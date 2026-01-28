Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ESORodaliesAP-7Clasificación ChampionsBorrasca KristinPensionesMuseos gratisJosé Luis ÁbalosJedetVirus NipahElecciones Aragón
instagramlinkedin

Psicología

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo experto en crianza, desvela los 4 trucos para despertar a tu hijo por la mañana

El doctor explica cómo conseguir que los despertares pasen de ser "un campo de batalla a un momento de conexión familiar y bienestar"

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, sobre la edad correcta para dejar que tu hijo duerma en casa de un amigo: "Puede ser un fracaso"

Álvaro Bilbao, psicólogo, desvela las cosas que más necesitan los niños de dos años: "Son las 6 más importantes para su desarrollo emocional"

Psicólogo Álvaro Bilbao.

Psicólogo Álvaro Bilbao. / David Castro / EPC

Mariona Carol Roc

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Despertar a un niño por la mañana puede convertirse en una batalla diaria para muchas familias.

Sin embargo, el reconocido neuropsicólogo Álvaro Bilbao, especialista en desarrollo infantil, propone en una publicación en su Instagram cuatro pasos basados en la neurociencia que pueden transformar ese momento en una experiencia más tranquila y positiva, tanto para los pequeños como para los padres.

Luz suave 10 minutos antes de despertar

Luz suave 10 minutos antes de despertar

Nada de encender las luces de golpe ni abrir las cortinas bruscamente. Un cambio repentino de luz puede generar estrés ocular y activar una respuesta de alerta que hará que el niño se despierte de mal humor.

La luz cálida y suave estimula la glándula pineal para que reduzca la producción de melatonina, la hormona del sueño. Así, el cerebro comienza a activarse de forma natural y progresiva, como lo haría con la salida del sol en la naturaleza.

Hazle una pregunta sencilla

Hazle una pregunta sencilla

Antes de pedirle que se levante, intenta que responda una pregunta simple, como “¿Ayer viste dibujos de Bluey?” o “¿Vas a ponerte los zapatos rojos?”.

Responder requiere que el cerebro active regiones de la corteza cerebral responsables del lenguaje, la comprensión y la toma de decisiones. Este pequeño esfuerzo cognitivo ayuda al niño a activar su mente y salir del modo sueño.

Levántale la cabecita

Levántale la cabecita

Ayuda a tu hijo a colocar la cabeza en posición vertical, ya sea incorporándolo suavemente o cogiéndolo en brazos para llevarlo a desayunar.

El sistema reticular ascendente, encargado de mantenernos despiertos, se activa cuando el cuerpo está erguido. Por eso, tener la cabeza levantada estimula el estado de alerta natural del cerebro.

Pregúntale por la noche cómo quiere que lo despiertes

Pregúntale por la noche cómo quiere que lo despiertes

Durante la cena, conversa con tu hijo y pregúntale cómo le gustaría despertar al día siguiente. Hacerlo partícipe del proceso convierte el momento en algo colaborativo.

  • Porque sentirse escuchado mejora el estado emocional.
  • Porque participar en esta situación activa la corteza orbitofrontal, favoreciendo la toma de decisiones y la responsabilidad.
  • Y porque la mayoría de los niños prefieren despertares suaves, con caricias, besos o palabras bonitas; eso, según la ciencia, siempre funciona.

En resumen

La clave no está en gritar “¡Arriba!” ni en tirar de la manta ni zarandear al niño, sino en entender cómo funciona el cerebro infantil.

Noticias relacionadas y más

Con el objetivo de que el despertar de su pequeño pase de ser un "campo de batalla a un momento de conexión familiar y bienestar", el doctor busca enseñar a los padres a "despertar con calma y amor" a sus hijos con estos sencillos trucos de neurociencia, ya que despertar bien es tan importante como dormir bien.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
  2. Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
  3. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  4. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  5. Nuevas normas para los patinetes eléctricos: registro obligatorio y multa de 800 euros por circular sin seguro
  6. Catalunya se adentra en unas jornadas marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph
  7. Ana Alimbau, vecina de Sant Celoni desde hace 6 años: 'Nos fuimos de Barcelona porque nos asfixiaba el alquiler y ahora nos asfixia Rodalies
  8. Los usuarios de Rodalies empiezan a hacerse con los billetes gratuitos: 'Este bono no me compensa

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo experto en crianza, desvela los 4 trucos para despertar a tu hijo por la mañana

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo experto en crianza, desvela los 4 trucos para despertar a tu hijo por la mañana

Álvaro Bilbao, experto en educación, sobre enseñar límites a los hijos: "Es una de las lecciones más importantes para..."

Álvaro Bilbao, experto en educación, sobre enseñar límites a los hijos: "Es una de las lecciones más importantes para..."

Este es el motivo por el que nunca debes decir a tu hijo "no te enfades por esa tontería", según el psicólogo Rafa Guerrero

Este es el motivo por el que nunca debes decir a tu hijo "no te enfades por esa tontería", según el psicólogo Rafa Guerrero

¿Caminas mirando al suelo? Esto es lo que significa este gesto, según la psicología

¿Caminas mirando al suelo? Esto es lo que significa este gesto, según la psicología

Rosa Rabbani, psicóloga: "¿Quién se puede imaginar una relación de pareja sin sexo?"

Rosa Rabbani, psicóloga: "¿Quién se puede imaginar una relación de pareja sin sexo?"

Qué es ser una Persona Altamente Sensible: claves y mitos de esta tendencia

Qué es ser una Persona Altamente Sensible: claves y mitos de esta tendencia

Carmen Prieto, activista: "Oír los traumas de los demás, a veces, puede aligerar los propios, pero otras veces los puede reavivar. Es imposible sostenerlos todos"

Carmen Prieto, activista: "Oír los traumas de los demás, a veces, puede aligerar los propios, pero otras veces los puede reavivar. Es imposible sostenerlos todos"

Caos ferroviario y comportamiento social: ¿Por qué la ciudadanía mantiene el orden pese a las incidencias?

Caos ferroviario y comportamiento social: ¿Por qué la ciudadanía mantiene el orden pese a las incidencias?