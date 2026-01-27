Pensar en primera persona
Carmen Prieto, activista: "Oír los traumas de los demás, a veces, puede aligerar los propios, pero otras veces los puede reavivar. Es imposible sostenerlos todos"
"Para las víctimas, sentir empatía ayuda a sostener parte de esa carga. Yo misma he sentido esa necesidad y el alivio de saberse escuchada. Sin embargo no siempre podemos"
"El primer impulso al oir la noticia de la catástrofe de Adamu fue no pensar, olvidarme, no saber. Pero inmediatamente después quise ser solidaria"
Carmen Llanes
Cuando oí la noticia de la catástrofe de los trenes en Adamuz estaba perdida en el laberinto de mi cabeza y una bofetada de realidad me sacó de allí. Mis miedos y malestar se relativizaron y me sentí culpable por sentirme yo mal, frente a aquellas terribles circunstancias que se estaban allí viviendo.
Cuando oí la noticia de la catástrofe de Adamuz estaba perdida en el laberinto de mi cabeza y una bofetada de realidad me sacó de allí
El primer impulso fue el de apagar la tele. Cerrar los ojos y taparme los oídos. No pensar, olvidarme, no saber.
Pero inmediatamente después quise ser solidaria. Quise meterme en las mentes de aquellas personas que habían sufrido semejante trauma. Dar soporte a ese dolor gigante que sabes que está aplastando a esa gente. Porque sé que cuando te ha pasado algo sientes la necesidad de contarlo y sentir la ayuda y la empatía del prójimo. El sufrimiento compartido en palabras se hace más ligero. Hablando, explicando y siendo escuchado.
Escuchar a esas víctimas es solidario y necesario. Para ellos, sentir esa empatía ayuda a sostener parte de esa carga. Yo misma he sentido esa necesidad y el alivio de saberse escuchada. Sin embargo, no siempre podemos. Puede llegar un momento en que se sobrecargue nuestra propia salud mental si estamos constantemente inmersos en las malas noticias. Hay demasiadas tragedias…
A veces me tengo que aislar, proteger, blindar, parar. Para que tanto dolor no acabe desbordándome
Oír los traumas de los demás, a veces, puede aligerar los propios, pero otras veces los puede reavivar. Es imposible sostenerlos todos. A veces me tengo que aislar, proteger, blindar, parar. Para que tanto dolor no acabe desbordándome.
Sin olvidar. Sin ignorar. Y deseando la máxima recuperación de los supervivientes lo antes posible.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre
- Alerta en la India por el brote del virus Nipah, que la OMS vigila porque puede provocar una pandemia
- La llegada de un tren de borrascas dejará una semana de intensas lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Puente no descarta un ciberataque al centro de tráfico de Adif que ha caído dos veces provocando el caos de Rodalies este lunes
- El segundo pueblo más rico de Castilla y León pagará comida a domicilio a sus mayores para evitar que se vayan del municipio
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- Catalunya se adentra en unas jornada marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph