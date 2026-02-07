Olga Tubau, abogada: "Tomo escitalopram (antidepresivo) desde hace dos años; estas cosas se tienen que explicar"

Olga Tubau es mucho más que una abogada penalista. Mucho más que la que logró condenar al ministro José Barrionuevo por los GAL, la que consiguió la absolución de Josep Lluís Trapero o la que ha defendido a un personaje tan controvertido como Luis Rubiales. Es una persona culta, de origen humilde y raíces comunistas, que en esta conversación habla de sus valores y, por primera vez, de su salud emocional.

-Tu padre era comunista. ¿Qué te ha quedado a ti de esos valores?, ¿cómo lo has filtrado?

-Sin duda tiene una vertiente mucho más humanista y moral cualquier ideología de izquierdas que de derechas. Y no digo que gente de derechas pueda compartir valores de ética, moral; al igual que el valor del cristianismo en muchas cosas sería como el de mi padre que era ultracomunista. Yo creo que me ha quedado la conciencia de que soy una persona muy favorecida socialmente, económicamente, pero yo no olvido de dónde vengo y además tengo mucha conciencia social. Tengo tendencia a ponerme junto a los desfavorecidos. Y con mis amigos, algunos muy pijos, soy muy beligerante y me indigno cuando se quejan de que pagan muchos impuestos pero cuando uno de ellos tiene un cáncer se va al Clínic.

-¿El 'Libertad, igualdad y fraternidad' lo tienes presente, tú que viviste los primeros años en París?

-Sí, lo tengo muy presente. Y el lema de la escuela pública, libre y republicana. Lo tengo presente porque en casa vivíamos también pendientes de lo que estaba ocurriendo en España. Es verdad que a los inmigrantes les daban cobertura legal como franceses. Pero Francia es un país extraordinariamente racista. Iba paseando con mis padres, hablando en castellano y oía detrás el comentario de que éramos extranjeros. Y, por otra parte, en la escuela con la hija del médico y del notario, nunca sentí discriminación alguna. La libertad consistía en que existía el partido socialista, el comunista, una manifestación, una huelga...

-¿Cómo ves el momento actual de la sociedad en cuanto a los valores y el respeto a la diferencia?

-Cada vez estamos más idiotizados, cada vez nos educamos más a través de TikTok. Si la fuente de información es una influencer que no ha leído un libro en su vida, será muy difícil que avancemos. No quiero ser pesimista porque hay gente joven extraordinaria pero creo que estamos en un momento difícil para los discursos inclusivos respecto a personas distintas por origen, por orientación sexual, porque sufren una enfermedad mental.

Debemos volver a lo que decía Voltaire de 'cultivez votre jardin' [cultiva tu jardín]. Lo que no puedes hacer, porque entonces sí terminas con una enfermedad mental, es decir 'esto se acaba, es el fin del mundo, volvemos al Tercer Reich, estamos a un minuto de los campos de concentración...' Si te quedas con esto, entonces es diazepan a tope. No.

-Hablando de diazepan y de emociones... lloraste en la defensa final del caso Trapero y a continuación pediste perdón...

-...'por este espectáculo lamentable' [ríe].

Olga Tubau, tras la entrevista. / Manu Mitru / EPC

-Ahora, pasado el tiempo, ¿crees que llorar fue un espectáculo lamentable?

-No. Pero en ese momento pensé 'Tubau, en una sala de vistas de un juicio no se llora, esto es una discusión jurídica'.

-Lloran muchas personas públicas...

-... Pero no habrás visto a muchos abogados y fiscales llorando. Ahora creo que tenía derecho a hacerlo, porque además soy de emoción fácil. Otra vez que me saltaron las lágrimas fue en un veredicto de absolución, pero el foco no estaba puesto sobre mí. Era por felicidad, porque había terminado la pesadilla para aquel chico.

-¿Qué más te hace llorar?

-Me hacen llorar las cosas tristes y los gestos de cariño, las escenas de bondad. Mis nietos también. Soy una persona muy emotiva, nada fría, enseguida intento establecer relaciones muy cercanas con la gente. Quizá sea un problema de ego, pero es que quiero que la gente esté bien conmigo.

-Y ríes mucho...

-Sí, mucho. Nos reímos de cosas horribles y dramáticas, en el despacho [ríe]. Al final, se tiene que desdramatizar. Reír siempre ha sido curativo y ahora ya tenemos terapias de risa. Reúnete con gente graciosa o vete un espectáculo de humor, y ya reirás. No hace falta que te lo monten.

-Muchas gracias, Olga...

-Estás tocando el tema de las emociones... Tomo escitalopram [un antidepresivo] desde hace dos años. Y esto se puede decir y estas cosas deben explicarse. Mi profesión me reporta mucha felicidad pero también mucho dolor. Y padezco mucha angustia y muchas mañanas al levantarme noto que me falta la respiración porque tengo que enfrentarme a un juicio complicado, preparar a un joven de 20 años acusado de una agresión sexual. Y soy incapaz de dejarlo fuera cuando llego a casa, donde además soy muy feliz con mi marido.

-No puedes dejarlo fuera...

-Me he resistido durante muchos años a ir al médico y en mi entorno hay mucha gente que toma antidepresivos o algo por la ansiedad pero yo siempre había pensado que yo sola podía. Me ponía Johann Sebastian Bach, pero cuando algo está ya tan consolidado no se cura así.

Hace dos años, después de la muerte de mi padre, no había pasado bien el luto, y la psiquiatra me dijo 'aparte de la ansiedad y angustia estás también con una depresión, y debes tomar algo'. Y tomo algo. Y esto a mí me ha devuelto la vida. La química me ha liberado de tanto sufrimiento que ahora pienso 'tú eres imbécil, ¿por qué no lo hiciste hace diez años?

-Porque lo arrastrabas...

Exacto. Y te habrías ahorrado adelgazar cinco kilos, porque cuando estás angustiada tienes dos posibilidades, vaciar la nevera o quedarte anoréxica. Pero hemos ganado mucho, porque la gente joven ya no siente la barrera a la hora de pedir ayuda a un psicólogo o un psiquiatra. Creo que debe hacerse, igual que cuando te duele un pie te tomas un antiinflamatorio. Es que es fantástico, no te puedes imaginar lo bien que te va si además caes en un profesional que acierta.

-¿Qué has notado con la medicación?

-Las cosas claro que me preocupan, pero no tengo ese miedo reverencial y la sensación de que no llegaré pero que debo controlarme para que el cliente no note que estoy tan aterrorizada como él. Antes de un juicio he llegado a ir a un aseo a vomitar.

-Aunque ahora tienes experiencia...

-Sí, pero da igual, lo paso peor ahora que hace 40 años, y también es verdad que entro en la sala de vistas con la toga, ya está. Me irá peor o mejor, pero ese escenario lo domino y será muy difícil que pase algo en el juicio que me hunda y estoy preparada para lo peor y sé dónde pueden pasar cosas horribles...

-Pero antes del juicio...

-Antes es un horror. Y también tienes tu vida personal, un padre enfermo, una madre, unos hijos que te preocupan por lo que sea... Pero eso es vivir.

-¿Esto ha ido acompañado de terapia psicológica?

-No. Voy a una psiquiatra que, cuando voy, me hace hablar de muchas cosas, porque me cuesta mucho hablar de lo que no va bien, me lo guardo todo para mí. Pero terapia, no.

-Que hablaras de esto hace 10 años habría sonado...

-Hay que hablar de ello y que la gente vea que detrás de las fachadas de una ultraseguridad en sí mismo, de dominio, puede haber también mucho miedo, muchas dudas... para que quien lo sufra no piense que es blando.

-Y que lo pasa todo el mundo, gente bien posicionada y gente de clase trabajadora.

-Absolutamente.