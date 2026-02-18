El Hospital Parc Taulí y Catsalut ultiman la primera app pública e integral sobre salud mental de Catalunya

Se llama La meva salut mental (Mi salud mental) y es el primer portal, la primera aplicación pública que aborda de forma integral todos los problemas de salud mental. Incorpora un test para detectar síntomas, e información detallada sobre cada uno de los trastornos y enfermedades mentales. El objetivo es doble: prevenir y también poder detectar a tiempo una posible enfermedad o malestar.

Esta iniciativa es fruto del proyecto de transformación digital del CatSalut. La herramienta -disponible en catalán y castellano- pretende, entre otros objetivos, que cualquier ciudadano pueda realizar un autotest anónimo respecto a su salud mental, tanto si es una persona adulta como un menor. Si el resultado es positivo, la app propone al usuario una cita con el médico de cabecera al que se le puede adjuntar ya directamente el PDF con el resultado del test. "Ya no vas a la consulta con un problema inespecífico como un dolor de cabeza, sino que le puedes decir que te has hecho el test de cribado de depresión", detalla Diego Palao, jefe de Psiquiatría del Parc Taulí.

Si el test da un resultado que indica un problema grave, la aplicación directamente recomienda indicar el teléfono persona para que el SEM, el Servicio de Emergencias Médicas, se ponga en contacto de inmediato con el usuario.

Imagen del autotest de la aplicación Mi Salud Mental / Parc Taulí CatSalut

El objetivo no es que se incrementen las visitas a la Atención Primaria, como podrían temer algunos profesionales, sino que las visitas que llegan al médico lo hagan con una mejor información previa. En cuanto al calendario, la previsión es que a lo largo de este año la web esté ya disponible y sea la principal referencia sobre salud mental del Departament de Salut. Por ahora, las pruebas con pacientes de atención primaria que tienen síntomas depresivos han dado resultados muy satisfactorios, explica Palao.

Prevenir, vivir saludablemente

El diseño ha ido a cargo de una empresa experta en la experiencia cliente, que ha diseñado una serie de descripciones de los principales problemas de salud mental, en pequeños videos de unos dos minutos, diseñados siempre a partir de la aportación de los profesionales médicos. Se trata de informar sobre cuestiones que van desde la anorexia a la depresión, de forma pedagógica. "Buscamos que la gente identifique estos problemas -explica el responsable de Psiquiatría- porque a veces cuesta hacerlo y cuando tienen un problema se explican mal, el médico lo entiende peor y esto retrasa mucho el acceso a un tratamiento efectivo".

Prescripción social

Otra herramienta de la web es la llamada prescripción social. Es decir, una serie de recomendaciones para acceder a recursos comunitarios (centros cívicos, deportivos, culturales) ante problemas de aislamiento social, por ejemplo. Todo ello con una aplicación que se ha diseñado con criterios que la hagan de fácil acceso.

Además de esta aplicación, el Parc Taulí trabaja con otras dos herramientas de cara a los próximos meses: una web con terapias digitales para depresión y ansiedad; y una plataforma para monitorizar señales de estrés para prevenir recaídas en pacientes graves, mediante el control del sueño y otros indicadores. Se trata en este caso de adelantarse a una posible recaída.

Supervisión médica

Esta nueva aplicación llega en un contexto de proliferación de herramientas digitales sobre salud y en concreto sobre salud mental, muchas de ellas surgidas de la iniciativa privada. En este caso, destaca Palao, se trata de un instrumento pensado, diseñado y ejecutado por profesionales médicos, de la mano de una empresa a la que se reclamó que se adaptara a las necesidades médicas, fácil de usar para la población en general.