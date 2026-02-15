Francesc Torralba, filósofo: "La espiritualidad vuelve, es una fuente de fortaleza interior"

Francesc Torralba (Barcelona, 1967) es un hombre que trasmite serenidad, paz y reflexión. Pese a los reveses en su vida, no pierde la esperanza ni la manera ordenada con la que nos adentra en reflexiones a veces plagadas de ruido. En esta ocasión, ha escrito una 'Anatomía de la esperanza' que huelga decir que llega en un momento muy oportuno. Con él abordamos cuestiones como la espiritualidad, el derrotismo, las tareas colectivas y las nuevas generaciones.

-¿Qué te ha motivado a escribir ese ensayo?

-Me mueve dar un discurso sobre la esperanza de que no sea ingenuo ni naíf. Todo nos lleva al desencanto y la desesperanza. He hecho un ejercicio contracultural, de transgresión. Tengo en clase a muchos estudiantes y cuando veo cómo hablan, son un ejército de desencantados, con una moral de derrota y de resentimiento respecto a la generación anterior. Les digo 'si los jóvenes estáis así, como estará el que se ha dejado la piel para cambiar algo y no lo ha cambiado, vosotros debéis tener la fuerza y energía de decir vamos a ello'.

-¿Puede que una parte de esa desesperanza global sea fabricada, es decir, que hay más esperanza de lo que pensamos?

-Existe una percepción de la realidad a partir de las redes sociales y los medios. Lo que llega son malas noticias, pero hay un ejército de personas invisibles que trabajan para mejorar el mundo. Y me dan argumentos para estar esperanzado.

-¿Qué nos falta para combatir la desesperanza?

-Falta vinculación. En sociedades atomizadas y fragmentadas es más fácil la desesperación porque lloramos cerrados en la cocina. En cambio, si nos unimos, hacemos un sindicato, una comunidad de vecinos... quizás podremos presionar. Los grandes cambios siempre han estado ligados a liderazgos de comunidad.

-Dices en el libro que la esperanza es un fruto del espíritu...

-El espíritu viene del hebreo ruwach, que es viento. Es un viento que te empuja. Hay gente empujada por ese espíritu. Otros, a la mínima paran. El mito de Sísifo me ayuda a entenderlo. Camus lo recrea muy bien. Este hombre coge una piedra, y cuando está en la cima, se le cae. Vuelve a bajar y la vuelve a subir. ¿Qué le impulsa a volver a cogerla? Juntos tenemos más fuerza, si llevas la piedra tú un rato y yo otra. Vivimos en sociedades individualistas y uno se siente solo.

Francesc Torralba, antes de la entrevista, en Barcelona. / Pau Gracia / EPC

-frente a esta desesperanza e individualismo, ¿estamos recuperando la espiritualidad?

-Sí, la espiritualidad vuelve a verse, a mostrarse, como fuerza inherente a la persona humana y que le impulsa a conquistar objetivos nobles. Vuelve de formas muy distintas. En la música, la literatura, el ensayo... Porque la alternativa es la desesperación, que lleva a la parálisis. Y la esperanza es vislumbrar posibilidades.

-¿Qué se gana con una vida espiritualmente rica?

-Profundidad en la mirada. Las personas de confesiones distintas o también espiritualidad laica- van a fondo, no se quedan en la superficie, intentan ver qué hay más allá del eslogan. Relativizan mucho de lo que ocurre en su inmediatez. Es una especie de distanciamiento, de desprendimiento. Y te lleva a perseguir a fines nobles: belleza, verdad, bondad. Las personas que cultivan la espiritualidad tienen una cierta indiferencia respecto a las críticas...

-Siempre que esta indiferencia no se convierta en...

... En un individuo que cree que es un gurú. Pero te da una fortaleza interior. Y ahora tenemos la generación de cristal, personas que se rompen a la mínima, con un suspense se rompen. La persona que cultiva la espiritualidad se va fortaleciendo y las ve a venir. Queda sacudido pero sigue adelante. La espiritualidad es una fuente de fortaleza interior.

-¿Con espiritualidad se afronta mejor la muerte?

-Sí, te permite afrontar la muerte con otro aire, porque tienes una mirada profunda, anticipas que te morirás. No te has atado a lo efímero. Quien tiene espiritualidad cree que lo más profundo de uno mismo permanecerá, sobrevivirá. Y esto te da esperanza.

Francesc Torralba, antes de la entrevista, en Barcelona. / Pau Gracia / EPC

-Qué piensas de las experiencias cercanas a la muerte...

-Si hay una serie de hechos se reproducen y que científicos de peso dicen que los han visto, esto debemos mirarlo con mucha atención, porque desafía el paradigma tradicional y pone sobre la mesa que puede haber una conciencia más allá del cuerpo. Hay médicos que lo están trabajando. Y otros también, pero no lo dicen. Y los filósofos lo vemos ya en filosofías muy antiguas. Esto te da una esperanza: lo esencial de nosotros no se muere, no se deshace, la conciencia pervive, y eso permite afrontar la muerte de otra forma.

-Qué ocurre cuando alguien hace una reflexión filosófica serena y constata que la vida no tiene sentido, que es un absurdo, como han proclamado varios filósofos...

-Eso es una posibilidad filosófica que han desarrollado mentes muy inteligentes, con argumentos, que no les faltan. La esperanza no es una evidencia; tampoco lo absurdo es fruto de una evidencia. Yo relaciono la esperanza con confianza, confianza que conseguiremos algunos horizontes, pero no de inmediato, sino con tiempo y constancia. Una confianza basada en la historia. Cuáles eran los derechos de la infancia en el siglo XIX, la mujer no votaba...

La ncertidumbre es una de las características actuales. Y esto genera una angustia que nos paraliza y en algunos casos puede ser neurótica

-Hablando de esperanza y de desesperanza, en psicología existe la indefensión aprendida, el hecho de que haga lo que haga, el tren quizá venga o no venga. ¿La falta de pautas, de certezas, lleva a la desesperanza?

-Eso tiene que ver con la sociedad de la incertidumbre. No saber si tendremos trabajo, si mi pareja seguirá conmigo...

-... En una sociedad que nos han dicho que era la más segura, fiable y tecnológica...

... En cambio, la incertidumbre es una de las características actuales. Y esto genera una angustia que nos paraliza y en algunos casos puede ser neurótica. No me extraña que esto genere un ejército de personas que consultan a psicólogos, psiquiatras, ansiolíticos para tratar de dormir y tener un poco de bienestar emocional, porque la angustia te puede devorar. La esperanza sabe que el camino es arduo, no inmediato y requiere tiempo, constancia y perseverancia.