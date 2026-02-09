Maria José Valiente, psicóloga: "Decidir es un acto libre pero de responsabilidad; la libertad implica responsabilidad"

Abordamos con María José Valiente, psicóloga y colaboradora de SanaMente, una cuestión por la que pasamos decenas de veces a diario: decidir. Tomar decisiones. Entre estas, las hay de determinantes. Hacerlo, y hacerlo bien, requiere a veces apoyos, pautas, consejos, para transitar sanamente hacia la determinación, no siempre fácil.

-Decidir es un verbo que viene del latín y la etimología nos da alguna pista ya de lo que estamos tratando...

-Sí, decidir viene de la palabra latina decidêre, que significa separar, cortar. Esta etimología es interesante porque nos permite entender que decidir es renunciar, al mismo tiempo. Es cortar con las otras alternativas.

-Seguramente decidir es una de las atribuciones que nos diferencian de los otros seres vivos...

-Podemos pensar, podemos sentir, podemos intentar sintonizar con lo que sentimos, equilibrarlo con lo que pensamos...

-Hay gente que puede creer que, dado que le cuesta hacerlo, opta por no decidir…

-Sí, y no decidir también es decidir, decía Sartre. Cuando alguien no decide, está decidiendo.

-Y decidir bien es también, en cierto sentido, hacer un duelo. A veces hay quien ha decidido, pero no está contenta...

-Sí, porque cuando una persona decide A, por ejemplo, a veces no es consciente de que está renunciando a B, o a C... Y está focalizada en A. Pero llega un momento en el que van apareciendo las renuncias que ha hecho. Y tiene la sensación extraña, piensa que quizás se ha equivocado. En cambio, hay quien decide A pero no se deja llevar por la euforia sino que piensa: estoy contento y he decidido, pero hago un duelo de todo lo que no podré hacer.

-Has citado a Sartre, otro pensador, Viktor Frankl, habla de que no podemos escoger lo que nos pasa en la vida pero sí como respondemos a ello

-Él decir que la cuestión no es el problema, sino nuestra actitud ante el problema. A veces no es tan sencillo, decidir. Uno decidiría vivir delante del mar. No puedes siempre decidirlo, pero sí tomar pequeñas decisiones que te acerquen a la parte más auténtica de ti.

-Y ya que citamos a filósofos, y de decisiones, Erich Fromm habla del miedo a la libertad...

-Es verdad, porque decidir es un acto libre pero es un acto de responsabilidad, y la libertad implica responsabilidad.

-No se trata de decidir impulsivamente...

-No, porque esto sería llevar una vida instintiva, una vida un tanto animal. ¿Pero cuál es tu propósito, tu compromiso contigo mismo?

-Es fuerte decir que tenemos miedo a la libertad...

-Sí. ¿Quién quiere la libertad? Todos. ¿Quién quiere hacer un cambio y comprometerse? Da miedo.

-Vamos con buenos criterios para decidir bien.

-Primero, no basarnos en una urgencia o una emoción. Si nos dejamos llevar por las emociones estamos vendidos. Por la mañana lo ves de una manera, por la tarde de otra... Y vas fluctuando. Estás un poco en manos de las emociones. En cambio, si piensas con la cabeza... buscas un equilibrio entre cabeza y corazón. Y si no sabes qué hacer, piensa con la cabeza. Lo de 'donde el corazón me lleve' de las películas de Hollywood, hace mucho mal.

-Y hay otra clave: ¿Qué estoy protegiendo al no decidir?

-Cuando no decides, ¿proteges a tu miedo, a tu rabia, a tu tristeza, la de los demás? No estás viviendo tu vida, proteges el sufrimiento de los demás.

-Pero no hay garantías. Puedo decidir separarme, dejar un trabajo... pero no sé seguro si me irá mejor...

-Vivir es un riesgo, y decidir también. No tenemos garantía de nada, ni de saber como irá el día de hoy. No hay ninguna decisión perfecta. Nos debemos acercar a lo que nos parece que en ese momento nos conviene, pero conscientes de que hay una parte que no controlamos.

-¿Va bien imaginar cómo estaré dentro de un año sí decido tal cosa?

-Sí, uno ha de saber hacia donde se dirige. Uno ha de pensar: en un año me gustaría vivir en tal lugar, haber cambiado de trabajo... Y hacerte una composición de este escenario.

-¿Es bueno hablarlo con alguien?

-Sobre todo con alguien que te escuche, que no te juzgue y no te aconseje...

-Sí, porque a veces acaba siendo peor...

-Sí, acaba hablando el otro, de tu vida.

-¿Hace falta que sea un terapeuta?

-No, si tienes una persona de la familia o un buen amigo que te sabe escuchar, que no te juzga y no te dice lo que has de hacer. No, que te respeta. Y que notas que esa persona estará contigo. Y cuando verbalizas tu diálogo interior con esta persona te das cuenta de que lo que estás diciendo no te gusta nada y tomas conciencia.

-Hablando del diálogo interior, todos tenemos una vocecita interna... que te va advirtiendo...

-Sí, dentro de nosotros lo sabemos, pero a veces no nos gusta y queremos hacer otra cosa, pero la voz interior te dice: ¿No ves que esto chirría? Y tú dale, con tu idea... Debemos escuchar a esta voz, y no confundirla con el miedo. A veces no habla la voz, sino el miedo a no subir al avión, por ejemplo. No, la voz interior. Porque uno ya sabe. Ya lo sabe.

-Y una vez decidido, ¿qué?

-Adelante, y muy consciente de una cosa: de cualquier decisión que tomes, en un momento u otro te arrepentirás, porque no hay ninguna decisión que sea perfecta. Y si escoges A, cuando aparezcan los problemas de A, porque los habrá, dirás: ostras, que burro, por qué no he escogido B. Pero si hubieras escogido B, también habrían surgido problemas. Cuando vives, vas aprendiendo. En la vida no pierdes. O ganas o aprendes. Llega un momento que piensas: si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho diferente. No te engañes, lo hubieras hecho igual, pero cuando decidiste, no sabías todo lo que has aprendido ahora. Escojas el camino que escojas, se aprende. Adelante, hay que ser valiente.