un mecanismo muy parecido: "Cuando empezamos a dormir mal ya estamos creando en nuestra mente una interpretación de nuestro sueño".

Cuidado con las profecías autocumplidas

La psicóloga doctorada en medicina del sueño comenta que, en estos casos, tu mente construye un relato sobre lo que va a pasar por la noche. Entras en la cama con una interpretación ya escrita, como si el guion estuviera decidido antes de apagar la luz.

En ese punto pueden surgir prejuicios negativos que lleguen a convertirse en profecías autocumplidas:

  • "Seguro que hoy no duermo."
  • "Seguro que me despierto durante la noche."
  • "Seguro que cuando me despierte me va a volver a costar dormir."
  • "Al día siguiente voy a estar muy mal."
  • "Puedo llegar a enfermar."

La consecuencia es que ese conjunto de malos pensamientos no se queda en una simple preocupación, sino que actúa como un lastre emocional.

Noticias relacionadas y más

Y remata con la idea central del bucle: "Todo eso lo único que está generando en tu mente es ansiedad". Una agitación que, según la explicación de la psicóloga, no solo aparece por lo que sucede durante el día, sino también por la interpretación que haces del propio hecho de dormir (o no dormir).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
  2. Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
  3. Multa de 200 euros por llevar abrigo al volante: esto dice el Código de Circulación
  4. ¿Por qué algunas personas deciden actuar como animales? Dos psicólogas nos ayudan a entender el fenómeno de los 'therian
  5. El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
  6. Operación Rayban | Unas gafas espía grabaron una cumbre de narcotraficantes en Madrid: Detenidos los narcos y cinco empleados del aeropuerto de Barajas
  7. Paneque señala que la ampliación de la nueva 'fábrica del agua' del Besòs ayudará a no depender de la lluvia
  8. La creatina sale de los gimnasios y se convierte en el suplemento antiedad de moda

Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: "Una de las causas más frecuentes de dormir mal es la ansiedad que generamos nosotros mismos"

Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: "Una de las causas más frecuentes de dormir mal es la ansiedad que generamos nosotros mismos"

Ivan Herrador, activista: "Cuando convives con VIH y un trastorno mental grave, a menudo te quedas fuera de todo"

Ivan Herrador, activista: "Cuando convives con VIH y un trastorno mental grave, a menudo te quedas fuera de todo"

Un estudio detalla las causas por las que el consumo de cannabis empeora el tratamiento contra las psicosis

Un estudio detalla las causas por las que el consumo de cannabis empeora el tratamiento contra las psicosis

Tal Ben-Shahar, psicólogo de Harvard: el error que cometen los nacidos en los 80 y que les hace creer que la felicidad es un destino

Tal Ben-Shahar, psicólogo de Harvard: el error que cometen los nacidos en los 80 y que les hace creer que la felicidad es un destino

¿Por qué algunas personas deciden actuar como animales? Dos psicólogas nos ayudan a entender el fenómeno de los 'therian'

¿Por qué algunas personas deciden actuar como animales? Dos psicólogas nos ayudan a entender el fenómeno de los 'therian'

Un psicólogo descarta que la identidad 'therian' sea un trastorno: "Es una etiqueta que usan para intentar definir cómo se sienten y quiénes son"

Un psicólogo descarta que la identidad 'therian' sea un trastorno: "Es una etiqueta que usan para intentar definir cómo se sienten y quiénes son"

Las entidades denuncian paternalismo y estigma en la concesión de autonomía a personas con trastornos mentales

Las entidades denuncian paternalismo y estigma en la concesión de autonomía a personas con trastornos mentales

Las consecuencias de dormir con tus hijos, según la educadora Tania García: "El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”

Las consecuencias de dormir con tus hijos, según la educadora Tania García: "El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”