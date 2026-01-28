Rosa Rabbani, psicóloga: "¿Quién se puede imaginar una relación de pareja sin sexo?"

Una mujer explica su problema de pareja: "Llevo años sin tener relaciones sexuales con mi pareja, no las necesito. Pero sé que esto no es normal. El caso es que, de repente, tengo un dolor insoportable en la penetración y, pese a los preliminares y la excitación, el dolor es terrible; al final, me estreso, y mi pareja también. Se ha acabado tener relaciones. No sé cómo retomarlas".

-Rosa, ¿esta es una consulta extraña, en Psicología?

-¡Que va! Esto afecta casi a la mitad de la población mundial. Es evidente que habla de algunas de las dificultades asociadas a la menopausia. Y al explicar que no tiene ganas de tener sexo...

-Se juntan dos cosas...

-Sí, dos temas. El primero es que una de estas dificultades, que acostumbran a surgir en torno a la etapa de la menopausia, es que sientes dolor con la penetración y esto se produce por los cambios hormonales, disminuye la segregación de estrógenos, y esto genera falta de hidratación y de lubricación y la consecuencia directa es el dolor. Y hay mujeres que se quejan de que esto afecta directamente a las relaciones sexuales. La buena noticia es que hay soluciones para todo. Normalmente, son los ginecólogos -pero ahora se habla en todas partes- los que pueden ayudar a resolver esto, con lubricantes vaginales, con cremas para hidratar de forma regular, del mismo modo que cuidamos el resto del cuerpo.

-Esto era quizás oculto y ahora quizás se habla sin demasiado rigor...

-Antes seguramente tenían sus remedios porque esto no se ha inventado ahora, es cómo funciona el cuerpo, es normal y natural. Y cuando se generan molestias debemos buscar soluciones.

-¿Cómo se comportan los hombres, en estas situaciones?

-Dado que cada vez hay más información, la parte positiva es que todos estamos al día. Los hombres muchas veces, en lo que veo en la consulta, si se quejan es de que no busquemos suficientes soluciones. Cuando las cosas se empiezan a hablar mucho... y la menopausia está de moda, con youtubers, influencers, pódcast y videos y el resto del mundo haciendo scroll.

Los hombres muchas veces se quejan es de que no busquemos suficientes soluciones

-La justa medida para afrontar psicológicamente la menopausia, ¿cuál es?

-Afrontarla como cualquier otra etapa de la vida que genera dificultades. Se ha de tener sentido resolutivo, sentido de propósito y buscar soluciones para afrontar esta etapa. Estas son algunas de las dificultades asociadas a la menopausia, también puede haber otras. Y se está usando esta sintomatología de la menopausia en relación con las ganas de tener sexo. Pero para muchas mujeres, la líbido también queda afectada.

Muchas mujeres me dicen que no tienen ganas, que sienten dolor... Cuando empiezo a rascar, me doy cuenta de que muchos años antes de la menopausia esto no se ha trabajado

Por un lado, por esto. Si en cualquier otra etapa tienes una líbido baja que genera fricciones en el contexto de la pareja, ¿qué se tiene que hacer? Se debe este propósito de buscar la forma de solucionarlo. Usar la menopausia como excusa para dejar de tener sexo...

-No sabemos si es una decisión unilateral o ambos están de acuerdo

-Llega a decir que no tiene necesidad.

-¿Qué opinas de esto?

-Que se ha de trabajar. La necesidad te la tienes que trabajar. Entonces, ¿quién se puede imaginar una relación de pareja sin sexo? Es una convivencia entre buenos hermanos.

-Claro

-La sexualidad marca muchas cosas pero el hecho de no tener ganas... ha de llevar a preguntarse qué está pasando. La sexualidad forma parte de todo el proceso de la pareja, de un modo u otro.

-A nivel práctico y directo, ¿Cómo empezar a volver a tener ganas?

-Primero, se ha de tener clara la idea de que estas cosas se trabajan. La líbido no viene por inspiración divina. Una de las claves que ya hemos explicado, que es la más importante según los estudios, es la anticipación. Trabajarse el hecho de estar mentalizados, sabiendo que hoy tendremos un rato juntos, tendremos sexo. Hay gente que dice que esto le quita el encanto. Bueno, pues si quieres no le quites el encanto, pero lo necesitas, porque el problema no está en los genitales sino en la cabeza. Y necesitas ir generando las ganas.

El problema no está en los genitales sino en la cabeza. Y necesitas ir generando las ganas

Y hay personas o etapas de la vida en que muchas de las cosas que ves, que te pasan o piensas, ya suponen un estímulo. Y esto hace que ya tengas una predisposición. Pero si esta no está, hay que generarla. En etapas en que vamos estresados especialmente, el foco se pone en mil quinientas cosas pero no en el sexo. Deberás dedicar un estímulo mental para anticipar este espacio. Pero muchas mujeres me dicen que no tienen ganas, que sienten dolor... Pero cuando empiezo a rascar, me doy cuenta de que muchos años antes de la menopausia esto no se ha trabajado.

-Lo dice ella misma

-Por tanto, esto no se relacionará con la menopausia. Y aparte de la lubricación y la hidratación, al final lo que se recomiendan es que para los tejidos no pierdan su flexibilidad, hace falta continuar teniendo relaciones sexuales. Si lo dejas... es como si te atas una cama y dejas de andar... Si dejas de tener sexo... pues nada, buenos hermanos.

-Si esta situación dura años, ¿tiene que ver con que la pareja en sí carece de la harmonía suficiente?

-No siempre tiene que ver con esto. Tiene que ver con la marcha de la relación. Si la relación está bien, es sana, lo que no es de recibo es que una persona no tenga ganas de sexo, le diga al otro que ya está...

-Una psicóloga me dijo que una pareja que no fluye pero tiene una sexualidad buena, tirará adelante. Pero si no está bien ni tienen sexo ya no tiene futuro...

-Pues en el primer caso no sé si tirará adelante, no es una mala cosa. Pero no necesariamente esto tirará adelante. En alguna ocasión lo hemos dicho: hay unos cuantos temas universales que todas las parejas son un talón de Aquiles: la educación de los hijos, el dinero, las tareas de casa... y la sexualidad. Hay parejas que aquí tienen un talón de Aquiles y lo han de trabajar y hablar y esforzarte, igual que cuando discrepamos a la hora de educar a nuestros hijos. Qué hacemos: sentarnos, hablar, discutir y volver a hablar. En este tema, igual.

-En la consulta de esta mujer habla de penetración, pero entendemos que la sexualidad no se ha de limitar a esto...

-Evidentemente, esta es una cuestión elemental en todas las consultas. Hay cuestiones específicas para las que hace falta un sexólogo. Pero las cosas básicas...

-Pero todavía muchas mujeres ven a los hombres limitando la sexualidad a la penetración...

-Sí, pero al hablar tanto de sexo, esto nos está sirviendo para entender que hay muchas maneras de practicarlo, que debemos ir hablando, haciendo saber lo que nos gusta o no nos gusta.

Al hablar tanto de sexo, esto nos está siriviendo para entender que hay muchas maneras de practicarlo

-Antes has comentado que está de moda hablar de la menopausia

-Al final lo que hacemos es que de tanto hablar de lo que nos pasa durante la menopausia, acabamos generando una sensación de enfermedad. Una mujer que entra en la menopausia no es una mujer enferma, no estamos paralíticas. Sí hay dificultades asociadas pero también las hay en la adolescencia.

-Seguramente hay intereses comerciales en transformar esto en una enfermedad, para darte medicación...

-Es positivo que se hable de esta etapa de la vida, porque saber cómo funciona tu cuerpo es importante, pero que se nos dé la información hasta la extenuación genera distorsiones a la hora de entendernos a nosotros mismos... Y nos quita la capacidad de tirar de resiliencia y de fortaleza y de sentido, de propósito. Y de buscar y resolver las dificultades, como en otras etapas de la vida.

-Y el cuerpo entero cambia, envejece... Y esto no es ninguna enfermedad, es la vida, ¿no?

Noticias relacionadas

-Exacto.