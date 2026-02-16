Activismo y testimonio
Sonia Herrero, directora de Humanamente: "La locura entró en mi casa sin pedir permiso"
"Pensaba -como tantas otras personas- que ciertas cosas no me podían pasar a mí"
"Cuando el sufrimiento psíquico irrumpe, no sólo enferma una persona, se tambalea todo el sistema familiar"
Sonia Herrero
Si hace algunos años alguien me hubiera dicho que acabaría creando una asociación de salud mental, no lo habría creído. Pensaba -como tantas otras personas- que ciertas cosas no me podían pasar a mí. Que mi familia estaba a salvo. Hasta que un día, la locura entró en mi casa sin pedir permiso, a través de varios brotes psicóticos de mi hijo y, a partir de entonces, nada volvió a ser igual.
Cuando hablamos, cuando escuchamos y cuando nos acompañamos, la salud mental deja de ser un tabú
Lo más duro no fue sólo verle sufrir. Fue la soledad. La dificultad para encontrar ayuda clara, humana y accesible. La sensación de estar completamente perdida en un terreno desconocido, teniendo que tomar decisiones importantes sin información suficiente, sin acompañamiento y con mucho miedo.
Hablar para dejar de culparse y empezar a comprender
Descubrí que, cuando el sufrimiento psíquico irrumpe, no sólo enferma una persona, sino que se tambalea todo el sistema familiar, las rutinas, los vínculos y la manera de mirar el futuro.
Con el tiempo, entendí algo que hoy me parece evidente: los problemas de salud mental están mucho más cerca de lo que queremos aceptar. No es algo que les sucede solo a los demás. Es algo que nos atraviesa como personas, como familias y como sociedad. Sin embargo, sigue siendo un tema del que hablamos poco. Y cuando no se habla, se vive en soledad, con culpa, con vergüenza y con una enorme sensación de aislamiento que agrava el sufrimiento.
Lo que más se echa en falta no es sólo un diagnóstico o un tratamiento, sino un espacio donde poder hablar sin miedo
Muchas veces, lo que más se echa en falta no es sólo un diagnóstico o un tratamiento, sino un espacio donde poder hablar sin miedo, en el que alguien te escuche con una voz amable, sin juicio, y te recuerde que lo que te está pasando no te define.
Se anhela un escenario en el que poder comprender que no eres débil ni culpable, sino humano y que, con apoyo adecuado, es posible encontrar caminos de recuperación, equilibrio y sentido.
Transformar el dolor en red, acompañamiento y esperanza
A mí me costó mucho encontrar la ayuda que hizo que mi hijo se fuera recuperando y que yo le pudiera acompañar mejor. Ahora que él está mejor, he creado la asociación HumanaMente, nacida con la voluntad de ofrecer el apoyo que yo misma necesité y no encontré: orientación, comunidad y recursos, tanto para personas con diagnósticos de salud mental como para sus familiares.
Mi profunda necesidad de entender lo que le había sucedido a mi hijo me hicieron que empezara a entrevistar a gente
Con el tiempo, el proyecto se ha ido tejiendo como una red de apoyo integral, donde profesionales, personas con experiencia propia y familiares se acompañan desde la escucha, el respeto y la cercanía. Ya somos más de veinte personas en la asociación y estamos abiertas a muchas más.
Mi profunda necesidad de entender lo que le había sucedido a mi hijo, de saber cómo ayudarle y de recuperar la esperanza hicieron que empezara a entrevistar a gente. Entrevisté a profesionales, a personas que se habían recuperado y a familiares que habían aprendido a acompañar desde la calma y el respeto. Así, casi sin darme cuenta, nació el podcast LO-CURA, ¿Qué cura la locura? Para el cual he entrevistado a más de 60 personas.
Me sigue fascinando hablar con personas que tienen una mirada mucho más amplia y humana de lo que es el sufrimiento psíquico
Me sigue fascinando hablar con personas que tienen una mirada mucho más amplia y humana de lo que es el sufrimiento psíquico y las problemáticas de salud mental, personas que hablan de su propia recuperación, de todo lo que a ellas les sirvió y que el sistema de salud no les ofrecía.
Con cada entrevista siento que salimos todas un poco más del armario de vergüenza y de culpa en el que muchos nos metemos cuando llega la locura
Con cada entrevista siento que salimos todas un poco más del armario de vergüenza y de culpa en el que muchos nos metemos cuando llega la locura o cualquier trastorno mental a nuestras vidas. Cuando hablamos, cuando escuchamos y cuando nos acompañamos, la salud mental deja de ser un tabú y empieza a convertirse en un lugar de encuentro, dignidad y esperanza.
Proyectos como este, y como tantos otros del tejido asociativo, existen gracias al compromiso de muchas personas, pero para poder crecer y llegar a más gente necesitan red, colaboración y apoyo. Si sientes que nos puedes apoyar, nos encantará.
Sonia Herrero, directora de HumanaMente
