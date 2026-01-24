Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Salud mental

Enrique Rojas, psiquiatra, asegura: “Una persona feliz es la que ha sabido diseñar un proyecto de vida coherente y realista"

El experto comparte las claves para construir un proyecto vital que aporte sentido, equilibrio y felicidad en el día a día

El psiquiatra Enrique Rojas revela los síntomas que reflejan que tienes sobrecarga emocional trabajando

Enrique Rojas, psiquiatra, revela los errores al elegir una pareja: "No conocer bien a esa persona....”

El psiquiatra experto en relaciones personales Enrique Rojas

El psiquiatra experto en relaciones personales Enrique Rojas / quay

Mariona Carol Roc

Tener un proyecto de vida es, según los especialistas en salud mental, uno de los ingredientes fundamentales de la felicidad.

Más que un simple plan, se trata de un relato personal que da coherencia a nuestras decisiones y orienta nuestro camino. Si “la felicidad no es una meta en sí, es más un camino que se puede recorrer cualquier día si sabes cómo hacerlo”, por lo que el proyecto de vida es el mapa que guía ese trayecto.

El plan de seis pasos

El psiquiatra Enrique Rojas, de 76 años, ha compartido en sus redes sociales una guía en seis pasos para construir un proyecto de vida sólido y orientado a la felicidad.

“Una persona feliz es aquella que ha sabido diseñar un proyecto de vida coherente y realista”, ha escrito como descripción en su publicación en Instagram.

Un proyecto personal

El primer paso, según Rojas, es que el proyecto debe ser único y personal, nadie puede diseñarlo por nosotros.

Aunque otras vidas puedan inspirarnos, la ruta la traza cada uno: “Cada uno traza su propio camino”, afirma.

Ajustarse a las expectativas ajenas, incluso de la propia familia, puede convertirse en una fuente de infelicidad.

Coherencia entre las áreas esenciales

El proyecto debe integrar de forma equilibrada cinco elementos: amor, trabajo, cultura, amistad y aficiones.

“La voz cantante la llevan los dos primeros, son las dos principales piezas para ser feliz”, sostiene el psiquiatra.

El equilibrio entre estas áreas contribuye a una vida más armónica.

La “pentalogía básica”

Rojas destaca que un buen proyecto de vida “debe constar de la pentalogía básica” (es decir, el amor, el trabajo, la cultura, la amistad y las aficiones, nombradas anteriormente), lo que implica reducir al mínimo las contradicciones internas.

Debe ser armónico, proporcionado y estable, sin grandes disonancias entre lo que se desea, se piensa y se hace.

Trazar el proyecto con ilusión

El cuarto pilar es la ilusión.

Para Rojas, “la felicidad consiste en tener ilusión”, un motor que nos impulsa hacia el futuro. “Significa fe en ello, anhelo, esperanza, entusiasmo”.

Aunque a veces evitamos ilusionarnos por miedo a la frustración, confiar en que el futuro puede traer buenas noticias nos aporta energía y sentido.

El papel de la voluntad

La voluntad es la capacidad de fijar objetivos concretos y luchar por ellos.

“Si también hay una fuerte motivación la voluntad es más robusta”, señala Rojas.

Gracias a ella es posible superar adversidades con mayor firmeza y continuidad.

Un estado de ánimo positivo

Por último, el experto recomienda acompañar el proyecto con una actitud positiva: “La felicidad se acompaña de un estado de ánimo positivo, lleno de matices según las circunstancias que se den en ese momento”.

No se trata de optimismo ingenuo, sino de una disposición emocional que favorece la resiliencia.

Una vida con sentido

El mensaje de Enrique Rojas invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestra propia historia.

Diseñar un proyecto de vida realista, coherente y cargado de ilusión puede convertirse en una herramienta poderosa para vivir con mayor bienestar y plenitud.

