Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoRodaliesPuigdemontLaLigaAdifAyusoRadares móvilesCarles PuigdemontJosefina CastellvíAudiencia televisiónEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Educación

La clave de Álvaro Bilbao, experto en crianza, para enseñar responsabilidad a un hijo: "Deja que la vida les enseñe"

El neuropsicólogo explica una experiencia personal que puede generar debate

Las frases que recomienda el piscólogo Álvaro Bilbao para tus hijos: Cuando le veas dudar..."

El psicólogo Álvaro Bilbao advierte a los padres: si tu hijo hace estas preguntas, acude al pediatra "lo antes posible"

Álvaro Bilbao

Álvaro Bilbao / MARC MARTI

Balma Simó

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El psicólogo Álvaro Bilbao ha compartido en Instagram una situación con una de sus dos hijas, en su segundo día de instituto, que puede ocurrirle a muchos niños.

Según explica, cada mañana una de ellas se prepara con rapidez, mientras la otra se lo toma con calma. Ese día, la que salió "tres minutos más tarde" perdió el autobús y volvió a casa pidiendo ayuda.

Asumir las consecuencias

El padre recuerda su reacción al regresar diez minutos más tarde: "Papá, he perdido el autobús. ¿Me puedes llevar?". Ante la sorpresa de la adolescente, el neuropsicólogo toma una decisión firme: "Con todo el dolor de mi corazón, le he dicho que no".

Pero cuenta que la joven insistió, sin poder creerlo. Bilbao se limitó a responderle: "No, cariño, lo siento". Con esta enseñanza, pretende que comprenda que la puntualidad y la organización son responsabilidades de cada uno.

La hija, sin otra opción, decidió salir corriendo de casa "para intentar llegar al instituto caminando". "Son 30 minutos, 15 si va corriendo", detalla el experto en educación.

Educar no siempre es fácil

Sin embargo, el neuropsicólogo reconoce que no fue una decisión sencilla: "Por supuesto que me he sentido mal, pero mi trabajo no es caer bien ni ganarme muchos 'gracias, papi'". Según explica, su objetivo no es recibir agradecimientos inmediatos, sino ayudar a sus hijas a crecer. "A veces, es dejar que la vida les enseñe", afirma Bilbao.

Finalmente, el especialista señala que esta situación se produjo hace un año y ha tenido efecto duradero: "Te puedo asegurar que mi hija no volvió a perder ni un solo autobús durante todo el curso".

Noticias relacionadas y más

Asimismo, el psicólogo quiere concienciar a los padres de que hay momentos en la vida en que es importante permitir que los hijos enfrenten retos y aprendan de sus propios errores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La AP-7 reabre a partir de este miércoles solo para que circulen buses interurbanos y de Renfe
  2. Catalunya, con 44.000 casos nuevos de cáncer y 18.000 muertes en 2025, incorpora el test molecular de sangre para tratar el de pulmón
  3. Dos paleontólogos de prestigio de EEUU ya trabajan en Catalunya: 'Con Trump, estudiar la evolución humana se ha vuelto tabú
  4. Borrasca Leonardo, en directo: última hora de temporal de fuertes lluvias y la alerta roja en Andalucía
  5. Muere Josefina Castellví, la bióloga que se enamoró de la Antártida
  6. Laura Mezquita, oncóloga: 'El radón, segunda causa del cáncer de pulmón, puede encontrarse en cualquier vivienda, hay que medirlo
  7. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  8. El aumento de casos de sarampión obliga a reforzar medidas: Catalunya insta a los nacidos entre 1978 y 1980 a vacunarse y hará PCR 'a la mínima sospecha

La clave de Álvaro Bilbao, experto en crianza, para enseñar responsabilidad a un hijo: "Deja que la vida les enseñe"

La clave de Álvaro Bilbao, experto en crianza, para enseñar responsabilidad a un hijo: "Deja que la vida les enseñe"

Simon Sinek, experto en liderazgo, sobre los buenos líderes: "Esto es lo que significa liderar con propósito"

Simon Sinek, experto en liderazgo, sobre los buenos líderes: "Esto es lo que significa liderar con propósito"

Juan Lucas Martín, psicólogo, sobre cómo sanar un trauma: "El cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que vive"

Juan Lucas Martín, psicólogo, sobre cómo sanar un trauma: "El cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que vive"

Psiquiatras y psicólogos ven positiva pero insuficiente la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años

Psiquiatras y psicólogos ven positiva pero insuficiente la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años

Tener móvil antes de los 12 años se asocia a peor salud emocional y menos horas de sueño

Tener móvil antes de los 12 años se asocia a peor salud emocional y menos horas de sueño

Holanda y Escocia disponen de rituales poéticos para personas que mueren en soledad y sin apoyo social

Holanda y Escocia disponen de rituales poéticos para personas que mueren en soledad y sin apoyo social

Xavier Vidal, librero: "Luz, más luz"

Xavier Vidal, librero: "Luz, más luz"

Carmen Prieto, activista: "Oír los traumas de los demás, a veces, puede aligerar los propios, pero otras veces los puede reavivar. Es imposible sostenerlos todos"

Carmen Prieto, activista: "Oír los traumas de los demás, a veces, puede aligerar los propios, pero otras veces los puede reavivar. Es imposible sostenerlos todos"