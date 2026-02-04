Holanda y Escocia disponen de rituales poéticos para personas que mueren en soledad y sin apoyo social

Morir en soledad no es solo morir sin familiares o amistades alrededor. Es morir sin testigos, sin palabras, sin un relato que dé sentido al final de una vida. Cuando esto ocurre, la muerte se convierte en un trámite administrativo gestionado en silencio. Frente a este vacío, iniciativas en países como Holanda y Escocia han empezado a asumir la despedida de personas que mueren sin red social, mientras la psicología alerta de que la ausencia de despedida y de testigos puede dejar el duelo interrumpido e invisibilizado.

Poner palabras al silencio

En varias ciudades de los Países Bajos cuando las personas mueren sin que nadie reclame el cuerpo ni asista al funeral, la despedida recae en la administración, a menudo sin ningún gesto simbólico. Hace más de veinte años, la fundación De Eenzame Uitvaart empezó a escribir y leer un poema durante estos entierros para evitar que estas muertes pasaran completamente desapercibidas.

Cuando mueren estas personas, lo mínimo que podemos hacer es ofrecerles una despedida digna Joris van Casteren — Periodista y escritor, presidente de la entidad Eenzame Uitvaart

“El problema es que muchas de estas personas solo existían de una manera administrativa. Cuando mueren, lo mínimo que podemos hacer es ofrecerles una despedida digna”, explica el periodista y escritor Joris van Casteren, presidente de la entidad. La iniciativa no busca idealizar la vida de quien ha muerto ni suplir los vínculos inexistentes, sino reconocer su existencia. “Este trabajo no va de homenajear a nadie, sino de reconocer que estas personas existieron”, resume.

Los poemas se construyen a partir de la poca información disponible y funcionan como una memoria mínima, pública. “Cuando lees los retratos de estas personas, te das cuenta de que podrías haber sido tú”, añade van Casteren. La muerte en soledad, advierte, no es una excepción extraña, sino el posible final de una vida atravesada por el aislamiento o la precariedad.

Cuando la comunidad asume la despedida

En Escocia, la muerte en soledad se aborda también desde una perspectiva pública. Cuando una persona muere sin familiares ni recursos, el Estado asume la organización del funeral a través de los llamados “funerales de salud pública”. En este contexto nace The Lonely Funeral, un proyecto que combina ritual civil y poesía para evitar que estas despedidas queden reducidas a un simple procedimiento administrativo.

Cuando una persona muere y no hay nadie que pueda hablar por ella, alguien igualmente tiene que asumir la responsabilidad de decir adiós Michael Hannah — Oficiante de funerales en Escocia bajo el proyecto The Lonely Funeral

“Cuando una persona muere y no hay nadie que pueda hablar por ella, alguien igualmente tiene que asumir la responsabilidad de decir adiós”, explica Michael Hannah, oficiante de los funerales. “Un ritual no puede sustituir a una familia ni a una vida de vínculos, pero puede evitar que la muerte quede reducida a un trámite”, añade.

Para Andy Jackson, poeta e impulsor del proyecto, estas muertes no son solo historias individuales. “Las muertes en soledad no son solo dramas personales: son una cuestión de salud pública”, afirma. La poesía, en este caso, no habla desde la intimidad, sino desde lo colectivo. “No habla solo por la persona que ha muerto, sino en nombre de la comunidad que no estuvo allí”. Este es uno de los poemas recitados en Holanda:

Papeleo

Recortes de periódicos, extractos bancarios,

un viejo álbum de fotografías, tu mesa frente a

la ventana lo ha conservado todo.

El boceto de un poema, amarillento,

la entrevista en Panorama, de hace medio

siglo. Sabes exactamente lo que buscas.

Se fue. Correo del municipio,

el dibujo de una cabeza con los

puntos y meridianos para su

Agujas de plata. Todos estos papeles

te hablan una vez más

desde la mesa junto a la ventana:

Somos el libro que

escribiste en silencio, la colección de poemas

que nadie ha leído.

Peter Swanborn.

El proyecto escocés ha desarrollado incluso directrices para que equipos locales puedan asumir estos funerales de manera estable y coordinada con los servicios públicos, un indicio de que la muerte en soledad ha dejado de considerarse una excepción.

Cuando una persona muere sola, el duelo queda interrumpido

Desde la psicología, la mirada se sitúa en las consecuencias emocionales de esta ausencia de despedida. “Tener a alguien que actúe como testigo al final de una vida permite construir un relato alrededor de la pérdida. Sin ese relato, la pérdida es muy difícil de integrar”, explica Annalaura Cardella, portavoz del grupo de trabajo de duelo y pérdida del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya.

Tener a alguien que actúe como testigo al final de una vida permite construir un relato alrededor de la pérdida. Sin ese relato, la pérdida es muy difícil de integrar Annalaura Cardella — Portavoz del grupo de trabajo de duelo y pérdida del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya.

Cuando la muerte se produce en silencio, sin nadie que la acompañe ni la reconozca, el duelo no desaparece. “Queda incompleto, silenciado y a menudo enquistado”, advierte. Este vacío no afecta solo a la persona que muere, sino también a la comunidad que no ha podido mirar de frente esa ausencia.

Varios ataúdes. / Varios ataúdes. / lne

La muerte en soledad, añade Cardella, suele ser el final de un proceso previo de aislamiento social y emocional. Sin testigos ni relato, cuesta incluso darse cuenta de que hay una pérdida. “El acompañamiento al final de la vida no cambia el final, pero sí la manera en que una vida —y su desaparición— quedan inscritas en la memoria colectiva”.

La despedida cuando una persona muere sola

Decir adiós no repara la vida que faltó, pero puede evitar que la muerte quede reducida al silencio. En Holanda, el gesto poético busca “reconocer que estas personas existieron”, aunque solo lo hicieran “de una manera administrativa”. En Escocia, el ritual parte de la misma idea: cuando nadie puede hablar por una persona, “alguien igualmente tiene que asumir la responsabilidad de decir adiós”, para que la muerte no sea solo un trámite. La despedida no cambia el final, pero sí la manera en que una vida —y su desaparición— quedan inscritas en la memoria colectiva.

Noticias relacionadas

Por qué no hay una cifra de personas que mueren solas

En España no existe un registro oficial que contabilice cuántas personas mueren solas. La muerte en soledad no se recoge como una categoría específica y queda diluida entre procedimientos administrativos gestionados por servicios sociales, juzgados o ayuntamientos. Aun así, algunos indicadores apunta a la magnitud del fenómeno: cerca de cinco millones de personas viven solas, más del 40% de ellas mayores de 65 años, y el 20% de la población sufre soledad no deseada. La muerte en soledad sigue siendo una realidad invisible.