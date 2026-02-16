Sonia Herrero, directora de Humanamente: "La locura entró en mi casa sin pedir permiso"

Si hace algunos años alguien me hubiera dicho que acabaría creando una asociación de salud mental, no lo habría creído. Pensaba -como tantas otras personas- que ciertas cosas no me podían pasar a mí. Que mi familia estaba a salvo. Hasta que un día, la locura entró en mi casa sin pedir permiso, a través de varios brotes psicóticos de mi hijo y, a partir de entonces, nada volvió a ser igual.

Cuando hablamos, cuando escuchamos y cuando nos acompañamos, la salud mental deja de ser un tabú

Lo más duro no fue sólo verle sufrir. Fue la soledad. La dificultad para encontrar ayuda clara, humana y accesible. La sensación de estar completamente perdida en un terreno desconocido, teniendo que tomar decisiones importantes sin información suficiente, sin acompañamiento y con mucho miedo.

Hablar para dejar de culparse y empezar a comprender

Descubrí que, cuando el sufrimiento psíquico irrumpe, no sólo enferma una persona, sino que se tambalea todo el sistema familiar, las rutinas, los vínculos y la manera de mirar el futuro.

Con el tiempo, entendí algo que hoy me parece evidente: los problemas de salud mental están mucho más cerca de lo que queremos aceptar. No es algo que les sucede solo a los demás. Es algo que nos atraviesa como personas, como familias y como sociedad. Sin embargo, sigue siendo un tema del que hablamos poco. Y cuando no se habla, se vive en soledad, con culpa, con vergüenza y con una enorme sensación de aislamiento que agrava el sufrimiento.

Lo que más se echa en falta no es sólo un diagnóstico o un tratamiento, sino un espacio donde poder hablar sin miedo

Muchas veces, lo que más se echa en falta no es sólo un diagnóstico o un tratamiento, sino un espacio donde poder hablar sin miedo, en el que alguien te escuche con una voz amable, sin juicio, y te recuerde que lo que te está pasando no te define.

Una pareja en su casa. / EP

Se anhela un escenario en el que poder comprender que no eres débil ni culpable, sino humano y que, con apoyo adecuado, es posible encontrar caminos de recuperación, equilibrio y sentido.

Transformar el dolor en red, acompañamiento y esperanza

A mí me costó mucho encontrar la ayuda que hizo que mi hijo se fuera recuperando y que yo le pudiera acompañar mejor. Ahora que él está mejor, he creado la asociación HumanaMente, nacida con la voluntad de ofrecer el apoyo que yo misma necesité y no encontré: orientación, comunidad y recursos, tanto para personas con diagnósticos de salud mental como para sus familiares.

Mi profunda necesidad de entender lo que le había sucedido a mi hijo me hicieron que empezara a entrevistar a gente

Con el tiempo, el proyecto se ha ido tejiendo como una red de apoyo integral, donde profesionales, personas con experiencia propia y familiares se acompañan desde la escucha, el respeto y la cercanía. Ya somos más de veinte personas en la asociación y estamos abiertas a muchas más.

Mi profunda necesidad de entender lo que le había sucedido a mi hijo, de saber cómo ayudarle y de recuperar la esperanza hicieron que empezara a entrevistar a gente. Entrevisté a profesionales, a personas que se habían recuperado y a familiares que habían aprendido a acompañar desde la calma y el respeto. Así, casi sin darme cuenta, nació el podcast LO-CURA, ¿Qué cura la locura? Para el cual he entrevistado a más de 60 personas.

Me sigue fascinando hablar con personas que tienen una mirada mucho más amplia y humana de lo que es el sufrimiento psíquico

Me sigue fascinando hablar con personas que tienen una mirada mucho más amplia y humana de lo que es el sufrimiento psíquico y las problemáticas de salud mental, personas que hablan de su propia recuperación, de todo lo que a ellas les sirvió y que el sistema de salud no les ofrecía.

Con cada entrevista siento que salimos todas un poco más del armario de vergüenza y de culpa en el que muchos nos metemos cuando llega la locura

Con cada entrevista siento que salimos todas un poco más del armario de vergüenza y de culpa en el que muchos nos metemos cuando llega la locura o cualquier trastorno mental a nuestras vidas. Cuando hablamos, cuando escuchamos y cuando nos acompañamos, la salud mental deja de ser un tabú y empieza a convertirse en un lugar de encuentro, dignidad y esperanza.

Proyectos como este, y como tantos otros del tejido asociativo, existen gracias al compromiso de muchas personas, pero para poder crecer y llegar a más gente necesitan red, colaboración y apoyo. Si sientes que nos puedes apoyar, nos encantará.

Noticias relacionadas

Sonia Herrero, directora de HumanaMente