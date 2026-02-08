Olga Tubau: "Le dije a Rubiales: 'fue impresentable, ¿no te das cuenta de que esto no se puede hacer?', 'Lo he hecho toda la vida', contestó"

En esta segunda parte de la entrevista En confianza, de SanaMente, Olga Tubau explica los valores en los que se fundamenta su forma de ejercer la abogacía. Y revela la intrahistoria personal de la defensa del polémico Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol.

-¿Crees en el Estado de Derecho?

-Sí. Está minado, mermado, laminado, pero como existe, debemos hacer el esfuerzo para que las instituciones vuelvan a garantizarlo. Si tiramos la toalla y decimos que se ha acabado la democracia, éste es el peor planteamiento. El capitalismo ha existido siempre. En los 50, 60 y 70, se equilibraron las desigualdades con el Estado del bienestar.

"Ahora los ricos son más ricos que nunca y el Estado del Bienestar está dinamitado"

Ahora los ricos son más ricos que nunca y el Estado del Bienestar está dinamitado, entre otras cosas porque la sanidad pública está desatendida y la vivienda... Primos míos vinieron de un pueblo de Cuenca, fueron a trabajar a la Seat, se acabaron comprando un piso en Nou Barris o en la Trinitat Vella y con esfuerzo se compraron un terreno. ¿Alguno de nuestros jóvenes puede hacerlo ahora?

-Ni de coña.

-Ahora estamos mucho peor, porque el capitalismo ya no tiene pudor. Durante un tiempo las empresas querían hacer ver que eran socialmente responsables, ahora ya da igual, 'a pecho descubierto'. Y tienes a un chico de 24 años que entra en una consultoría y un año después te das cuenta de que ha estado haciendo jornadas de 72 horas sin dormir y que ha tenido que ir a una unidad psiquiátrica de urgencias porque se ha quemado. Todo esto es muy desalentador y no parece que por el momento tengamos una clase política capaz de revertirlo. Pero hay que seguir...

-En la parcela de cada uno...

-Sí. Aquí como abogada, ¿qué puedes hacer? Pues en cada defensa que llevo a cabo y en la que invoco vulneración de derechos fundamentales, reclamo la presunción de inocencia, si me dan la razón, esto ha servido a una persona pero también sirve para construir un cuerpo jurisprudencial que nos puede servir a todos.

-¿Te pones algún límite moral, respecto a quién representarías?

-No. Ideológico, sí.

Olga Tubau, tras la entrevista, en su despacho. / Manu Mitru / EPC

-¿Defenderías a Donald Trump?

-No. No. Y hay cosas que no defendería porque no me veo con ánimo, como temas donde los niños son víctima, a menos que vea muy claro que mi cliente es inocente.

-¿Les preguntas a tus clientes si son inocentes?

-No. La gran mayoría me dice 'no es verdad, no lo he hecho'.

-O te mienten...

-O te mienten. Y después hay gente que dice 'lo he hecho, y a partir de ahí, haga lo que pueda'. La necesidad de terapia que tengo cuando me condenan a alguien que estoy convencida de que es inocente es diferente a si el primer día el señor me ha dicho 'lo he hecho' [ríe].

No quería llevar el caso Rubiales porque me daba pereza el tema mediático y comentarios del tipo 'cómo una mujer feminista lleva este tema…'.

-¿Cómo fue la conversación con tus hijas cuando aceptaste defender a Luis Rubiales?

-Cuando me llaman con el tema Rubiales, hablo con mis socios y les digo que no querría llevarlo. El tema lo encuentro interesantísimo: el debate de si ese beso se ha dado con un ánimo sexual, lúbrico y si es o no una agresión sexual.

-Lo dices porque sabes lo que dice el Código Penal…

-Si de repente la hubiera penetrado no habría discusión. Un beso puede ser un acto sexual, es verdad, porque es una zona erógena, pero puede ser también una manifestación de cariño porque muchos padres y madres dan besos en la boca de sus hijos y aquí no hay intención sexual.

-No te lo pregunto tanto a nivel jurídico como…

-Yo dije que no quería llevarlo porque me daba pereza el tema mediático y comentarios del tipo 'cómo una mujer feminista lleva este tema…'. Yo les dije a mis socios que pasaba, que no. Y me contestaron: 'A ver, si llevamos agresiones sexuales -que creemos que no lo son- donde piden diez años de cárcel, ¿ahora no aceptarás esto? Ni hablar'. Un minuto después de decidir aceptar el caso, envié un whatsapp a la familia. Mi hijo trabaja aquí y me defendió respecto a mis hijas. Yo sabía que a ellas les caería como una bomba.

-Al día siguiente tenías cena familiar...

-Del aniversario de la mayor de mis hijas, Elisenda. La cena fue un drama. Discutimos fuerte. Si todavía fuera una bronca por explicar qué es la presunción de inocencia, o porque yo detesto a los evasores fiscales…, pero es que era 'la gran decepción'; 'mamá, tú que tienes una trayectoria impecable, que todo el mundo te quiere…'

-Pero no cambiaste de opinión porque crees en el Estado de Derecho.

-Claro. Y se lo dije.

-A pesar de que sea un hombre que genera mucho rechazo

-Mucho rechazo. No puedes ni imaginarlo. En Madrid, cuando estábamos en un hotel en la Castellana durante el juicio, y algún día que habíamos salido a dar una vuelta los dos, la gente parándole pidiéndole fotos, autógrafos y diciéndole: 'don Luis, no hay derecho lo que están haciendo con usted, eso lo hacen para tapar lo de la amnistía'. ¡Unos locos! Y yo flipando. Aquí le habrían tirado huevos por la calle, pero en el resto de España y para un sector, es un héroe.

Tubau, en su despacho, tras la entrevista. / Manu Mitru / EPC

-¿Qué conclusión sacas de este ambiente?

-El señor que le decía esto es el que vota a Vox, o a este PP más rancio, y piensa: 'Jennifer Hermoso es una feminazi aprovechada que quiere enfundar a este tío, manipulada por el Gobierno y por feministas como las de Podemos y dónde iremos a parar'.

-Tú te abstraes de todo esto, entonces

-Yo me abstraigo. Si además a él le dije: 'A ver, fue impresentable, Luis, ¿no te das cuenta de que esto no se puede hacer?', 'Lo he hecho toda la vida', contestó. 'Sí y antes los señores también se acercaban a las criadas contra su voluntad, pero no por haberlo hecho toda la vida está bien'. Y después también: 'Chico, estuviste muy mal asesorado, porque si me hubieras llamado tú al minuto uno, te hubiera dicho 'Luis, dimite ya, haz un comunicado diciendo que ha sido deplorable, que lo sientes mucho, que dimites, que eres consciente de que una persona que ha hecho algo así no puede estar en la esfera pública' y no hubiera pasado nada. En cambio, te vas a una asamblea de la Real Federación y dices 'por mis cojones que no dimito'. Estás pagando el precio por todo esto'. 'No me digas esto Olga que no es justo', contestó. 'Ya lo sé que no es justo, pero el mundo no es como queremos, es como es'.

"Le dije 'antes los señores también se acercaban a las criadas contra su voluntad, pero no por haberlo hecho toda la vida está bien'"

-Entonces, con tus hijas…

-Fue durísima la conversación, volvimos a casa todos con un mal rollo descomunal. Al día siguiente les dije 'me sabe muy mal, espero que esto amaine, que podamos hablar tranquilamente, yo como siempre haré una defensa estrictamente jurídica, no defenderé al personaje y a partir de ahí valorad lo que Ramón -mi hijo, abogado- y yo os intentamos siempre trasladar sobre el derecho a la defensa. Es que para mi hija pequeña nadie que haya sido acusado de una agresión sexual tendría abogado. Y esto no puede ser. El día que tengáis un amigo en el que creéis y ponéis la mano en el fuego por él y tenga una denuncia de este tipo, entonces ya hablaremos. Les costó mucho, y seguramente recibieron muchos mensajes de amigas y amigos diciéndoles 'qué hace tu madre defendiendo a ese impresentable'.

Olga Tubau, tras la entrevista, en su despacho. / Manu Mitru / EPC

"Es mucho mejor que le defienda alguien de mi perfil que será muy respetuosa con la víctima, aunque yo la intentaré poner contra las cuerdas"

-Todo el mundo tiene derecho a la defensa…

-Claro, y es mucho mejor que le defienda alguien de mi perfil que será muy respetuosa con la víctima, aunque yo la intentaré poner contra las cuerdas.

-¿Te sentiste incómoda con las preguntas a Jennifer Hermoso?

-No. Le hacía las preguntas, evidentemente intentaba cuestionar comportamientos que había tenido, si lo vivió como agresión sexual. Dio una entrevista justo después en la cadena SER diciendo que lo ocurrido era una tontería… Pero siempre desde el respeto absoluto, y en el informe, respeto absoluto.

-¿Has hablado personalmente con Jennifer?

-No.