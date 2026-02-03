Xavier Vidal, librero: "Luz, más luz"

No llueve nunca a gusto de todos. Hace un par de años no llovía y podíamos ver y visitar la iglesia de Sant Romà, que quedó tapada por el agua en 1962 con la construcción del pantano de Sau. Hoy los embalses catalanes tienen que desaguar de forma controlada para evitar inundaciones.

Durante la sequía el sufrimiento era quedarse sin agua, lo que podía generar actitudes derivadas de la angustia. Hoy, y después de seis semanas de lluvias, cielos cubiertos, frío y viento, nos preguntamos cómo lo hacen en los países del norte donde no ven el sol durante muchos períodos del año. Porque los mediterráneos, acostumbrados a la luz solar en cantidades desbordantes observamos que con el agua y la grisura nuestra actitud ante la vida se expresa de forma más triste. No estamos acostumbrados a ello.

Suicidios nórdicos

Los nórdicos tampoco, y esto explica que por un lado el número de suicidios en aquellos países sea mucho más alto que en nuestra orilla marítima y también que el número de intérpretes musicales, poetas y escritores y artesanos sea mucho más alto allá que aquí. Cuando no existía internet, la televisión o la radio y lo único que podías hacer era quedarte en casa porque en la calle hacía frío, llovía o nevaba y no había luz la única alternativa era quedarse en casa practicando. Mucha disciplina y poca alegría.

La demanda de Goethe

Goethe, que vendría a ser el padre de las letras alemanas, viajaba mucho a Italia donde encontraba historia, cultura y costumbres. Pero sobre todo encontraba también la luz que no tenía en Weimar. Dicen los hagiógrafos que las últimas palabras del poeta antes de morir fueron: "luz, más luz". A partir de ahí las interpretaciones sobre el significado de esta expresión han sido muy variadas. No son el motivo de estas líneas.

Muchos se transforman en demasiados

Luz, más luz. Si hay luz es muy probable que el tiempo atmosférico sea agradable y esto hace que el tiempo cronológico se estire. El ser humano admira la función vegetal de la fotosíntesis. Y por eso crecemos en postura y actitud positiva en verano y nos marchitamos un poquito en otoño y en invierno.

La ausencia de luz y un tiempo como el que hemos vivido en las últimas semanas hacen que nos refugiemos en casa. Salimos menos, nos relacionamos menos con amigos y amigas, conocidos y conocidas, saludados y saludadas. Con la humanidad en general. Quedarse en casa nos aísla. Y unos días no está mal, pero muchos se transforman en demasiados y esto genera mayor tristeza. Porque somos sociales. La luz es el elemento fundamental que se deriva de ello. Nos hace sentir mejor, más seguros porque vemos las cosas, más contentos porque podemos admirar lo bello.

Quedarse en casa y reprimir la socialización cuando lo haces porque el tiempo atmosférico te obliga y no porque quieres (soledad querida vs soledad obligada) causa sensaciones más negativas. Si, además, le sumas que la radio o la televisión Internet te cuenten la situación del mundo en pleno 2026… la combinación no puede ser peor por nuestro estado de ánimo.

¡Luz, más luz!