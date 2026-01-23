Joven en primera persona
Sandy Martos, activista: "Trabajar para vivir y no vivir para trabajar es una de las mayores formas de autocuidado"
"Los jóvenes nos negamos a que nuestro trabajo sea la parte fundamental de nuestra vida"
"¿De qué sirve cobrar más si un ascenso supone dejar de tener tiempo para invertir en aquello que más nos importa?"
Sandy Martos
¿Qué nos hace ser personas de éxito? ¿Dónde reside nuestro valor? No existe una respuesta única, pero los jóvenes, cada vez más, tenemos claro que un puesto de responsabilidad en una profesión socialmente bien valorada no es el principal indicador de una vida de éxito.
En un contexto de precariedad laboral, alquileres desorbitados y sobrecualificación académica, el éxito laboral es un empleo estable, con condiciones dignas y un sueldo que nos permita llegar desahogados a fin de mes. La mayoría de los jóvenes entendemos el éxito laboral como salir del trabajo con tiempo y energía suficiente para dedicar a familia, amigos, aficiones y proyectos.
Un puesto de responsabilidad en una profesión socialmente bien valorada no es el principal indicador de una vida de éxito
Trabajar para vivir y no vivir para trabajar es una de las mayores formas de autocuidado. Entender el trabajo como fuente de ingresos y no como parte esencial de nuestra identidad nos permite invertir tiempo y energía en aquello que nos apasiona. Si cimentamos nuestro valor en un éxito laboral al uso, estamos a merced de una empresa en la que, al final del día, somos prescindibles y reemplazables.
No es que los jóvenes no tengamos ambición, sino que la enfocamos fuera del entorno laboral, hacia aquellas cosas que verdaderamente nos apasionan. Tampoco es que seamos vagos ni sigamos la ley del mínimo esfuerzo.
Establecer límites y priorizar aquello que nos aporta bienestar es cuidar nuestra salud mental, algo a lo que nuestra generación da más importancia que las anteriores
Somos profesionales y cumplimos con nuestras responsabilidades, pero nos negamos a que nuestro trabajo sea la parte fundamental de nuestra vida. ¿Estaríamos dispuestos a un aumento de responsabilidades a cambio de una subida salarial? No sin antes valorar detenidamente los pros y contras. ¿De qué sirve cobrar más si un ascenso supone dejar de tener tiempo para invertir en aquello que más nos importa?
No es que los jóvenes no tengamos ambición, sino que la enfocamos fuera del entorno laboral
Y si no tenemos ambición, ¿dónde está el problema? La sociedad nos empuja a querer siempre más y más, a no conformarnos, pero, aspirar a tener una vida tranquila, feliz y que nos satisfaga como personas es, en realidad, más que suficiente.
La sociedad nos empuja a querer siempre más y más, a no conformarnos, pero, aspirar a tener una vida tranquila, feliz y que nos satisfaga como personas es, en realidad, más que suficiente
Los jóvenes somos más conscientes que nunca de nuestras prioridades, y estamos menos dispuestos a hacer concesiones. Pero ¿qué otra opción tenemos? Llevamos vidas con un ritmo muchas veces insostenible, en un mundo que cambia a gran velocidad, plagado de conflictos, injusticias y tragedias, con precios en aumento y donde la vivienda se mantiene inaccesible. Establecer límites y priorizar aquello que nos aporta bienestar es cuidar nuestra salud mental, algo a lo que nuestra generación da más importancia que las anteriores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- El derrumbe del muro de la AP-7 que causó el accidente de tren destapa las dudas sobre su titularidad
- Los médicos anuncian una semana de huelga al mes a partir del 16 de febrero para conseguir un estatuto propio
- El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
- ¿Cómo será el corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?
- El Govern suspende la ZBE en Barcelona por el corte de Rodalies: todos los coches pueden circular
- La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos