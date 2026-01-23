Salud mental
Ángela Fernández, psicóloga, sobre la ansiedad: "La clave no es eliminarla, sino aprender a reconocerla y convivir con ella"
La especialista detalla qué ocurre en el cerebro cuando intentamos rendir al máximo y fallamos
¿Qué me está diciendo mi ansiedad? Así puedes entenderla
Cómo controlar la ansiedad: 9 consejos para gestionarla
La psicóloga Ángela Fernández nos explica en su cuenta de TikTok un fenómeno que muchas personas experimentan, pero pocas saben nombrar: la ansiedad de rendimiento. Según detalla en su vídeo, este tipo de ansiedad aparece justo en los momentos en los que más se quiere hacer algo bien, provocando que, paradójicamente, el resultado sea peor.
Fernández señala que es común que, incluso después de prepararse a conciencia para una tarea que se domina, el rendimiento falle en el instante decisivo. "Te quedas en blanco, te bloqueas o te pones tan nervioso que todo sale mal", explica.
El bloqueo del cuerpo ante la presión
La psicóloga detalla que, en esas situaciones, el cuerpo entra en un estado de alerta, activando el sistema nervioso simpático. Esto provoca síntomas como el aumento del ritmo cardiaco, sudoración, dolor abdominal y pensamientos repetitivos centrados en la idea de "tengo que hacerlo bien".
Este patrón, afirma, no es signo de incapacidad, sino de que el cuerpo está intentando protegerse ante una amenaza percibida.
El foco en la tarea, no en el resultado
Para gestionar estos episodios, Fernández recomienda enfocarse en la tarea en lugar del resultado, practicar respiraciones profundas y observar la situación con mayor perspectiva.
Según explica, estas estrategias ayudan a que el cuerpo se calme y la mente pueda actuar con mayor claridad.
"La clave no es eliminar la ansiedad, sino aprender a reconocerla y convivir con ella", concluye la psicóloga.
