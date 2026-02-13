Testimonio en primera persona con depresión: "Una terapia con psicodélicos me ha curado tras 22 años sufriendo"

"Pasé 22 años sufriendo depresión y me curé en dos horas y media". Así inicia su relato Maribel (nombre ficticio), una mujer que ha comparecido este miércoles en una de las salas del Congreso de los Diputados para relatar cómo tras media vida de sufrimiento extremo (llegó a estar convencida de que no llegaría a los 50 años), un tratamiento basado en substancias psicodélicas, recibido el 24 de octubre del 2024, la ha curado. "Llegué a la sesión estando en el cero, en la escala de bienestar, y salí entre el 8 y el 10. Ha pasado un año y medio, y el depósito sigue lleno de gasolina, no hay color,", ha relatado.

Este viernes diversos expertos españoles -muchos de ellos pertenecientes a centros de investigación catalanes- e internacionales han comparecido para reclamar que se acelere el uso terapéutico de este tipo de terapias, como ha sucedido ya en diferentes países. Lo han reclamado psicólogos, psiquiatras e investigadores bajo un nexo común: hay evidencia de que estas substancias psicoactivas son útiles para tratar casos de depresión resistente, estrés postraumático y otras patologías graves que no hallaban solución con los tratamientos basados en fármacos convencionales y psicoterapia.

"He pensado en quitarme de en medio"

Se trata de tratamientos para personas desesperadas, cuyos relatos anónimos han llegado a la sede de la soberanía española. "Llevaba 25 años con depresión, he pensado en quitarme de en medio, he cambiado de fármaco muchas veces, de dosis, de terapeuta, no sé si lo que siento es tristeza o los efectos secundarios de la medicación, mis hijos ven a una madre cansada y apagada, ¿de verdad no hay nada más?.

Ante estas vivencias, Carlos Alonso, presidente de la Fundación Inawe, que promociona el debate sobre el uso de los psicodélicos, ha advertido: "Si España llega tarde, el coste no será estratégico ni reputacional, será humano; la clave es la urgencia". En este sentido ha recordado como Alemania, Suiza, Noruega, la República Checa han diseñado diferentes marcos de acceso a estas terapias y que en Australia incluso la principal aseguradora ya cubre estas terapias para ciertos pacientes con depresión o estrés postraumático.

Entre las reivindicaciones, la aceleración del uso compasivo de estas drogas psicodélicas legalmente, y también la aceleración de los ensayos clínicos para que sean aprobadas para uso médico. "Es un camino muy largo, muy caro", ha detallado los organizadores. De momento, la única substancia que ha logrado incorporarse para uso médico tras los ensayos es la esketamina para la depresión.

Los expertos han relatado las evidencias (porcentajes de éxito de hasta el 75% para pacientes con depresión resistente) y las limitaciones administrativas respecto a estas drogas y la falta de una regulación. También han subrayado la importancia de acompañar estos tratamientos con apoyo psicoterapéutico. Y la importancia de un buen acompañamiento a las personas que reciben este tratamiento, en ensayos clínicos.

Nuevo paradigma

En este sentido, Marc Aixalà, psicólogo e investigador, enmarca la revolución psicodélica en un cambio de paradigma. "Se trata de poner el foco en el paciente y su experiencia, y el terapeuta acompaña en el proceso, más que dirigir una sanación; se cambia el foco de cómo se interviene, no usamos el concepto de terapeuta ni paciente, no llevamos bata blanca", ha detallado.

Biografía, no hipocampo

Y es que, en palabras de Óscar Álvarez, psiquiatra e investigador del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, para que estas substancias alucinógenas tengan el efecto perseguido es determinante conocer la experiencia previa de la persona, "su biografía, su pasado, no tanto su hipocampo cerebral como su experiencia vivida, esto afecta a como va a experimentar los efectos". También es clave el contexto en el que se toma la substancia, la música con la que se acompañe y el espacio relacional, lara conseguir estados mentales sanadores.

Todos los expertos han animado a la investigación al respecto de estas substancias -cuyo efecto es generar un estado alterado de conciencia, una disolución del ego, mediante cambios neuronales, que generan un efecto terapéutico- y diseñar un nuevo marco regulador.

Una de las experiencias más significativas de la vida

Uno de los países donde la regulación para el uso de substancias como la psilocibina es Estados Unidos. Todd Kourthouis, profesor de medicina y salud pública en la Oregon Health and Science University (EEUU) y cofundador de Open Psychedelic Evaluation Nexus, ha explicado que este proyecto recopila datos para documentar experiencias psicodélicas. Tras la participación de 333 personas en estos estudios con psilocibina, un 1% tuvo una reacción adversa grave, pero el 93% consideró beneficiosa la experiencia, el 82% indicó que sus expectativas se cumplieron y el 60% la clasificó entre las diez experiencias más significativas de sus vidas. "Se mostraron -ha explicado Kourthouis- reducciones significativas en los síntomas de depresión, ansiedad y trauma y el bienestar general y la satisfacción vital de los clientes mejoraron".

"Mañana puede ser tarde"

Maribel ha concluido su testimonio con un llamamiento a la implantación generalizada de estas terapias: "Sería un crimen no hacer cambios, hemos demostrado que funciona, que va bien, es verdad que en un porcentaje no les va bien, pero por las personas a las que les funciona, estas terapias pueden ser una revolución en el área de la salud mental, es hora de actualizar el catálogo porque seguimos con las mismas herramientas que en el siglo XX". Maribel ha añadido que se trata de paliar sufrimientos extremos: "Recuperar las ganas de vivir no tiene precio, pido que hagáis algo cuanto antes; urge, mañana puede ser tarde para muchos".