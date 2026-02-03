Psicología y meteorología
Guía práctica para convivir emocionalmente con el mal tiempo
No precipitar conclusiones y realizar pequeños cambios de hábitos, claves para superar el bache
¿Por qué el mal tiempo amplifica los dolores de cabeza, el malestar y empeora el humor?
España se prepara para otra semana de borrascas
Diciembre y enero están siendo meses especialmente lluviosos, fríos y ventosos. Este mismo lunes se ha anunciado una nueva borrasca. Es más, como explica la experta de EL PERIÓDICO, Valentina Raffio, desde que empezó el otoño hasta ahora, en pleno ecuador del invierno, Catalunya ha vivido unos meses marcados por la sucesión casi ininterrumpida de borrascas, lluvias persistentes y episodios de tiempo adverso. ¿Cómo afrontar emocionalmente este mal tiempo? Consultamos a dos expertas para diagnosticar bien de qué se trata y, a partir de ahí, tomar algunas medidas sencillas pero efectivas.
"Tenemos suficiente luz"
De entrada, lo que Ana Adan Puig (catedrática de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona (UB), integrante del Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología y del Instituto de Neurociencias) deja claro es que "en nuestra latitud tenemos suficiente luz, incluso ahora que estamos en un fotoperíodo corto; en Finlandia se ríen de nosotros porque allí sí tienen carencia de luz, que compensan con lámparas".
Normalmente, no es grave
Adan añade que no estamos hablando normalmente de consecuencias en forma de depresión mayor sino de las llamadas depresiones estacionales. Este tipo de personas ya deberían estar prevenidas cuando llegan estas estaciones y su tratamiento es "exposición a la luz, porque también responden de forma parecida a la fluoxetina pero no hace falta; hacer una buena exposición a la luz, que es gratis".
"Si pasas una semana mal porque hace mal tiempo o el mal tiempo agrava problemas que ya tienes, normalmente no puedes determinar que esto es una depresión, porque a nivel clínico la depresión es un malestar que persiste durante meses", añade Núria Casanovas, vicepresidenta de la Junta de intervención del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
Ajustar horarios
Adan recomienda, dada la época del año, que nos adaptemos y hagamos los días más cortos "y nos adaptemos así al ciclo solar, lo cual quiere decir dormir un poco más". Ajustar el horario significa, añade, darse tiempo para dormir, "porque la gente duerme poco". Y aprovechar, por la mañana, la luz -no hace falta que sea el sol- del día y evitar la luz de pantallas cuando oscurece "porque estamos enredando al cerebro".
Dormir más
Esta experta añade que en invierno también es recomendable dormir algo más que el resto del año. "El ritmo circadiano es el más potente y el que tiene más implicaciones; y si se hace oscuro, pues aprovechémoslo, porque los humanos no hibernamos pero tenemos una actividad más ajustada a estos días más cortos y estamos en una zona del planeta en que, pese al cambio climático, es amable fisiológicamente".
Visualizar
Casanovas coincide con Adan en que estas afectaciones emocionales son, normalmente, cambios puntuales del estado de ánimo que se pueden compensar con pequeñas medidas. "Propondría tener en cuenta que respirando se mejora el estado de ánimo, y acceder a visualizaciones también aumenta la sensación de vitalidad y equilibrio emocional". ¿Qué son visualizaciones? Se trata de imaginar un paisaje luminoso, por ejemplo.
"No compensa al 100% el frío y la falta de luz, pero hay estudios -explica Casanovas- que determinan una alta eficacia de estas visualizaciones para compensar este malestar emocional".
Consultar a un médico
Si el estado de ánimo sigue sin mejorar, entonces las profesionales recomiendan ir al médico -o al pediatra para los niños, a los que se puede recetar vitamina D- y si la desregulación del sueño persiste, una opción es la melatonina. Si pese a ello se intensifica gravemente el malestar "puede que haya problemas previos, un duelo o malestar familiar intenso y el mal tiempo sería como la gota que colma el vaso".
