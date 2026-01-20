Tras el escándolo 'Julio Iglesias', diseccionamos el patrón del depredador sexual

Las revelaciones de Univisión y de Eldiario.es sobre la presunta conducta de Julio Iglesias, propia de un agresor y depredador sexual con dos de sus trabajadoras, reabre la -por desgracia- tan común cuestión sobre el perfil psicológico de estos hombres, que generan sobre sus víctimas una enorme cantidad de daño físico y psicológico y que lesionan gravemente su autoestima. Elisa Micciola, psicóloga forense, psicoterapeuta especializada en violencia y vocal de la Junta de Gobierno del Col·legi de Psicologia de Catalunya, al margen del caso Iglesias, desgrana una a una las pautas de comportamiento de estos individuos. Y concluye con un mensaje imprescindible: hay salida.

¿Existe un patrón único?

"A nivel psicológico y criminológico no existe un perfil estándar ni de depredador sexual ni de la persona agresora, pero sí que se trata de instrumentalizar a la otra persona por su propio placer, de forma no oportunista sino planificada y que utiliza una serie de estrategias de captación y abuso para obtener su finalidad, que es someter a la otra persona".

¿Obtienen el placer con el sexo o con la dominación?

"De las dos formas. Quien solo siente placer sometiendo, puede ejercer todo tipo de violencia, porque la violencia es un instrumento para un objetivo, que es dañar a la otra persona. Utilizando la violencia sexual, también experimentas cierto placer: en el sometimiento o en el abuso"

¿Son personas con dos caras?

"Sí, a esto se le llama la doble faceta del agresor. Tienen una faceta pública en la que son encantadores y atentos, y una faceta privada en la que pueden ser perversos y abusivos. Este es uno de los hechos que marcan a estas personas, junto a otros como la gradualidad de la violencia, el inicio en forma de coerción, que va agravando la violencia, la intermitencia... Se trata, con todos estos mecanismos, de desestabilizar a la víctima, de generarle dudas y hacer que sienta que puede tener dificultades a la hora de revelar lo que le ha sucedido.

¿Cómo pueden sentir placer de abusar de su poder ante personas indefensas?

"Lo principal para entender esto es que hay una clarísima falta de empatía en relación al sufrimiento. Esto ha sido estudiado por Adrian Raine: los psicópatas tienen las amígdalas cerebrales mucho más pequeñas. Después, existe una necesidad de control y de admiración, de obtener gratificaciones. Y más si se viene de contextos económicamente y socialmente poderosos en los que es fácil creer que se puede obtener todo.

¿Son psicópatas?

"No, en absoluto. El perfil del maltratador es muy heterogéneo. Los hay que maltratan porque tienen una incontrolabilidad de los impulsos y tienen patrones de violencia por la incapacidad de contenerse, otros desde la falta de empatía, otros por perversidad, otros por narcisismo. Pueden ser personas socialmente adaptadas. Es un conjunto de factores de riesgo.

¿Se enojan y culpan a la víctima cuando no obtienen lo que quieren?

"Sí, son patrones de manipulación psicológica. Cada uno saca sus armas. Los hay que hacen un rechazo infantil, otros que dicen 'yo no te había pedido esto', o minimizan los hechos ('eres una exagerada, frígida') o hacen sentir mal a la víctima: 'Siempre lo he hecho y contigo no'. O la ridiculizan, o piden pruebas de lealtad ('si me quieres, lo vas a hacer').

¿Cómo se corta con ellos?

"Es dificilísimo salir de estas situaciones. Básicamente, porque existe una respuesta traumática del cerebro: cuando estás sometido a muchas situaciones, no especialmente graves pero sí crónicas, te quedas en un estado a veces de congelación, de indefensión aprendida. Pero es como el resultado de un continuo de situaciones bizarras en el que no tienes tiempo de pensar. Además, existe la vergüenza, muy alimentada por los mitos sociales.

El hecho de que la conducta se produzca en un entorno de jerarquía, privacidad, en una casa...es un factor de riesgo para que las víctimas tengan miedo a no ser creídas. Añádase a ello la relación con el agresor, que a veces no solo es abusador sino que ayuda en ciertas cuestiones económicas. Por todo ello es tan importante que las víctimas reciban ayuda, acompañamiento especializado, y que se validen sus discursos sin represalias.