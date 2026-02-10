María Oquendo, coordinadora del nuevo DSM psiquiátrico: "Los factores psicosociales pueden llevar a la patología; igualmente, la biología es importante"

María Oquendo, psiquiatra norteamericana con raíces españolas y puertorriqueñas, ostenta un cargo de trascendencia mundial: bajo su presidencia se va a reorganizar la 'biblia' de la salud mental, el manual con el que la mayoría de psiquiatras llevan a cabo sus diagnósticos, el DSM. Oquendo ha contestado por escrito desde Estados Unidos a las preguntas de SanaMente sobre esta revolución interna.

-En primer lugar, ¿cuál ha sido la motivación de este cambio, tras cinco ediciones del DSM?

-La última edición apareció en 2013. La ciencia se ha desarrollado lo suficiente, requiriendo una actualización.

-Entre los ejes estratégicos del nuevo manual DSM, está el de potenciar los biomarcadores. ¿Qué importancia tienen estos biomarcadores para la definición precisa de los diagnósticos?

-A pesar de que hay pocos biomarcadores para identificar o confirmar los trastornos psiquiátricos, hemos aprendido muchísimo sobre factores biológicos asociados con las patologías psiquiátricas. Hemos visto como acelera la ciencia para intentar identificar 'subtipos' de patologías o de identificar genes asociados con ciertos diagnósticos, por ejemplo. Pensamos que ya es hora de reconocer en el DMS que estas patologías son una expresión de cambios biológicos en el cerebro que se desarrollan ya bien sea por factores intrínsecos a la persona, como por ejemplo el síndrome de Tourette, o factores externos -trastorno por estrés postraumático- o una combinación de ambas.

-¿Cree que los diversos biomarcadores -genéticos, de componentes en sangre, pruebas de imagen, etcétera- pueden acercarnos, como en otras patologías como el Alzheimer, a hacer mayor diana en los factores biológicos de trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la depresión mayor?

-Eventualmente, sin duda. Esperamos que algunos de los cambios que proponemos, como el añadir síntomas transdiagnosticados o no requerir un diagnóstico demasiado puntual si aún no está claro, nos ayude también a identificar dónde nos falta precisión en la forma en que categorizamos las patologías.

-En el nuevo DSM también se quieren potenciar los factores psicosociales en los trastornos. En el debate que existe en la Psiquiatría moderna, diversas corrientes científicas reclaman atender más a estos factores del entorno, comunitarios, a la hora de establecer la etiología y tratamiento de los trastornos, y lamentan un excesivo sesgo biológico. ¿Qué opina al respecto?

-Los factores psicosociales son importantísimos y de por sí pueden llevar a la patología o a proteger a personas susceptibles a ella. Igualmente, la biología es importante y sabemos que la interacción entre las dos frecuentemente es lo que define el cuadro clínico. Nuestra idea es desarrollar un abordaje que mantiene un balance entre todos los factores que contribuyen al sufrimiento de nuestros pacientes.

-¿En qué medida en la elaboración del nuevo DSM se va a tener en cuenta la propia vivencia de las personas, de los testimonios directos? ¿Incorporar esta mirada era una asignatura pendiente?

-Sin duda que incluiremos no solo a personas que experimentan diagnósticos sino también a sus cuidadores.

-El DSM ha sido objeto de críticas por parte de psiquiatras y psicólogos que han considerado que se han incrementado de forma 'artificial' las 'enfermedades' mentales debido a una mirada excesivamente centrada en los síntomas, de la mano de los intereses de la industria farmacéutica por 'crear' trastornos. ¿Qué opina de estas críticas?

-Sabemos que nuestra clasificación no es precisa. Es una aproximación basada en los conocimientos que existían en el momento de desarrollar los criterios, hace más de una década.

Desafortunadamente, ha sido sujeta a una reificación. El proceso del DSM será guiado por la ciencia y vigilaremos con mucho cuidado los conflictos de intereses de las personas que participan en estos procesos. Cada participante debe rellenar un formulario anualmente donde declara sus ingresos, incluyendo las inversiones y de dónde proceden.