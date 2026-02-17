Maria José Valiente: "Las crisis existenciales son parte del camino"

En este diálogo, Maria José Valiente, psicóloga y colaboradora de SanaMente, nos ofrece una disección de las crisis existenciales, su motivación y causa. Y nos acompaña para transitarlas de una manera saludable y beneficiosa.

-Tengo una amiga que tiene 48 años y dice estar pasando por una crisis existencial. A los 24 ya pasó por una, cambió de ciudad, dejó a la familia, dio un salto adelante. Ahora tiene hijos que ya son relativamente mayores, el trabajo no acaba de motivarlo, está divorciado y se pregunta qué hacer, en esta crisis.

-Es un tema de los más recurrentes. Desde la Psicología del Desarrollo se dice que la crisis existencial no es ajena a nuestro camino, es parte del camino. Es el camino. A veces cometemos el error de pensar que la vida que estamos llevando es así. Llevar a los niños a la escuela, ir al trabajo, tener a la pareja... Pero, a veces, pensamos '¿cómo es que lo tengo todo y no me siento feliz?' Pues porque todo cambia, uno también cambia. El rol que tenía en el trabajo ya no le satisface tanto. Quizás las conversaciones con la pareja no son como las del principio, los hijos van creciendo... Mal, si las personas no cambiamos, sería como vivir anestesiados.

Mal, si las personas no cambiamos, sería como vivir anestesiados

-Se dice que las crisis son oportunidades, pero la gente que las está pasando debe pensar 'eso está muy bien, pero lo estoy pasando fatal'

-Se sufre, se sufre. Y más porque empieza a dejar, queriendo o no, unos sentimientos que tenía, pero todavía no sabe muy bien los que vendrán, los que abrazará. Y entonces se produce un espacio, un vacío, una transición. No estoy ni en el pasado, ni sé hacia dónde voy, ni sé qué debo hacer.

Maria José Valiente. / Ferrán Nadeu / EPC

-Y eso hay que...

-Eso hay que pasarlo a toda costa. Te vas alejando de cosas que vas dejando, y abriendo la mente para ver hacia dónde quieres ir. No es tan fácil.

-Ni de hoy para mañana.

-No.

-Y la pregunta más angustiosa: ¿quién soy yo?

-Este es el gran reto de una persona, el mayor de la Humanidad, saber quién es uno mismo. Esto requiere paciencia, tomar decisiones, hablar con uno mismo, reconocerte a través de los demás, ser humilde, mucho contacto con la naturaleza, hacer deporte, moverse. Conectar contigo.

Este es el gran reto de una persona, el mayor de la Humanidad, saber quién es uno mismo

-Antes has hablado del rol. Supongo que a determinadas edades todos queremos saber si nuestra faceta pública, nuestro rol como padre, hermano, como profesional, es correcta. ¿Cómo lo hacemos para sacar estas capas y buscar el 'yo'?

-Tenemos una cosa que es el cargo, que da un cierto poder aparente. Luego está el rol, la posición en tu casa, en la vida. Pero al final está la autoridad. La autoridad es cómo es la persona. En ocasiones, a través del cargo y el rol cree que ya tiene autoridad. Y no es así. Una persona puede tener un cargo y cero autoridad. La autoridad se muestra a través de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Que exista un equilibrio. Esto es muy difícil. Y cuando encuentres esto, te encontrarás a ti.

Debe haber coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Y cuando encuentres esto, te encontrarás a ti

-Esta búsqueda del equilibrio, ¿forma parte del proceso?

Sí, pero es muy difícil, porque es cuando se caen las máscaras. Una persona dice una cosa y hace otra, o dice que hará y después no hace. Se trata de sintonizar y tener humildad...

-Hacer este proceso genera angustia, ¿no?

-Al principio, sí. Todo es difícil antes de ser fácil. Debemos ser valientes, para encontrarnos a nosotros mismos, porque a lo mejor lo que encuentras no te acaba de gustar.

La búsqueda del equilibrio es muy difícil, porque es cuando se caen las máscaras

-Y después ser coherente. Si yo descubro que el trabajo no me llena, decidir a los 52 años que se acabó...es duro...

-Sí, pero es que o se ha terminado esto o se acaba la vida. No puedes dejar de vivir antes de morirte. No debemos tener miedo a morirnos, debemos tener miedo a no vivir la vida que queremos vivir. Es valiente ser uno mismo.

claro que comporta un riesgo, pero es que vivir es un riesgo

-Pero hay gente que pensará: yo paso de esto de las crisis existenciales. Tengo mi vida, mi trabajo, sé que tengo algunas contradicciones, quizás mi pareja y yo no estamos bien, pero voy haciendo... ¿Qué se gana después de hacer ese trabajo de repensarse, de ser coherente, de pasar por la crisis?

-Paz, paz interior, sentirte en paz contigo mismo, ser coherente, no engañar a nadie, ni a ti mismo, que es el mayor compromiso. Una persona puede ir engañando a unos u otros, pero no a sí misma; habrá una vocecita latente que dirá: no es verdad que eres así, eres un impostor. Y esto no te deja ser feliz.

Una persona puede ir engañando a unos u otros, pero no a sí misma; habrá una vocecita latente que dirá: no es verdad que eres así, eres un impostor

Una persona puede tener mucha salud pero una mente atormentada, porque sabe que no está haciendo lo que siente, lo que quiere. Una persona de 50 años puede decir 'se acabó, el trabajo no me hace feliz, y lo que me quede de vida, aunque me la juegue, quien no se arriesga no gana'. Si no soy yo mismo, ¿qué es mi vida? Yo hablo con mucha gente mayor y casi todos me dicen: de lo que más me arrepiento es de lo que he dejado de hacer por miedo, de lo que no me he atrevido a hacer, para querer vivir en la zona de confort...

-Y que ahora ya no tengo tiempo...

Noticias relacionadas

-Y que ahora ya no tengo tiempo. Recomiendo a la gente paciencia, pensar bien las cosas, no tomar decisiones durante la crisis -lo que 'lo dejo todo'-, porque las decisiones se toman desde la calma. Y después claro que comporta un riesgo, pero es que vivir es un riesgo.