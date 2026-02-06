Recursos sanitarios
El plan para crear unidades especializadas en TOC sigue a la espera de aprobación, mientras pacientes y profesionales reclaman más recursos
La creación de recursos para este trastorno permitiría un mejor tratamiento e investigación
El Govern prevé publicar la guia del TOC en el segundo semestre y aplicarla en función de los presupuestos
¿Qué es y qué no es el TOC?
Entidades, testimonios en primera persona y psiquiatras especializadas han reclamado en el Parlament la creación de unidades especializadas en Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) como las que existen, por ejemplo, para los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Esta medida está incluida en una guía para mejorar la atención de este trastorno, que afecta a entre 160 mil y 240 personas en Catalunya. El Parlament ha aprobado una resolución para fomentar mejoras, pero la concreción de las mismas sigue pendiente. Entre otras cuestiones, por la falta de presupuestos. El Govern ha impulsado formación especializada a unos 200 profesionales y seguirá con ello en el 2026.
María del Pino Alonso, jefa de Psiquiatría del hospital de Bellvitge, especializada en TOC, ha descrito, en la comisión parlamentaria de salud, que la guía se plantea una atención escalonada -desde los casos más leves a los más graves- y que para los pacientes con mayor gravedad existan unidades de excelencia que actúen como referencia de los hospitales de día y centro de salud mental infantil y juvenil y para adultos, y que hagan tareas de investigación. "Sería un hospital de día específico para TOC, igual que hay siete para TCA; lo que funciona en salud mental es la red", ha explicado Alonso ante la comisión.
Este tipo de unidades son clave para abordar el tratamiento cuanto antes, dado que en el TOC a menudo pasan más de siete años entre los primeros síntomas y el acceso a un tratamiento adecuado (cuanto más se tarde en tratar a cada persona, peor es su evolución y peor es su respuesta al tratamiento, según las expertas). El caso es que, según Alonso, hoy por hoy se diagnostica y trata al 1% de las personas que deberían estar vinculadas al servicio de salud mental, y muchas están en el ámbito privado, sobre todo en la terapia de conducta; es muy poco equitativo que solo puedan tener una atención de calidad quienes puedan pagarla, sobre todo cuando la atención existe y el TOC tiene tratamiento":
En este mismos sentido, la doctora Luisa Lázaro, del Hospital Clínic, ha detallado que el tratamiento del TOC está bien establecido, y que tanto el Clínico como Bellvitge disponen de formación específica. "Tiene que haber un servicio especializado par apacientes con patología TOC más grave, y sobre todo, empezar con el tratamiento psicológico, porque desde los CSMIJ (centros de salud mental infantil y juvenil) es mucho más fácil poner un fármaco -a lo mejor vamos más rápido- que establecer un tratamiento psicológico, que cuesta unas horas de tratamiento".
Lázaro también ha hecho mención de la guía existente, que incluye un programa de formación para psicólogos clínicos y psiquiatras. "No se trata de crear nuevos tratamientos -añade- sino ponerlos en práctica, está todo inventado; el Govern ha hecho un esfuerzo tremendo para incorporar a profesionales, puede haber más; hay que tratar cada patología con arreglo al tratamiento adecuado", ha destacado ante los grupos parlamentarios y las entidades.
Tratamientos innovadores
Pino Alonso ha citado dos tratamientos innovadores de neuromodulación para los casos más graves (en los que el paciente pasa más de la mitad del tiempo sometido a pensamientos y acciones obsesivas y compulsiones), en paralelo al de la terapia cognitivo conductual y la medicación.
Se trata de la estimulación magnética transcraneal, que se lleva a cabo en el ámbito privado, según ha lamentado esta profesional, que ha comparado el coste de esta maquinaria con el del robot Da Vinci (cien mil euros respecto a tres o cuatro millones, respectivamente) para explicar que esta herramienta para el TOC y otros trastornos ha llegado a los hospitales en parte gracias a la filantropía. "Se trata de decidir que una parte de los recursos, que son limitados, se puedan dedicar a la salud mental, que les podamos ofrecer la misma atención de calidad que a un enfermo de cáncer", ha reclamado.
Los planes del Govern
Fuentes del Departament de Salut confían en que la guía sobre el TOC se publique en el segundo semestre del año -tras pasar todos los filtros internos- y se pueda ir aplicando en función de los presupuestos. Explican que la creación de unidades especializadas para casos graves, como las de TCA no se vislumbra a corto plazo y se centran, por ahora, en la formación especliazada aprofesionaes (200 el pasado año). También prevé poder acreditar a Bellvitge y el Clínic como centros especializados. La falta de presupuestos (el Govern trabaja con los del 2023 prorrogados) limita la capacidad presupuestaria para implantar nuevas medidas. Por ello se centra en la formación para mejorar la detección precoz (de un trastorno gravemente incapacitante, con alto índice de ideaciones suicidas y en el que el paciente pasa una media de siete años hasta recibir un diagnóstico) y el abordaje psicológico.
Buenas intenciones, por unanimidad
El Parlament, a instancias del PSC, ha aprobado en esta misma sesión una resolución en la que se insta a tomar algunas de estas medidas, como mejorar la formación del los profesionales, reforzar los centros de excelencia, trabajar en la detección precoz y lograr que el Clínic y Bellvitge sean considerados hospitales de excelencia para la atención del TOC, entre otras medidas. El texto lo han apoyado todos los grupos, si bien algunos de los de la oposición han reclamado al Govern que no solo apruebe estas declaraciones sino que las haga realidad.
