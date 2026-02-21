Un psicólogo descarta que la identidad 'therian' sea un trastorno: "Es una etiqueta que usan para intentar definir cómo se sienten y quiénes son"

El profesor de Psicología en la Universidad Europea de Canarias, Óliver Serrano, ha explicado que el fenómeno 'therian' no se trata de un trastorno, sino de una especie de juego de identificación que surge sobre todo en la adolescencia, y ha señalado que lo importante es que los jóvenes se sientan bien consigo mismos, independientemente de la identidad que adopten.

"No podemos hablar de un diagnóstico o un trastorno, ser 'therian' es una etiqueta que estas personas usan para identificarse, para explicarse o para intentar definir cómo se sienten y quiénes son", ha detallado Serrano en una entrevista a Europa Press.

Un 'therian' es una persona que se identifica a nivel psicológico o espiritual como un animal no humano, total o parcialmente. Para ello, puede adoptar sus movimientos e incluso utilizar accesorios, como un collar, para sentir más cercana la experiencia.

Según el psicólogo, el fenómeno 'therian se observa sobre todo en la adolescencia, una etapa en la que se construye la identidad personal y en la que los jóvenes exploran qué les gusta y qué no. "Podemos compararlo con lo que ocurría con las tribus urbanas, cuando muchos se vestían de 'punk', de 'heavy' o de 'rocker'. En la adolescencia todos vamos construyendo poco a poco nuestra identidad", ha señalado.

Al hilo, el especialista ha restado importancia a la identidad que escoja cada persona. "Puedes sentirte una serpiente y estar completamente tranquilo, feliz y satisfecho, o tener una identidad humana totalmente normativa y estar pasando por un momento muy difícil, como una depresión. No se trata tanto de la identidad en sí, sino de si esta pudiera tener consecuencias en el futuro", ha indicado Serrano.

Tras ello, ha advertido a los padres sobre la importancia de estar atentos a cambios en los adolescentes, independientemente de su identidad. "Como el aislamiento, la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban, caídas notables en el rendimiento escolar, irritabilidad, insomnio, cambios de humor, autolesiones o conflictos familiares frecuentes", ha señalado, al tiempo que ha añadido que estas señales pueden indicar que "algo no va bien".

Sentimiento de pertenencia

Además, Serrano ha destacado el papel de las redes sociales para que este fenómeno haya llegado a más jóvenes: "Además, si a eso le sumamos las redes sociales, cuyos algoritmos funcionan muy eficazmente, en cuanto una persona consume un determinado tipo de contenido, por ejemplo vídeos sobre ciertos animales, plataformas como 'TikTok', 'Instagram', 'YouTube' o 'Facebook' comienzan a mostrarle cada vez más publicaciones similares".

El especialista resalta la importancia del sentimiento de pertenencia en la adolescencia, algo que puede fomentar la comunidad de 'therians': "Sentirse parte de un grupo es absolutamente crucial. Cuando un adolescente ve que hay personas que comparten sus intereses y él también lo hace, se siente acogido, entendido y comprendido. Eso ayuda a que se integre y se sienta dentro de un grupo".

En este sentido, compara la identidad 'therian' con un juego social, en el que también deben existir normas. Aquí es donde debe entrar, "de forma muy clara", la familia. Según el psicólogo, los padres deben mostrar disposición a escuchar al adolescente y que les explique por qué se identifica con un animal, pero al mismo tiempo dejar claro que en casa no se permitirán ciertas conductas y que en espacios públicos tampoco se tolerarán comportamientos extremos.

"Lo importante es mantener estas identidades dentro de los límites sociales, y que si se observan conductas muy exageradas, sería necesario intervenir, porque la preocupación principal no es la identidad en sí, sino los comportamientos que puedan derivarse", ha finalizado.