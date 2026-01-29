La denuncia de una farmacéutica tras la muerte de una joven por suicidio se hace viral

"Nunca se está preparado para afrontar un suicidio. Y cuando se trata de una persona joven (no tenía ni 25 años) es especialmente duro. Lo que veis en la foto es la medicación que su madre ha llevado al SIGRE [contenedor] de la farmacia después de la pérdida de su hija (...) ¿De qué sirve hipermedicalizar a las personas con trastornos de salud mental si no tienen el acompañamiento psicológico ni social que necesitan?". Este es el inicio del texto que Carme Mestres Català -farmacéutica comunitaria en El Vendrell, secretaria de la delegación catalana de la SEFAC y profesora asociada a la URV- colgó en Linkedin y se ha hecho viral, con decenas de comentarios de apoyo.

Más visitas presenciales, de más duración, más comprensión social, hay tanto a mejorar... Todos debemos reflexionar Carme Mestres — Farmacéutica comunitaria

Un texto que añade: "Es evidente que [la joven que ha muerto por suicidio] no era adherente a su tratamiento... por mucho que venía cada mes a buscarlo. No puedo evitar pensar que podríamos haber hecho algo más por ella. Creo que no es exagerado pensarlo. ¿No lo deberíamos haber hecho todos lo que de algún modo estábamos a su lado? Más visitas presenciales, de más duración, más comprensión social, hay tanto que mejorar... Todos debemos reflexionar y aportar para cambiar la situación actual respecto al trato que reciben las personas en riesgo de suicidio".

No quiere esto decir que si hubiera tomado la medicación no hubiera tenido ese final, seguro que no era lo único que necesitaba Carme Mestres — Farmacéutica comunitaria

Carme explica a SanaMente que escribió el mensaje el mismo día que la madre de la joven acudió a la farmacia. Es un texto redactado, pues, bajo el efecto emocional de la muerte de la joven: "Me impactó mucho descubrir toda la medicación que yo no había sido capaz de detectar que ella tomaba; y no quiere esto decir que si las hubiera tomado no hubiera tenido ese final, seguro que no era lo único que necesitaba, seguro; la medicación es una ayuda, no es una solución".

"A años luz de lo que necesitamos"

Esta farmacéutica enumera las insuficiencias del tratamiento a las personas en riesgo de suicidio. "Creemos que están cubiertas médicamente, pero las visitas que tienen, el servicio de ayuda médica está a años luz de lo que necesitan, no se adecúan a sus necesidades; no puede ser que un psiquiatra vea a una paciente cada mes o cada tres meses y lo llene de medicación en diez minutos. No puede irse con esa medicación a ver qué hace. Y que un psicólogo lo pueda ver también cada mes o cada tres meses. Esto no es una atención", describe.

No puede ser que un psiquiatra vea a una paciente cada mes o cada tres meses y lo llene de medicación en diez minutos

"No estamos preparados"

Mestres también apunta al papel de la familia, de los amigos y de la sociedad en general, sin referirse específicamente al caso de esta joven, por supuesto. "No estamos preparados para acompañar a estas personas porque no hemos tenido formación, psicoeducación; en las escuelas se debería hablar de las emociones y de cómo actuar, porque cuando tienes un problema de salud mental entran muchos sectores en juego, no solo ha de ser bueno el médico".

El papel de la medicación

Carme, con más de 20 años de experiencia, quiere aclarar que los medicamentos son "superútiles, los necesitamos, estamos aquí gracias a ellos en muchos aspectos, pero en salud mental estamos sobremedicalizados". ¿La sociedad también presiona para recibir una pastilla como solución? "Socialmente queremos rapidez, quiero dormir ya. Y lo digo por las benzodiacepinas, y el médico también siente la presión de 'dame más, vuélveme a dar'; además, no se puede desprescribir de un día a otro". Mestres cree que se pueden dar pequeños cotidianos como el SPD, que muestra en la fotografía. Se trata de un Sistema Preparado de Dosificación para mejorar la adherencia al tratamiento en colectivos que toman mucha medicación, como las personas mayores o las que, como el caso de la joven, tienen problemas de salud mental.

Queremos rapidez, quiero dormir ya. Y lo digo por las benzodiacepinas. Y el médico siente la presión de 'dame más, vuélveme a dar' Carme Mestres — Farmacéutica comunitaria

¿La industria farmacéutica presiona también? "No diré que no haya intereses, pero por suerte estamos a años luz, en positivo, respecto a los anglosajones o a Estados Unidos, y el ejemplo más claro es el fentanilo y la oxicodona; aquí no pasará, porque la normativa es muy diferente; pero que se abusa, sí".

"El genérico de los ansiolíticos se llama abrazo"

En este arrimar el hombro, Carme piensa en la necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes niveles asistenciales. La farmacia comunitaria ha de estar integrada en el resto de servicios asistenciales, sobre todo la Atención Primaria. Sin estar comunicados, el principal perjudicado es el paciente".

Carme no ha vuelto a tener contacto con la madre de la joven que murió por suicidio. Una madre que se fue durante un tiempo a su país de origen y regresó a Catalunya. Mientras, esta farmacéutica de El Vendrell sigue con su mirada consciente a la hora de ejercer su profesión. En la bata con la que trabaja se puede leer: "El genérico de los ansiolíticos se llama abrazo".