Educación
La clave de Álvaro Bilbao, experto en crianza, para enseñar responsabilidad a un hijo: "Deja que la vida les enseñe"
El neuropsicólogo explica una experiencia personal que puede generar debate
Las frases que recomienda el piscólogo Álvaro Bilbao para tus hijos: Cuando le veas dudar..."
El psicólogo Álvaro Bilbao advierte a los padres: si tu hijo hace estas preguntas, acude al pediatra "lo antes posible"
Balma Simó
El psicólogo Álvaro Bilbao ha compartido en Instagram una situación con una de sus dos hijas, en su segundo día de instituto, que puede ocurrirle a muchos niños.
Según explica, cada mañana una de ellas se prepara con rapidez, mientras la otra se lo toma con calma. Ese día, la que salió "tres minutos más tarde" perdió el autobús y volvió a casa pidiendo ayuda.
Asumir las consecuencias
El padre recuerda su reacción al regresar diez minutos más tarde: "Papá, he perdido el autobús. ¿Me puedes llevar?". Ante la sorpresa de la adolescente, el neuropsicólogo toma una decisión firme: "Con todo el dolor de mi corazón, le he dicho que no".
Pero cuenta que la joven insistió, sin poder creerlo. Bilbao se limitó a responderle: "No, cariño, lo siento". Con esta enseñanza, pretende que comprenda que la puntualidad y la organización son responsabilidades de cada uno.
La hija, sin otra opción, decidió salir corriendo de casa "para intentar llegar al instituto caminando". "Son 30 minutos, 15 si va corriendo", detalla el experto en educación.
Educar no siempre es fácil
Sin embargo, el neuropsicólogo reconoce que no fue una decisión sencilla: "Por supuesto que me he sentido mal, pero mi trabajo no es caer bien ni ganarme muchos 'gracias, papi'". Según explica, su objetivo no es recibir agradecimientos inmediatos, sino ayudar a sus hijas a crecer. "A veces, es dejar que la vida les enseñe", afirma Bilbao.
Finalmente, el especialista señala que esta situación se produjo hace un año y ha tenido efecto duradero: "Te puedo asegurar que mi hija no volvió a perder ni un solo autobús durante todo el curso".
Asimismo, el psicólogo quiere concienciar a los padres de que hay momentos en la vida en que es importante permitir que los hijos enfrenten retos y aprendan de sus propios errores.
