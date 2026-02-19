Un estudio científico no halla secuelas psiconeurológicas en el consumo habitual de cannabis y ayahuasca

Un estudio del centro de investigación ICEERS ha constatado que el consumo con cierta asiduidad -no deforma clínicamente problemática- de cannabis o de ayahuasca no produce efectos psiconeurológicos significativos en comparación con el cerebro de personas no consumidoras de estas substancias. El estudio fue publicado la semana pasada en la prestigiosa revista European Neuropsychopharmacology, y sigue el camino de la investigación sobre los usos no conflictivos de substancias psicoactivas.

En concreto, el análisis llega a la conclusión de que "contrariamente a hallazgos previos que asociaban el cannabis con deterioro neurocognitivo y psicopatología, no se encontraron déficits significativos en los consumidores de cannabis abstinentes. De igual forma, los consumidores de ayahuasca, a pesar de una mayor prevalencia de trastornos del estado de ánimo y de ansiedad a lo largo de la vida, no mostraron síntomas psicopatológicos actuales". Por ello, los investigadores españoles, con el farmacólogo y psicólogo José Carlos Bouso al frente, determinan que "el consumo crónico de ayahuasca o cannabis no se asocia con deterioro neuropsicológico duradero detectable en las tareas de memoria ejecutiva y de trabajo evaluadas en este estudio".

La personalidad

Es más, según esta investigación, lo que distingue a estos consumidores crónicos de los que no consumen son cuestiones más relativas a la personalidad: "Las características de personalidad, más que la cognición o la psicopatología, distinguen con mayor claridad a los consumidores crónicos de los no consumidores". En concreto, "los usuarios de ayahuasca mostraron una autotrascendencia significativamente mayor y una menor evitación del daño y persistencia, mientras que los usuarios de cannabis se asociaron con una mayor búsqueda de novedad y una inconformidad impulsiva, así como con una menor anhedonia introvertida".

Estos resultados forman parte de una línea de investigación durante años del ICEERS (International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service), basada en analizar los efectos a largo plazo del consumo de ciertas substancias. "Lo interesante de este estudio -apunta Bouso- es que se analizó a un grupo de usuarios de ayahuasca, que actúa por el sistema serotoninérgico, a través del receptor 5-HT2D, y de cannabis, que actúa por el sistema endocanabinoide; para ver si había diferencia a largo plazo entre un grupo y otro; y en el plano neuropsicológico no la encontramos, ni en cannabis ni en ayahuasca". Es más, según Bouso, en los consumidores de ayahuasca se detectó que puntuaban algo mejor en pruebas de memoria, un hecho coherente con lo descubierto en anteriores análisis por resonancia magnética.

En el caso de los consumidores de cannabis, tampoco se han hallado diferencias neuropsicológicas respecto a los no consumidores, dado que las muestras de orina de los participantes en la muestra se hace a los 30 días de dejar de consumir, y en este tiempo, según detalla Bouso, se normalizan los posibles déficits. "Una vez se recuperan -durante estos treinta días- el consumo no deja secuelas", añade este investigador.

Resultados contraintuitivos

Los participantes en este estudio, mayores de edad, tomaban ayahuasca desde hace unos 15 años y, en el caso del cannabis, eran consumidores activistas, en Catalunya. "Los resultados -indica el investigador- son un poco contraintuitivos, porque cuando hablas de consumo piensas que va a producir necesariamente problemas cerebrales, cognitivos o neuropsicológicos, pero no es así, y la mayoría de consumidores habituales, incluso diarios, no desarrollan problemas neuropsicológicos ni conductuales".